Se sono sposato e faccio domanda separatamente, posso contribuire all’IRA?

Se sei sposato, puoi fare domanda per un congiunto Rimborso fiscale Dichiara con il tuo coniuge o separatamente.Se il tuo reddito è simile e sei preoccupato di entrare in un più alto aliquota fiscale, Ha senso archiviare separatamente. Se uno di voi di solito richiede grandi detrazioni varie, anche questa potrebbe essere una buona idea.

Presentare una dichiarazione separata può farti risparmiare denaro quando paghi le tasse, ma potrebbe influire sulla tua capacità di risparmiare per la pensione Conto pensione individuale Individual (Esercito Repubblicano Irlandese). Se sei sposato e fai domanda separatamente, ecco cosa devi sapere sui contributi dell’IRA.

Punti chiave Tradizionale e Roth IRA è un metodo di risparmio previdenziale favorevole alle tasse.

Con Roth IRA, il tuo reddito, lo stato di dichiarazione dei redditi e le modalità di vita influiranno sulla tua ammissibilità e sui limiti di contribuzione.

Per un’IRA tradizionale, lo sgravio fiscale anticipato dipende dal reddito, dallo stato della dichiarazione dei redditi, dalle modalità di vita e dal fatto che tu sia coperto da un piano di lavoro.

Depositare Rose potrebbe essere più difficile

Conto pensionistico individuale Roth Può essere un buon modo per risparmiare per il futuro godendo di alcuni vantaggi fiscali. Con Roth IRA, i tuoi prelievi ammissibili sono esentasse. Se si desidera rimanere all’interno di un intervallo di aliquote fiscali più elevate durante la pensione, sarebbe un vantaggio.

Se sei sposato e fai domanda separatamente, se puoi contribuire al Roth IRA dipende dal tuo reddito e dalle tue modalità di vita.

Se vivi con il tuo coniuge in qualsiasi periodo dell’anno e il tuo Entrate totali rettificate riviste (MAGI) Per meno di $ 10.000, puoi ridurre il tuo contributo alla Roth IRA. Se guadagni $ 10.000 o più, non puoi dare alcun contributo.

Se sei sposato e invii la domanda separatamente e non convivi affatto, si applicano regole diverse. Se il tuo reddito totale rivisto è inferiore a 125.000 USD nel 2021 (124.000 USD nel 2020), puoi contribuire fino al limite annuale. Il limite di contribuzione annuale per il 2020 e il 2021 è fissato a $ 6.000 all’anno o $ 7.000 se hai 50 anni o più.

Se il tuo reddito è compreso tra 125.000 e 140.000 USD (da 124.000 USD a 139.000 USD), puoi ridurre la tua donazione. Qualsiasi importo superiore a US $ 140.000 (US $ 139.000 nel 2020) ti farà superare il tuo reddito e non può essere depositato nel Roth IRA.alcunialcuni

L’IRA tradizionale potrebbe essere una scelta migliore

L’IRA tradizionale non prevede prelievi esentasse al momento della pensione, ma si ha il vantaggio di detrarre i contributi annuali. Questo può ridurre la tua responsabilità fiscale perché la detrazione ridurrà il tuo reddito imponibile per l’anno.

Se sei sposato e dichiari separatamente, potresti essere in grado di detrarlo. Ma dipende dal tuo reddito, dalle tue condizioni di vita e dal fatto che ti piaccia un piano pensionistico al lavoro.

Copertine del piano di lavoro

L’importo che puoi detrarre dai contributi tradizionali dell’IRA dipende da:

Presentate una dichiarazione dei redditi come “single”, “dichiarazione dei redditi congiunta dei coniugi” o “dichiarazione dei redditi separata dei coniugi”.

Il tuo livello di reddito.

Se tu e il tuo coniuge avete firmato una sentenza di divorzio che vi ha fatto fare domanda come “single” e il reddito lordo rettificato rivisto nel 2021 era di $ 66.000 o meno (65.000 dollari nel 2020), potete detrarre l’intero importo. Se il tuo reddito è compreso tra 66.000 USD e 76.000 USD (da 65.000 USD a 75.000 USD nel 2020), hai diritto a una detrazione parziale. Se il tuo reddito supera i 76.000 USD (75.000 USD nel 2020), non potrai detrarre alcuna donazione.

Se tu e il tuo coniuge dichiarate in una “dichiarazione separata di matrimonio”, il limite di reddito per le detrazioni è molto più basso.Puoi prendere una parte dedurre Se le tue entrate totali rettificate riviste sono inferiori a $ 10.000. Tuttavia, se il tuo reddito supera tale importo, non è consentita alcuna detrazione.

Non coperto dal piano di lavoro

Le regole di detrazione sono simili per le coppie che si dichiarano separatamente e non sono coperte dal piano pensionistico lavorativo. La differenza è il limite di reddito per la dichiarazione separata e le coppie di separazione. In questo caso, indipendentemente da quanto guadagni, puoi detrarlo per intero, fino al limite di contribuzione annuale.

Tuttavia, se presenti dichiarazioni dei redditi separate, vivi insieme e il tuo coniuge gode di un piano pensionistico sul lavoro, supponendo che il tuo reddito totale rivisto e rettificato sia inferiore a $ 10.000, puoi detrarne solo una parte. Allo stesso modo, se il tuo reddito supera i $ 10.000, non puoi effettuare alcuna detrazione.alcunialcuni

Linea di fondo

Il fatto che tu sia sposato e presentato separatamente può influire sulla possibilità di detrarre i tradizionali contributi dell’IRA. Ma questo non ti impedisce di realizzarli. Se hai intenzione di presentare una dichiarazione dei redditi separata e il tuo reddito è troppo alto per contribuire a Roth, potresti dover scegliere di contribuire a un’IRA tradizionale con detrazione parziale o addirittura nulla.

Parlare con un professionista fiscale o finanziario può aiutarti a determinare se un deposito separato ha senso e quale IRA è appropriato.