Secondo i rapporti, l’hedge fund Renaissance Technologies Execs si è impegnato in un accordo fiscale su larga scala di 7 miliardi di dollari USA

I leader dell’hedge fund Renaissance Technologies pagheranno circa 7 miliardi di dollari in multe e sgravi fiscali all’Internal Revenue Service degli Stati Uniti. giornale di Wall Street Giovedì è stato riferito che, dopo anni di controversie in materia fiscale, è stato raggiunto un accordo su larga scala.

James Simmons di Renaissance Technologies ascolta durante la supervisione della Camera e le riforme del governo… [+] Udienza in commissione 13 novembre 2008.

AFP tramite Getty Images

Diversi membri attuali ed ex del Consiglio di amministrazione del Rinascimento rimborseranno le tasse all’IRS, incluso il fondatore Jim Simons, il suo patrimonio netto Forbes Stimato a $ 25,4 miliardi – e Precedente Co-CEO Robert Mercer, Bloomberg Secondo i rapporti, è stata citata una lettera dell’attuale CEO della società Peter Brown agli investitori. I dirigenti pagheranno circa 7 miliardi di dollari e Simmons pagherà un accordo separato di 670 milioni di dollari. Rivista, Che citava il Rinascimento. Il fulcro dell’accordo è il trattamento fiscale delle transazioni del fondo Medallion durante il Rinascimento, che non è aperto agli investitori esterni. Brown ha detto agli investitori che la società ha partecipato al processo di appello dell’Internal Revenue Service degli Stati Uniti per diversi anni, ma il rischio di decidere finalmente su un accordo è inferiore al rischio di intentare una causa con l’agenzia fiscale federale. Bloomberg Rapporto. Il portavoce del Rinascimento non ha risposto Forbes‘ sollecitare pareri.

Il Rinascimento è stato fondato da Simmons quasi 40 anni fa ed è generalmente considerato Il più vincente al mondo società commerciale, Per ottenere rendimenti annualizzati Circa il 66% Negli ultimi tre decenni. Anni fa, Investigatore del Senato degli Stati Uniti Si raccomanda che Renaissance e altre società utilizzino strumenti finanziari chiamati “opzioni basket” per convertire i profitti a breve termine in plusvalenze a lungo termine.L’IRS applica un’aliquota fiscale inferiore per questo.Dirigenti rinascimentali Dillo al Senato Nel 2014 hanno ritenuto le loro attività “adeguate ai sensi della normativa vigente”.

Simmons e Mercer sono entrambi politicamente attivi, ma agli estremi opposti dello spettro politico.Simmons ha Donato Ampiamente Candidati democratici e comitati di azione politica, Mercer ha Dona a repubblicani.

James Simmons, Robert Mercer e altri nel Rinascimento hanno pagato $ 7 miliardi per risolvere le indagini fiscali (Wall Street Journal)

Per saperne di più