Se viene raggiunto il limite di stop loss, continuerà a vendere?

Uno dei problemi di utilizzo Stop loss ordine La vendita di titoli non garantisce l’ottenimento del prezzo desiderato. Ad esempio, se acquisti un’azione a un prezzo di $ 45 e imposti un limite di stop-loss a un prezzo di $ 40, stai inserendo un ordine condizionale, che verrà eseguito solo quando le condizioni di trading sono soddisfatte. Per completare l’ordine con limite di stop-loss, è necessario che soddisfi i parametri impostati sul prezzo target della transazione, il prezzo esterno della transazione e l’intervallo di tempo specificato.

Sebbene l’ordine con limite di stop-loss consenta ai trader di controllare meglio le condizioni di trading, non garantisce che la transazione verrà eseguita.Qui esamineremo cosa costituisce un ordine stop limit e alcuni motivi comuni per cui il tuo ordine stop limit potrebbe non essere disponibile Essere eseguito.

Punti chiave Un ordine limite stop-loss per vendere un’azione combina un ordine stop-loss e un ordine limite, il che significa che l’azione può essere venduta solo dopo aver raggiunto il prezzo specificato e limita il prezzo più basso che il venditore può accettare.

Sebbene l’uso di ordini stop-loss e limit consenta agli investitori di controllare meglio come viene eseguito l’ordine, non garantisce che riceveranno il prezzo che desiderano.

Se non ci sono offerte che soddisfano le condizioni del tuo ordine limite di stop-loss, la tua transazione non verrà eseguita.

Ordine Stop Loss e Ordine Limite Stop Loss

Innanzitutto, è importante comprendere la differenza tra ordini stop loss e ordini stop limit. Sebbene sembri simile, le condizioni sono diverse per ogni tipo di ordine.

Stop loss ordine

Se costruisci un Interrompi l’ordine La vendita di un’azione significa che l’azione sarà venduta a un determinato prezzo o inferiore. Follow-up dell’attivazione dell’ordine di stop loss Ordine di mercato Quando il prezzo raggiunge il punto specificato.

Ad esempio, se possiedi 500 azioni di una società con un prezzo di negoziazione di $ 45 e inserisci un ordine di stop loss a $ 40, significa che ti venderai al miglior prezzo disponibile di $ 40 o meno Stock. Il tuo ordine di stop loss può essere eseguito a $ 40 al momento.Ma se il mercato scende rapidamente, potrebbe essere eseguito a $ 38 o una serie di prezzi inferiori come tuo Le azioni vengono vendute.

Stop loss ordine

Al contrario, gli investitori che scelgono un ordine stop-loss per vendere azioni sperano di controllare in modo più preciso quando l’ordine deve essere eseguito specificando un intervallo di prezzo accettabile. L’ordine stop limit include due prezzi:

Prezzo di stop loss, ovvero l’inizio del prezzo target specificato della transazione Prezzo limite, ovvero il prezzo al di fuori dell’obiettivo del prezzo della transazione.

Una volta raggiunto il determinato prezzo di stop, verrà attivato l’ordine di stop limit.L’ordine di stop limit allora diventa Ordine limite Vendi ad un prezzo limite o migliore. Nel nostro esempio, per un ordine stop limit, puoi ridurre il calo indicando che vuoi vendere le tue azioni solo a un prezzo stop di $ 42 e un prezzo limite di $ 40.

Un vantaggio dell’utilizzo di ordini limite di stop-loss è che può aiutare gli investitori a ridurre i rischi bloccando i guadagni o limitando le perdite.

Perché alcuni ordini di stop loss non possono essere venduti?

Affinché l’ordine stop limit funzioni nel nostro esempio sopra, un’altra persona sul mercato deve fare un’offerta entro il prezzo stop di $ 42 e il prezzo limite di $ 40 di tutte le tue 500 azioni.Ma se no tenero— O una combinazione di più offerte, il tuo ordine non verrà eseguito.In azioni molto scambiate, questo di solito non è un problema, ma in Transazioni leggere O in un mercato volatile, il tuo ordine potrebbe non essere eseguito.

Inoltre, tieni presente che le azioni non diminuiscono necessariamente gradualmente come un termometro. Se l’offerta e il prezzo richiesto non corrispondono, possono passare a determinati prezzi. È possibile che un titolo venga scambiato a $ 43 e poi scenda a $ 39 senza raggiungere il segno di $ 42.

Tuttavia, in pratica, questa situazione non si verifica spesso: quando il prezzo delle azioni si aggira intorno ai $ 42, il tuo ordine di stop loss può essere completato in una singola transazione o più transazioni.In breve, un ordine limite stop-loss non garantisce che venderai, ma garantisce che otterrai il prezzo che desideri erano capaci Vendere.