Segnali che la recessione del 2020 potrebbe essere over-shareandstocks.com

L’arbitro ufficiale, il National Bureau of Economic Research, non ha ancora indicato che la crisi economica è finita.Ma sembra che L’economia è tornata in modalità di ripresa Ci sono segnali di ottimismo nell’occupazione, negli alloggi e nelle scorte.

Ci devono essere alcuni settori economici ancora lontani dal livello prima di febbraio 2020, come le piccole imprese, la vendita al dettaglio e la ristorazione.

Per molte grandi città, ha quasi restaurato tutto.

“Non siamo più in una fase di recessione. Il presidente e CEO di Arbor Realty Trust Ivan Kaufman (Ivan Kaufman) ha dichiarato: “La situazione è molto buona, quasi estatica. “ Tasso d’interesse annuale ), una società immobiliare che fornisce prestiti a proprietari di appartamenti e società immobiliari commerciali.

Ha detto che il tasso di insolvenza dei clienti di Kaufman è relativamente basso, aggiungendo che gli affitti che sono stati colpiti brevemente lo scorso anno stanno ricominciando a salire. Anche la domanda di leasing è in aumento.

La scomparsa delle città americane può essere esagerata.

“Il problema con il Covid è che nessuno entra in città”, ha detto Kaufman. “Questo fenomeno ha creato alcuni posti vacanti. Ma è finita”.

“Forte… molto forte”

L’immobiliare urbano non è l’unico settore economico in ripresa. ClearBridge Investments, una società di gestione del denaro, dispone di una dashboard del rischio di recessione che consente di visualizzare più di una dozzina di indicatori economici, tra cui vendite al dettaglio, abitazioni, prezzi delle materie prime, mercati del lavoro e autotrasporti.

ClearBridge ha dichiarato all’inizio di questo mese che la maggior parte di queste misure ha toccato il fondo a maggio 2020 e tutti e 12 gli indicatori ora mostrano segni di ripresa.

Gli analisti di ClearBridge hanno affermato in un rapporto che con questo in mente, ritengono che la recessione potrebbe essere terminata un anno fa, solo quattro mesi dopo l’inizio. Hanno persino usato una battuta in “Meet Parents” per descrivere l’economia, definendola “da forte… a abbastanza forte”.

Allo stesso tempo, gli investitori non si sono comportati come se questa fosse ancora una recessione. La più grande preoccupazione ora è se l’economia si riscalderà troppo velocemente, costringendo la Fed a ridurre gli acquisti di obbligazioni e ad aumentare i tassi di interesse prima del previsto.

“Ogni recessione è diversa. Questa è una recessione insolita. Ma il mercato è chiaramente fuori dalla pandemia”, ha affermato Matt Peron, capo della ricerca presso Janus Henderson Investors. “Gli investitori sono preoccupati per l’inflazione. Questi sono i rischi n. 1, n. 2 e n. 3”.

Paura di toccare il fondo due volte?

Perron ha affermato che oltre a preoccuparsi della cancellazione prematura del piano di stimolo da parte della Fed e della riduzione delle misure di stimolo, gli investitori sono anche preoccupati che la banca centrale non agirà rapidamente per frenare la pressione inflazionistica prima che sfugga al controllo.

“La Fed deve camminare sul filo del rasoio”, ha detto Perron, aggiungendo che gli errori della banca centrale potrebbero portare a una cosiddetta recessione a doppia flessione, quando l’economia si è rapidamente contratta di nuovo dopo la ripresa.

Questo è quello che è successo dopo la breve recessione economica nella storia del 1980. La recessione è durata solo sei mesi, la più breve mai registrata. Una serie di forti aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve ha portato a un’altra recessione che è durata dal luglio 1981 al novembre 1982.

Tuttavia, molti esperti ed economisti di Wall Street ritengono che la Fed non sarà costretta ad alzare i tassi di interesse a breve termine, altrimenti l’inflazione dilagherà.

Gli strateghi di Nuveen hanno dichiarato lunedì in un rapporto: “Un periodo di inflazione sostenuta a causa dell’aumento dei prezzi e dei prezzi in aumento può portare a un inasprimento delle condizioni finanziarie e mettere a rischio questa giovane espansione. “Ma siamo ancora in piedi. Si prevede che l’inflazione rallenterà d’ora in poi”.

Gli strateghi ritengono che il mercato del lavoro e le carenze di approvvigionamento causate dalla pandemia dovrebbero presto attenuarsi. Ciò ridurrà la pressione sulla crescita dei salari, che è una componente chiave dell’inflazione.

Ritengono inoltre che l’azienda abbia effettuato investimenti sufficienti per aumentare la produttività, il che dovrebbe significare che non devono trasferire sui consumatori il costo dell’aumento dei prezzi delle materie prime.

“Potremmo aver visto i dati sull’inflazione mensile più alti nel 2021”, ha affermato lo stratega di Nuveen.

Se questo è il caso, l’economia potrebbe continuare ad espandersi nel prossimo futuro. L’unica domanda ora è quando NBER uscirà effettivamente e annuncerà ufficialmente la fine della recessione del 2020.