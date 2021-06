Sei mesi, le aziende britanniche stanno ancora lottando contro la Brexit

Un sondaggio condotto dal British Financial Times ha rivelato che da quando le regole della Brexit sono entrate in vigore il 1° gennaio, quasi un terzo delle società britanniche che commerciano con l’Unione europea ha subito cali o perdite di affari.

L’indagine condotta dall’Association of Directors ha inoltre rilevato che dall’inizio di quest’anno il 17% delle società britanniche ha avuto transazioni con l’Unione Europea e ha sospeso le transazioni temporaneamente o definitivamente.

I risultati dell’indagine dipingono un quadro desolante degli accordi commerciali con l’Europa, in particolare per le piccole imprese che non hanno le risorse per affrontare le barriere commerciali causate dall’uscita della Gran Bretagna dal mercato unico dell’UE e dall’unione doganale.

Sei mesi dopo la Brexit, la società ha riferito di aver continuato a lavorare con Nuova burocrazia Inaugurato l’accordo di cooperazione commerciale britannico-europeo.Sebbene l’accordo sulla Brexit sia concordato vigilia di Natale, Confermando il commercio a tariffa zero e quota zero tra il Regno Unito e l’UE.Il nuovo accordo richiede alle aziende di rispettare costose ispezioni, controlli doganali e burocrazia, che ha aumentato l’attrito commerciale.

Il rapporto tra Regno Unito e Unione Europea si è deteriorato anche a causa del nuovo confine commerciale tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che impone ispezioni su molte merci che attraversano il Mare d’Irlanda, innescando violenze nella comunità sindacale filo-britannica della regione .

“Sono passati sei mesi e molte aziende stanno ancora lottando per affrontare le sfide poste dal nostro nuovo rapporto con l’UE”, ha affermato Jonathan Geldart, direttore generale dell’Istituto di amministrazione.

“In particolare, le piccole e medie imprese stanno lottando per far fronte alle nuove procedure relative all’importazione e all’esportazione con l’UE, mentre i leader aziendali hanno riferito più ampiamente che con la fine della libertà di movimento, il reclutamento è difficile”.

L’indagine IoD ha chiesto a 651 aziende di valutare l’impatto della Brexit finora.

Tra le aziende che commerciano con l’UE, il 31% ha affermato che le nuove barriere dal 1 gennaio hanno avuto un impatto negativo sul commercio con l’UE. Solo il 6% ha affermato che il commercio è aumentato, mentre il 58% ha affermato che non ci sono stati cambiamenti.

Secondo un altro sondaggio condotto dal Chartered Management Institute per il British Financial Times, poco più di un quarto dei manager del settore privato ha dichiarato che i cambiamenti nel commercio alla fine del periodo di transizione della Brexit hanno avuto un impatto sul fatturato di gennaio della loro organizzazione Impatto negativo. Sei mesi dopo, quasi la stessa percentuale, il 26%, affermava ancora che c’era un impatto negativo, ed era fondamentalmente la stessa organizzazione.

“I manager del settore privato riferiscono che le sfide commerciali post-Brexit stanno ancora avendo un impatto negativo sul fatturato della loro organizzazione”, ha affermato il CEO di CMI Ann Francke, che ha chiesto a 1.354 manager nel sondaggio Views.

Tuttavia, più della metà dei dirigenti che hanno partecipato all’indagine CMI ha affermato che le sfide iniziali relative al commercio con l’UE erano Brexit Il periodo di transizione è stato risolto almeno in una certa misura, questo dimostra che molte aziende stanno iniziando a superare gli ostacoli iniziali.

Alcune aziende che hanno risposto al sondaggio IoD hanno cercato di concentrarsi sugli aspetti positivi dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea: il 17% delle aziende ha affermato che la Brexit le ha rese più propense a investire nella propria attività, mentre il 15% ha affermato che le ha rese meno propense a investire .

Un collaboratore anonimo al sondaggio ha dichiarato: “A causa della Brexit, sono diventato più ottimista sull’economia in generale e quindi più propenso a investire nel futuro”.

Ma alcune aziende britanniche hanno risposto alla Brexit apportando profondi cambiamenti alle loro aziende, come spostare la propria attività nella Manica.

Molte aziende ritengono che quando alcune delle misure di mitigazione adottate per facilitare la transizione alla Brexit saranno terminate quest’anno, l’impatto dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea peggiorerà, compresa l’introduzione di controlli sulle importazioni al confine tra il Regno Unito e l’Europa. Unione.

Secondo il sondaggio di IoD, circa i due terzi delle aziende hanno affermato che le nuove misure di controllo doganale britanniche avranno un impatto negativo sul commercio quando verranno attuate a gennaio del prossimo anno, ovvero sei mesi dopo che avrebbero dovuto essere attuate.

Per molte aziende, i problemi con la nuova burocrazia che è stata introdotta sono sufficienti per convincerle a rinunciare agli affari nell’UE.

La scorsa settimana, la Cheshire Cheese Company ha deciso di interrompere le vendite all’ingrosso nell’Unione Europea. Il costo della spedizione delle merci verso l’UE è passato da circa 300 sterline a più di 1.300 sterline, il che significa che il suo commercio europeo, un tempo di successo, sta per terminare.

Simon Spurrell, che gestisce il caseificio specializzato con sede a Macclesfield, ha affermato che non solo non è più possibile spedire direttamente ai 446 milioni di consumatori dell’UE, “non possiamo più spedire in Irlanda del Nord. Spedire”.

Casaro professionista © Jon Super/FT

“Il governo ci ha rimosso con successo dall’Unione Europea come azienda, e non è più commercialmente redditizia”

Simon Spurrell, Cheshire Cheese Company Che

Ha aggiunto: “Il governo ci ha rimosso con successo come azienda dall’Unione Europea. Non è più commercialmente redditizio. I nostri distributori in Francia, Spagna e Germania non sono interessati a fare affari con noi a causa dei costi aggiuntivi e delle difficoltà. scartoffie”.

Allo stesso tempo, il broker motociclistico con sede a Totnes, che ha acquistato tutte le biciclette dall’Unione Europea, ha completamente smesso di servire la regione. Secondo Paul Jayson, che gestisce un commerciante di moto d’epoca, circa il 15% delle vendite dell’azienda proviene dall’Unione Europea.

Sebbene Jason ora introduca biciclette da paesi extra UE come Australia e Stati Uniti, potrebbero volerci mesi invece di giorni. “Siamo sempre stati globali e sopravvivremo, ma siamo in una situazione senza accordo. Non c’è nient’altro che attrito”.

Commerciante di moto d’epoca © Cameron Smith/FT

“Siamo sempre stati globali, sopravvivremo, ma siamo in una situazione senza accordo. Non c’è nient’altro che attrito”.

Paul Jason, broker motociclistico

In un incontro con i ministri, a Sprrell è stato detto di abbandonare l’Unione europea a favore di mercati come il Canada.

Ma Sprrell ha affermato: “Abbiamo spedito il primo lotto di pacchi ai consumatori e dopo che a 14 pacchi è stata applicata una tariffa aggiuntiva del 245%, abbiamo dovuto interrompere l’invio di pacchi in Canada entro una settimana”.

Anche l’uscita dal mercato unico dell’UE e la fine della libertà di circolazione hanno esacerbato la crescente Carenza di lavoratori in Inghilterra. Secondo il sondaggio di IoD, più di un quarto delle aziende ha affermato che la Brexit ha causato difficoltà di reclutamento Il 17% delle aziende si è lamentato della perdita di dipendenti altamente qualificati e il 10% delle aziende si è lamentato della carenza di dipendenti poco qualificati.

Le aziende britanniche sono costrette a stabilire operazioni nell’UE per servire il mercato europeo, ma ciò ha portato a un aumento dei costi e al trasferimento di posti di lavoro dal Regno Unito all’UE. Secondo il sondaggio di IoD, quasi un quarto delle aziende che commerciano con l’UE ha dovuto trasferire alcune attività o dipendenti.

Laura Rudoe, l’operatore di Evolve Beauty, un’azienda di bellezza ecologica nell’Hertfordshire, ha affermato di aver creato un magazzino in Irlanda per esportare nell’UE e servire in modo affidabile i clienti dell’UE. Ha detto che questo comporta “costi, tempo e scartoffie extra”.

“Dalla Brexit, abbiamo scoperto che alcuni mercati chiave ci sono chiusi”, ha aggiunto Ludo.

Marchio di bellezza ecologico ©Charlie Bibby/FT

“Dalla Brexit, abbiamo scoperto che alcuni mercati chiave ci sono chiusi”

Laura Ludo, Bellezza in evoluzione

Rivenditore di abbigliamento Rivetti e nascosti Pianifica di spedire merci attraverso i Paesi Bassi per ridurre al minimo i costi.

Danny Hodgson, il fondatore della società con sede a Londra, ha dichiarato: “Il tempo e lo sforzo mentale per cercare di preservare la nostra attività nell’UE è estenuante: ho quasi rinunciato un paio di volte, ma non lascerò che questo governo mi deluda”.

Hodgson ha affermato che le tariffe aggiuntive, l’imposta sul valore aggiunto e il trasporto merci hanno causato un aumento del prezzo delle merci della sua azienda nell’UE dal 30% al 40%. Il risultato – dopo che l’Unione europea è cresciuta a un tasso annuo del 20% prima della Brexit – il commercio con i paesi europei è stato ridotto di oltre la metà.

CMI ha riscontrato che, rispetto ai manager delle grandi organizzazioni, i manager delle piccole e medie imprese hanno maggiori probabilità di segnalare che la fine del periodo di transizione della Brexit ha avuto un impatto negativo sul loro fatturato (35%), rispetto al 23% per manager di grandi organizzazioni %. Minuto.

Rivenditore di abbigliamento © Anna Gordon/FT

“Il tempo e lo sforzo mentale per cercare di preservare la nostra attività nell’UE è estenuante: alcune volte ho quasi rinunciato”.

Danny Hodgson, Rivetti e Nascosto

Molte persone sono state costrette a licenziare il personale. Alfred Van Pelt è l’amministratore delegato di Something Different, che distribuisce vestiti, regali e altri beni a piccoli rivenditori e centri visitatori in tutta Europa.Dopo la Brexit, il suo numero di dipendenti è stato dimezzato.

L’anno scorso, il commerciante trentenne del Somerset ha inviato 2.500 pacchi al giorno ai clienti dell’UE durante il periodo di picco commerciale di novembre e dicembre. Ora, la società ha inviato da 100 a 150: “Se siamo fortunati”, ha detto van Pelt.

Il problema sono i costi e le procedure alle frontiere che i clienti dell’UE non sono disposti a sostenere. Il valore dei pacchi può essere inferiore a £ 30 ciascuno, ma il costo di spedizione è di £ 8 e la tassa di dichiarazione di importazione è di £ 17,50.

“Questo ha fatto precipitare la nostra attività”, ha detto Van Pelt, che ha dovuto licenziare 9 dei 20 dipendenti. L’azienda ha cercato di espandersi nel Regno Unito, ma l’anno scorso tre quarti delle sue vendite sono andati all’Unione Europea, compito difficile.

Ha detto che senza Brexit, la società avrebbe potuto assumere più dipendenti a tempo pieno nel Regno Unito perché i suoi proprietari con sede nell’UE avevano pianificato di investire nella sua attività. “La maggior parte dei nostri clienti dell’UE si è appena arresa”, ha aggiunto.