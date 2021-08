Se perdono l’attuale rally in XRP, i trader possono andare long qui

XRP ha ripreso il suo ciclo al rialzo dopo aver trovato un punto di riposo a $ 0,93 e non ha riscontrato problemi nel tentativo di superare il livello di resistenza di $ 1,07-1,09. Il suo aumento giornaliero del 13% ha superato facilmente tutti i concorrenti nella top 10. Il più vicino è Cardano, con un aumento giornaliero dell’8%. Dal momento che i rialzisti sono in cruise control, il prezzo sembra muoversi in una sola direzione. Al momento in cui scriviamo, XRP è scambiato a $ 1,18, al sesto posto nella classifica delle criptovalute.

Grafico a 4 ore XRP

Il rimbalzo di XRP deve stabilizzarsi a 0,93 USD e 1,00 USD prima che possa continuare il suo prossimo round di guadagni.Anche se si prevede che continui, sembra che non ci sia quasi alcuna resistenza prima di 1,20-1,25 USD. Ciò significa che, sebbene XRP sia salito da $ 0,93 a quasi il 30% del suo livello di tempo di stampa, l’attuale rimbalzo di XRP potrebbe non aver ancora raggiunto il picco.

Una volta superata la zona di resistenza, è previsto un consolidamento laterale prima che il prossimo obiettivo del 20 maggio oscilli al massimo di $ 1,30. Se scende, il livello di supporto di $ 1,095 potrebbe contenere rischi a breve termine.

ragionamento

Gli indicatori XRP mostrano risultati favorevoli a lungo termine, ma ci sono alcuni svantaggi a breve termine. Ad esempio, RSI è scambiato in una zona di ipercomprato: questo sviluppo viene spesso utilizzato come segnale di vendita. L’indice ha anche formato un modello testa e spalle ribassista, generalmente in calo.

Un doppio massimo ribassista è stato trovato anche sull’Awesome Oscillator, sebbene un’altra candela verde invaliderebbe l’impostazione ribassista. DMI, invece, dipinge un quadro più ampio e mostra che il mercato si sta rafforzando.

Grafico settimanale XRP

A questo punto, è anche importante menzionare la forma del manico della tazza di XRP, che mostra un enorme rialzo sul grafico settimanale. Una svolta di successo consentirà alle risorse digitali di superare i massimi di maggio e creare più pietre miliari a lungo termine.

Insomma

Le condizioni di mercato di XRP stanno diventando sempre più rialziste e si prevede che il prezzo continuerà il suo viaggio verso nord sia a breve che a lungo termine. Tuttavia, si prevede che l’alternativa incontrerà una certa resistenza tra 1,25-1,30 USD e i trader possono piazzare scommesse lunghe in quest’area per trarre vantaggio dal previsto rialzo.

