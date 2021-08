Servizio medico per familiari militari

Idoneità al piano sanitario TRICARE Membri della famiglia dovere attivo Attiva backup/guardia Riserva/guardia inattiva Pensione attiva Riserva/Guardia in pensione Principale sì sì Non Sì* Avere 60 anni e più telecomando sì sì Non Non Non Prima scelta all’estero sì sì Non Non Non Prime Remote all’estero sì sì Non Non Non scegliere sì sì Non sì Avere 60 anni e più Scegli all’estero sì sì Non sì Avere 60 anni e più per tutta la vita Sì, con Medicare A&B Non Non Sì, con Medicare A&B Sì, con Medicare A&B Opzioni di prenotazione Non Non sì Non Non Riserva di vecchiaia Non Non Non Non Sono sotto i 60 Giovane adulto Sì* Sì* Non Sì* sì Piano sanitario per la famiglia americana Sì* Sì* Non Sì* Avere 60 anni e più

Fonte: TRICARE

Copertura fornita

Come membro della famiglia militare, i tuoi benefici e la tua copertura dipendono dal fatto che il tuo garante sia un soldato attivo, un soldato della Guardia Nazionale/riserva o qualsiasi tipo di veterano. I vantaggi e la copertura dipendono anche dall’ubicazione e dallo stato del lavoro (se applicabile).

Familiari di soldati in servizio attivo

In qualità di membro attivo della famiglia, puoi scegliere qualsiasi piano TRICARE a cui il tuo sponsor è idoneo a partecipare. Tuttavia, la tua registrazione non è automatica. Il tuo garante deve farti partecipare a TRICARE e DEERS. A seconda di dove lavora il tuo garante, la tua assicurazione può essere fornita da uno dei seguenti:

TRICARE Prime

Telecomando TRICARE Prime

TRICARE Prime oltreoceano

TRICARE Prime Remote all’estero

Potresti anche soddisfare una delle seguenti condizioni:

Selezione TRICARE

Piano sanitario per la famiglia americana

TRICARE a vita (con Medicare)

TRICARE Seleziona oltreoceano

TRICARE giovane adulto

I membri della famiglia possono anche acquistare il piano dentale TRICARE.

Quando il tuo sponsor lascia l’esercito, i membri del servizio militare e i familiari possono essere idonei a partecipare al Programma di gestione dell’assistenza alla transizione (TAMP), che prevede 180 giorni di Alta qualità-Prestazioni mediche gratuite. Al termine della copertura TAMP, gli ex membri del servizio e i familiari possono partecipare al Piano di indennità continuativa per l’assistenza sanitaria (CHCBP) a base premium per un massimo di 18 mesi di copertura. Se i membri del servizio non hanno diritto all’assicurazione TAMP, possono registrarsi con CHCBP per 18 mesi di assicurazione.

Familiari della Guardia Nazionale/Riserva

Le famiglie dei membri della Guardia Nazionale o della Riserva possono essere idonee a partecipare a TRICARE. I vantaggi, se sei idoneo, dipendono dallo stato del tuo sponsor.

Infermieristica in servizio (LOD)

Se il tuo sponsor è ferito o malato sul lavoro, ad esempio durante l’esecuzione di ADT, IDT, esercitazioni del fine settimana o altri corsi di formazione, potrebbe essere idoneo per l’assistenza LOD. Il trattamento, comprese le cure dentistiche, riguarderà malattie o lesioni. L’assistenza LOD non ha diritto all’assicurazione sanitaria per i familiari.

Inattivo

Lo stato inattivo significa che il tuo sponsor è inattivo, inclusi corsi di formazione del fine settimana, formazione annuale o servizi per eventi di 30 giorni o meno. Durante questo periodo, le persone a carico hanno diritto a TRICARE Reserve Select, un piano sanitario premium.

Quando attivato

Quando il tuo sponsor viene chiamato o ordinato di partecipare al servizio in servizio attivo per 30 giorni consecutivi, avrai diritto agli stessi benefici sanitari e dentali delle famiglie dei membri militari in servizio attivo, tra cui TRICARE Prime, TRICARE Prime Remote, TRICARE Prime Overseas, TRICARE Prime Overseas Remote, programmi elettivi e programmi dentali attivi. (Vedi servizio attivo sopra.)

Quando disattivato

Quando il tuo sponsor è disattivato, le tue opzioni sanitarie dipendono dal fatto che siano attivate per supportare le operazioni di emergenza.

Se l’attivazione non supporta le operazioni di emergenza, l’assicurazione TRICARE inizia il primo giorno dell’ordine del tuo sponsor e termina quando lascia il servizio attivo. In quel momento, il tuo garante può acquistare TRICARE Reserve Select (se soddisfi le condizioni) o CHCBP (se non soddisfi le condizioni).

Se il tuo sponsor è attivato per supportare le operazioni di emergenza, la tua copertura TRICARE inizia il primo giorno del suo ordine e dura 180 giorni dopo la disattivazione sotto TAMP. Al termine di TAMP, il tuo sponsor può acquistare TRICARE Reserve Select o CHCBP.

Se la data di entrata in vigore di un ordine avviato dal tuo sponsor per supportare le operazioni di emergenza è ritardata, avrai diritto a ricevere le prestazioni familiari in servizio attivo 180 giorni prima del primo giorno dell’ordine dello sponsor. Quando lasciano il servizio attivo, otterrai un’assicurazione TAMP per 180 giorni, dopodiché la tua famiglia può scegliere l’assicurazione Reserve Select o CHCBP.

Per verificare la tua idoneità all’assicurazione, il tuo sponsor deve visitare il sito Web milConnect e accedere con la propria Common Access Card (CAC), l’account DFAS (MyPay) o l’account DoD Self Login (DS Logon) Premium (Livello 2).

costo

Come per i benefici e la copertura, le tue spese sotto TRICARE dipendono dal fatto che il tuo sponsor sia un membro militare attivo o un membro della Guardia Nazionale/Riserva. Le spese per le famiglie dei membri della Guardia Nazionale e della Riserva variano anche a seconda del loro stato di registrazione.

Familiari di soldati in servizio attivo

Il personale militare in servizio attivo e le loro famiglie di solito ricevono assistenza medica gratuita tramite TRICARE Prime, TRICARE Prime Remote, TRICARE Prime Overseas, TRICARE Prime Remote Overseas, US Family Health Plan (USFHP) o TRICARE Young Adult (TYA) Prime.

Nello specifico, non ci sono tasse di registrazione annuali o tasse deducibili per Active Duty Soldiers (ADSM). ADSM registrato per uno degli elementi di cui sopra non deve pagare alcuna commissione, a meno che non utilizzi uno dei seguenti elementi:

Farmacia online o farmacia TRICARE consegna a domicilio

Programma TRICARE Prime, possono prendersi cura senza un rinvio

Selezione TRICARE

Familiari della Guardia Nazionale/Riserva

Quando il tuo sponsor è attivato (servizio continuo per 30 giorni o più), hai diritto agli stessi benefici dei familiari del personale militare in servizio attivo (vedi sopra). Altrimenti, quando il tuo sponsor è inattivo o la durata dell’evento è inferiore a 30 giorni, hai diritto a un piano basato sul premio TRICARE Reserve Select. Nel 2021, il garante più il premio mensile della famiglia è di $ 238,99. I ticket e la condivisione dei costi variano a seconda dei servizi forniti.

Quanto costa l’assistenza medica militare per i familiari? La maggior parte delle cure mediche per i familiari del personale militare in servizio attivo è gratuita. I familiari della Guardia Nazionale/Riserva possono iscriversi a un piano premium.

Cos’è TRICARE? TRICARE è il principale meccanismo di erogazione dell’assistenza sanitaria della Defense Health Agency. Questo è il sistema medico utilizzato dai soldati attivi e di riserva, dalla Guardia Nazionale e dalle loro famiglie per le cure mediche.