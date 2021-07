Secondo gli analisti, grazie al programma fedeltà che gli conferisce un vantaggio competitivo, Mr. Car Wash dovrebbe raddoppiare la sua quota di mercato da circa il 5%

Gli analisti hanno affermato martedì che, grazie a un forte programma di fidelizzazione e al basso costo, Mister Car Wash Inc. è l’unica azienda di autolavaggio sul mercato aperto dopo la sua offerta pubblica iniziale a fine giugno e si prevede che aumenterà facilmente la sua quota di mercato.

“Crediamo in MCW

MCW,

+5.74%

Un marchio forte, un team di negozi in crescita e un programma di affiliazione leader possono rafforzare ulteriormente la posizione competitiva di Mister nel grande, in espansione e altamente frammentato settore dell’autolavaggio statunitense. “Gli analisti di Jefferies Randal J Konik e Corey Tarlowe hanno affermato di aver iniziato a segnalare che il titolo è valutato come buy, con un obiettivo di prezzo delle azioni di $ 30, che è del 42% superiore al prezzo attuale.

“Vediamo MCW come una stella nell’economia SaaS (Service as a Service). La combinazione dei suddetti fattori, unita all’attenzione di Mister sulla sostenibilità, ha creato un volano che è alla pari con altre piattaforme di crescita dei consumatori su cui siamo ottimisti .” In BMO, l’analista Simeon Siegel ha accettato di dare al titolo un rating superiore e un prezzo obiettivo di $ 25. Si prevede che il più grande operatore di autolavaggi negli Stati Uniti espanderà la sua quota di mercato a oltre 5 integrando le società che ha acquisito % Sopra, attraverso lo sviluppo della Groenlandia, e continuare ad aumentare il suo programma fedeltà Unlimited Wash Club o l’adesione al UWC. Quando la società ha presentato i suoi documenti IPO, UWC aveva 1,4 milioni di membri. Come ha dichiarato il CEO John Lai a MarketWatch il giorno in cui le azioni hanno iniziato a essere negoziate, ciò garantisce che oltre il 60% delle entrate della società sia ricorrente. Guarda: Mr. Car Wash “ispira le persone a brillare”, il prezzo delle azioni è salito del 37% il primo giorno di negoziazione “La crescita dei membri del UWC è sempre stata critica, crescendo a un tasso di crescita annuale composto di circa il 39% (FY16-20), e il tasso di penetrazione è aumentato da circa il 36% a circa il 62% nello stesso periodo”, ha affermato Siegel. in un rapporto ai clienti Scrivi. Martedì, il prezzo delle azioni della società con sede in Arizona è aumentato del 5,4%, in aumento di circa il 41% rispetto al prezzo dell’IPO di $ 15. La società ha raccolto 468,8 milioni di dollari nell’IPO con una valutazione di 4,44 miliardi di dollari. Puoi anche dare un’occhiata: Il mercato delle IPO affronta la settimana più trafficata dell’anno, se tutte le 19 transazioni del calendario passano Secondo il suo prospetto IPO, Mister Car Wash ha 344 sedi in 21 stati e ha lavato 59,6 milioni di auto nell’anno conclusosi il 31 marzo. L’utile netto per il trimestre conclusosi il 31 marzo è stato di 24,6 milioni di dollari, superiore a 8,86 milioni di dollari dell’anno scorso, un periodo precedente. I ricavi sono aumentati da 155,3 milioni di dollari USA a 175,5 milioni di dollari USA. Nel 2020, ha generato 60,4 milioni di dollari di reddito netto e circa 575 milioni di dollari di entrate. L’azienda fornisce servizi di autolavaggio solo dopo aver venduto il suo negozio di lubrificanti di proprietà precedente. Siegel ha affermato che l’obiettivo del management è raggiungere un’elevata crescita unitaria a una cifra guidata da una media di circa 10 operazioni di fusione e acquisizione e circa 20 aperture greenfield all’anno. “Con costi variabili minimi, la crescita dei ricavi dovrebbe favorire la leva operativa. Insieme all’efficienza del lavoro, l’ottimizzazione dei processi dovrebbe favorire l’espansione del margine di profitto. Il management prevede che la crescita dell’EBITDA a lungo termine sarà inferiore alle due cifre”, ha scritto. Tuttavia, gli analisti di UBS guidati da Michael Lasser non erano così ottimisti e hanno iniziato a riferire con un rating neutro e un prezzo obiettivo di 12 mesi di $ 22. “Crediamo che MCW sia una buona storia”, hanno scritto in un rapporto ai clienti. “Si tratta di una società ben gestita che opera in un mercato frammentato, che a nostro avviso ha un’economia unitaria molto favorevole. Il nostro rialzo sul titolo è ostacolato solo dalle valutazioni premium”. Il prezzo di negoziazione delle azioni di Mr. Carwash è 27 volte la stima EV/EBITDA 2020 di UBS, che è superiore a quella dei rivenditori ad alta crescita “e ampiamente in linea con le società di servizi in abbonamento come Netflix

NFLX,

+0,70%.

Pertanto, cercheremo un punto di ingresso più attraente”, hanno scritto. La valutazione media degli analisti FactSet sul titolo è Sovrappeso e il prezzo obiettivo medio è $ 24,14. Piper Sandler ha iniziato la copertura con un rating di mantenimento e un obiettivo di prezzo di $ 21, e Wolfe Research ha iniziato la copertura con un rating di acquisto e un obiettivo di prezzo di $ 25.

leggi di più