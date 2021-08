Secondo un nuovo documento della US Securities and Exchange Commission, le istituzioni di gestione patrimoniale ottengono l’esposizione a Bitcoin attraverso Grayscale

Nuovi documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti mostrano che quattro società di gestione patrimoniale hanno acquisito quote di Bitcoin Investment Trust di Grayscale, dimostrando ulteriormente l’uso di risorse digitali da parte delle istituzioni.

Come riportato per la prima volta da MacroScope, un feed Twitter dedicato al trading istituzionale e alla gestione patrimoniale, queste società hanno rivelato le loro partecipazioni GBTC in nuovi documenti per il periodo terminato il 30 giugno 2021.

Clear Perspective Advisors è una società di gestione patrimoniale con sede in Illinois, divulgare Venerdì possiede direttamente 7.790 azioni GBTC.

Consulenti Ancora in Ohio Raccogliere Al 30 giugno, GBTC deteneva 13.945 azioni. Sebbene questa sia una posizione piccola per una società di gestione patrimoniale da miliardi di dollari, riflette un’importante mossa strategica date le prospettive di investimento a lungo termine della società.

allo stesso tempo, Due aggiuntivo La società ha aumentato le sue partecipazioni in GBTC durante il periodo di riferimento il 30 giugno. Al 31 marzo, Boston Private Wealth aveva precedentemente riportato 88.189 azioni di GBTC e la sua esposizione è aumentata a 103.469 azioni. Il manager dell’Ohio Parkwood ha aumentato le sue partecipazioni da 93.000 azioni alla fine di marzo a 125.000 azioni.

relazionato: Quando la paura di sbloccare si attenua, il premio GBTC corrisponde al livello del crollo del prezzo del Bitcoin

Le grandi aziende sono alla ricerca di modi nuovi e diversificati per ottenere esposizione a Bitcoin e altri asset virtuali.Come riportato da Cointelegraph, il gigante della tecnologia Intel ha recentemente Divulgazione di una posizione considerevole nel titolo Coinbase, Fornire un’esposizione diretta al mercato delle valute digitali.

Nei prossimi mesi, le istituzioni potrebbero aumentare la loro esposizione agli asset digitali, a condizione che la narrativa rialzista continui a manifestarsi. Molti osservatori di criptovalute concordano con la teoria del ciclo quadriennale, che tenta di spiegare e prevedere il prezzo di Bitcoin da un punto basso in un ciclo a un punto basso in un altro ciclo.insieme a La classe di asset crittografici torna a più di $ 2 trilioni Questa settimana, che rappresenta un rimbalzo di $ 700 miliardi dal fondo locale, sembra che la prossima fase del ciclo del mercato rialzista stia guadagnando terreno.

relazionato: I dati off-chain di Bitcoin mostrano che i prezzi di BTC hanno più slancio al rialzo

leggi di più