Secondo le normative locali, i giocatori non vaccinati dei Knicks, Nets e Warriors dovranno saltare le partite casalinghe

Per la prima volta dall’inizio della pandemia di Covid-19 il 23 febbraio 2021, lo schermo dà il benvenuto ai fan al Madison Square Garden di New York City.

Sotto le restrizioni del coronavirus locale, i giocatori non vaccinati di tre importanti squadre NBA dovranno assentarsi dalle partite casalinghe nella prossima stagione.

La lega ha dichiarato alla reception in una nota ottenuta dalla CNBC mercoledì che i giocatori dei New York Knicks, Brooklyn Nets e Golden State Warriors devono essere vaccinati per giocare in casa a meno che non abbiano un’esenzione religiosa o medica valida. Questo requisito non si applica ai giocatori in visita.

Sia New York che San Francisco hanno stabilito regolamenti che richiedono alle persone di età superiore ai 12 anni di dimostrare di essere state vaccinate contro il Covid-19 prima di poter entrare in arene, palestre, ristoranti e altri luoghi al chiuso. L’NBA ha dichiarato che queste regole riguardano le sedi delle squadre e le strutture di allenamento in queste città.

I giocatori di New York e San Francisco possono subire multe o sospensioni se si rifiutano di essere vaccinati senza un’esenzione valida.