Secondo i rapporti, sotto la pressione di Biden, la FDA annuncerà la strategia di richiamo all’inizio di settembre

Sotto la pressione del presidente Joe Biden, la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti prevede di introdurre una strategia per gli americani per ricevere iniezioni di Covid-19 potenziate, che sarà annunciata già all’inizio di settembre. giornale di Wall Street Rapporto Giovedì pomeriggio.

La sede della Food and Drug Administration a White Oak, Maryland.

Getty Images

Lo ha detto una fonte anonima Rivista La Food and Drug Administration degli Stati Uniti spera di sviluppare linee guida su chi dovrebbe ricevere iniezioni di richiamo e quando. La fonte ha affermato che l’amministrazione Biden spera che l’agenzia annuncerà un piano il prima possibile, perché alcune persone anziane, persone con funzioni immunitarie indebolite e vaccinatori precoci potrebbero aver bisogno di vaccini di richiamo quasi immediatamente prima dell’annuncio a settembre.

Questa è una storia di sviluppo. Si prega di controllare gli aggiornamenti.

leggi di più