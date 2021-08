Se possiedi azioni Apple, questo potrebbe essere l’indicatore più importante

dimensione del font

Già ad aprile, l’analista di Goldman Sachs Rod Hall ha rinunciato a una posizione ribassista a lungo termine.

Condividere, Migliora la valutazione da vendere a tenereE ha ammesso che la sua precedente opinione secondo cui le vendite di iPhone sarebbero state deludenti durante la pandemia era “ovviamente sbagliata”. All’epoca ha anche ammesso che le vendite di Mac e iPad hanno superato di gran lunga le sue previsioni.

Ma Hall ha ancora alcune preoccupazioni sulle prospettive di Apple (codice stock: AAPL), che si riflette nel suo prezzo obiettivo di $ 140, che è di circa $ 10 in meno rispetto al prezzo recente. Da un lato, pensa che la stima della strada per il prossimo anno sia troppo alta. Hall prevede entrate per l’anno fiscale di settembre 2021 di 371,7 miliardi di dollari, ovvero circa 5 miliardi di dollari in più rispetto alle aspettative di Wall Street e un aumento del 35% rispetto all’anno fiscale 2020. Ma si aspetta che le entrate nell’anno fiscale 2022 diminuiranno del 4% a $ 356,5 miliardi, ovvero $ 23 miliardi e $ 379,5 miliardi in meno rispetto alle aspettative di Wall Street.

Martedì Hall ha fornito alcuni spunti su questa idea in un nuovo rapporto di ricerca, con particolare attenzione alla capacità di Apple di aumentare le entrate medie per utente. Hall ha scritto che la sua visione ampia di Apple è che entrate stabili per utente insieme a una penetrazione globale “massimizzata” degli utenti possono portare a un rallentamento della crescita complessiva delle entrate. Questa visione si riflette nel suo anno fiscale 2022. Previsioni.

Ma ha sottolineato che Covid ha fornito molteplici potenziamenti all’ARPU di Apple e ha stimato che l’ARPU aumenterà del 21% durante il periodo di due anni fino alla fine del 2021. (Ciò riflette la sua stima di un aumento del 2% dell’ARPU nell’anno solare 2021, dopo un aumento del 2% nel 2020.) L’impressionante crescita deriva dall’impennata in entrambi Entrate da iPhone, Mac, iPad e dispositivi indossabili, E forti entrate di servizio, in parte a causa dei download accelerati dall’App Store.

Ma crede che man mano che la pandemia si attenua e i modelli di consumo tornano alla normalità nel tempo, questo modello si sta invertendo.

Hall ha riconosciuto che è difficile prevedere il comportamento degli utenti Apple a breve termine. Spinto dalla domanda di hardware, dalla spesa dell’App Store superiore alla media e da una chiara preferenza per le versioni di fascia alta di iPhone e altro hardware, Covid ha creato una forte concorrenza per Apple. Ha anche affermato che gli investitori devono tenere conto degli elevati risparmi dei consumatori e del crescente valore dei prodotti Apple, nonché di comportamenti di studio e lavoro più flessibili. Ma crede ancora che nel lungo periodo Apple dovrà aumentare l’ARPU o accelerare il trend di crescita degli utenti per mantenere la crescita dei ricavi superiore alla crescita del PIL.

Per l’anno solare 2022, Hall ritiene che le entrate medie per utente siano diminuite di circa il 12% su base annua, in gran parte a causa del previsto rallentamento delle vendite di hardware. Si aspetta che le entrate di iPhone diminuiranno del 12% nel 2022, dopo un aumento del 37% nel 2021, un calo delle vendite del 3% e un calo del 9% dei prezzi medi di vendita. Si aspetta che le entrate per Mac diminuiranno del 9% nel 2022 e le entrate per iPad diminuiranno dell’8%. Ritiene che la crescita dei ricavi dei servizi rallenterà dal 24% nel 2021 al 6% e la ripresa della spesa pubblicitaria compenserà parzialmente il difficile confronto dell’App Store.

Hall ritiene inoltre che sia meglio per gli investitori concentrarsi sulle tendenze dell’ARPU piuttosto che cercare di discernere il numero di unità, soprattutto considerando che la società non ha effettivamente fornito dati sulle unità di prodotto dalla fine dell’anno fiscale 2018. Ritiene che, data la mancanza di dati concreti sull’unità, “Nel corso del tempo, le fonti di dati utilizzate da molti investitori per prevedere le entrate di Apple sono diventate meno accurate”.

Martedì, il prezzo delle azioni di Apple è sceso di qualche centesimo a 149,63 dollari, ovvero circa 2 dollari in meno rispetto al suo massimo intraday di 151,68 dollari.

