Sei cittadini francesi arrestati per aver pianificato di uccidere il presidente del Madagascar-ministro Reuters

Con un colpo di stato nel marzo 2009, Rajoelina ha preso il potere per la prima volta in questa ex colonia francese estremamente impoverita con una popolazione di 26 milioni di abitanti, rovesciando Marc Ravalomanana. Prima del 2014 controllava il capo del governo di transizione.

Patrick Rajoline ha aggiunto che sono state prese misure non specificate per rafforzare la sicurezza del presidente. “Le prove sono tangibili e di certo non la prenderemo alla leggera”, ha detto.

© Reuters. Immagine del file: il presidente del Madagascar Andri Rajolina partecipa a una riunione per discutere del ventesimo rifornimento dell’Associazione per lo sviluppo internazionale della Banca mondiale ad Abidjan, in Costa d’Avorio, il 15 luglio 2021. REUTERS/Luc Gnago

