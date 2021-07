Sei mesi dopo l’attacco del 6 gennaio, la recinzione attorno al Campidoglio degli Stati Uniti è stata chiusa Reuters

La Camera dei Rappresentanti, senza il sostegno repubblicano, a maggio ha approvato per poco 1,9 miliardi di dollari per la sicurezza del Campidoglio, ma la legislazione è stata bloccata al Senato e il Senato è stato diviso equamente tra i partiti. Il presidente della commissione per gli stanziamenti del Senato, il democratico Patrick Leahy, ha affermato che è necessaria un’azione, altrimenti “la polizia del Congresso si aspetta che finiscano gli stipendi ad agosto”.

All’inizio dei lavori di demolizione venerdì, i legislatori democratici hanno espresso preoccupazione per il fatto che il Congresso non abbia pagato i conti della polizia del Congresso, che ha intensificato le operazioni e ha fatto gli straordinari dall’attacco del 6 gennaio.

Circa 20.000 soldati della Guardia Nazionale furono successivamente chiamati in città per difendere l’edificio e l’ultima squadra non se ne andò fino a maggio.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.