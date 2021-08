Segui il flusso | Financial Times

Questo articolo è una versione live della nostra newsletter Unhedged.Registrati qui Invia la newsletter direttamente alla tua casella di posta ogni giorno lavorativo

Le ipotesi di mercato anelastiche, o in altre parole, i riacquisti potrebbero essere più importanti di quanto pensassimo

I lettori comuni sapranno quanto sia doloroso riconoscere il lavoro dei media di un concorrente, ma ecco un suggerimento riluttante per il recente Economist. evidenziare Molto interessante Carta Xavier Gabaix e Ralph Koijen di Harvard e dell’Università di Chicago su ciò che influenza i prezzi delle azioni. Ma penso che ci sia altro da dire su questo documento, quindi lascia che sia.

Una cosa di cui possiamo essere assolutamente certi riguardo al mercato azionario (a causa del lavoro di Robert Shiller e altri) è che spenderanno troppo. I fattori di base utilizzati per spiegare i prezzi delle azioni (alcune versioni dei flussi di cassa futuri) a volte fluttuano su e giù, ma le azioni oscillano molto di più su e giù. In generale, lo spieghiamo con “le persone sono irrazionali, saranno sovraeccitate o eccessivamente pessimiste”.

Naturalmente, questo è generalmente corretto. Ma come funziona? Le persone innocenti direbbero: “Le persone sono eccitate, quindi comprano azioni e il denaro fluisce nel mercato”. A questo punto, le persone sofisticate che scrivono le newsletter di Wall Street sorrideranno compiaciute, perché tutti sanno che ogni volta che qualcuno acquista un titolo, altri lo venderanno, quindi l’idea di “soldi in azioni” è per gli stimolanti.

Quello che hanno fatto Gabaix e Koijen è stato capire l’idea di nuovi fondi che entrano nel mercato e poi sostenere che questi flussi di capitale influiscono molto sui prezzi. Questo è un grosso problema, perché la situazione standard è che i prezzi delle azioni riflettono solo le informazioni sui valori di base (o almeno le credenze), non la domanda e l’offerta.

L’opinione centrale di Gabaix e Koijen sul traffico è che la maggior parte degli acquirenti di azioni è molto insensibile al prezzo; cioè, nel mercato azionario, l’elasticità della domanda al prezzo è piccola. I grandi acquirenti sono istituzioni che lavorano sotto i rigorosi requisiti di gestione dei loro portafogli, che si tratti di azioni al 100%, o 70/30 azioni e obbligazioni, o ciò che possiedi. Quando gli investitori danno a tale fondo un nuovo dollaro per investire in azioni (“afflusso di fondi”), il fondo deve essere messo in funzione secondo la sua autorizzazione. I fondamentali hanno poco a che fare con questo.

Nel modello classico, questo acquisto può deviare il prezzo dal valore di base, ma (il mercato è efficiente) i venditori lo respingeranno presto. Ma, per esagerare un po’, non esiste un venditore del genere. Solo un mucchio di altri fondi operano con compiti inflessibili.

Ad esempio, gli hedge fund semplicemente non hanno abbastanza azioni per regolare l’impatto sui prezzi di questi flussi (l’autore sembra assumere irrealisticamente che gli hedge fund siano arbitraggi di valore, non solo a caccia di slancio come tutti gli altri). Quindi il traffico non farà altro che aumentare i prezzi. Gabaix e Koijen sostengono che, utilizzando modelli economici e confrontando prove di flussi e prezzi, un dollaro di flusso può aumentare il valore di mercato da tre a otto volte.

Il vantaggio di questo modello è che sostituisce le spiegazioni vacillanti di “fondamentali” o “spiriti animali” con cose più specifiche:

Il mistero dell’apparente movimento casuale del mercato azionario, difficile da collegare con i fondamentali, viene sostituito dal problema più gestibile di comprendere le determinanti della liquidità nei mercati anelastici. .. Le persone possono sostituire la “materia oscura” del prezzo delle attività con flussi tangibili e shock della domanda da parte di diversi investitori (dove le variazioni di prezzo sono spiegate da forze potenziali difficili da misurare)

Naturalmente, a un certo punto, i fondamenti possono influenzare il flusso, ma la psicologia e la sociologia che descrivono come e quando ciò accade sembrano essere più scientifiche che chiacchierare di “efficienza”.

Un’area in cui i modelli Gabaix e Koijen hanno implicazioni molto interessanti sono i riacquisti di azioni, poiché finora sono stati la principale fonte di afflussi di capitali. Questo è un grafico (un po’ difficile da leggere, mi dispiace) di Citigroup, che confronta i flussi netti di riacquisto di fondi comuni di investimento ed ETF azionari dal 2005:

Non è esagerato affermare che il riacquisto è l’unico flusso che genera molto denaro nel tempo. Ora, Gabaix e Koijen sembrano pensare – per ragioni tecniche, che francamente non capisco – la risposta del mercato al riacquisto non è così drammatica come il flusso di fondi, ma è comunque importante.

La maggior parte delle persone crede che i riacquisti siano un bene per gli investitori perché (a) aumentano la leva finanziaria e il rendimento della società, (b) aumentano la crescita degli utili per azione e (c) indicano la fiducia del management. Ma potrebbe essere più semplice di così: fanno semplicemente salire i prezzi delle azioni.

Gabaix e Koijen sottolineano che l’elasticità della domanda per i singoli titoli può essere molto diversa dall’elasticità della domanda per un mercato molto anelastico (lo sappiamo perché non tutte le società che effettuano grandi riacquisti hanno visto aumentare le proprie scorte, anche se sembra essere il caso. aiuto). Tuttavia, se ritieni che il traffico abbia un impatto diretto sui prezzi, allora quali industrie riacquistano molte azioni potrebbero essere importanti. Quella che segue è la tabella di composizione dei riacquisti dell’indice S&P 500 per settore di Howard Silverblatt, i grandi indici S&P Dow Jones. Guarda la tecnologia dell’informazione!

Perché i titoli tecnologici stanno guidando il mercato di recente? Forse ha poco a che fare con le prospettive di crescita, ma ha più a che fare con il fatto che l’industria rappresenta circa un terzo di tutti i riacquisti.

Ho molte domande da fare a Gabaix e Koijen. Proverò a chiamarli e riferire.

Un altro pensiero su invecchiamento e inflazione

Per diversi giorni ho chiacchierato degli argomenti demografici di Goodhart e Pradhan sull’imminente aumento dei tassi di interesse e dell’inflazione. Alcuni di voi potrebbero essere annoiati dall’intera faccenda ora. Ma ho ricevuto una lettera dal mio amico Andrew Smithers, un economista e un assiduo frequentatore di Unhedged, che ha sottolineato un punto che ritengo importante.

Smithers ritiene che il rischio maggiore della transizione demografica descritta da G&P – fondamentalmente lo shock dell’offerta di lavoro che si verifica con l’invecchiamento del mondo – sia che aumenti la probabilità di un pessimo errore politico da parte della banca centrale.

L’effetto dell’incorporazione della Cina e dell’Europa orientale nella forza lavoro globale trenta o quarant’anni fa è stato quello di aumentare l’offerta di lavoro e abbassarne il prezzo unitario. Questi cambiamenti hanno portato a aspettative di inflazione più basse ea un tasso di disoccupazione non accelerato dell’inflazione (Nairot), che è il livello di occupazione più basso possibile prima dell’aumento dell’inflazione. L’invecchiamento della popolazione mondiale avrà l’effetto opposto.

Nel mondo superiore di Nairu, se si vuole evitare l’inflazione, il tasso di occupazione e il tasso di partecipazione devono essere abbassati (gli effetti controintuitivi degli shock dell’offerta di lavoro, ma esistono). Ma questo è un aggiustamento che l’economia può fare senza troppi traumi. Se i politici non prestano attenzione a ciò che sta accadendo, può causare traumi:

Se, purtroppo, la banca centrale non ne terrà conto, le aspettative di inflazione aumenteranno e il tasso di disoccupazione necessario per controllarle nuovamente sarà addirittura superiore a quello causato dai cambiamenti della struttura demografica stessa.

La situazione è che la Fed non ha ricevuto un memorandum sui cambiamenti demografici, quindi ha lasciato che l’inflazione aumentasse leggermente e le aspettative di inflazione hanno iniziato ad avere effetto. A quel tempo, era necessario inasprire i tassi di interesse per riportare sotto controllo le aspettative, proprio come Paul Volcker, con la differenza fondamentale: il mercato azionario era molto più economico in quel momento e il livello del debito era molto più basso, quindi questa volta sarebbe ancora più brutto.

