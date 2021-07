Sfatare 8 malintesi sull’analisi tecnica

Alcuni trader e investitori hanno condannato analisi tecnica (TA) Essendo uno studio superficiale di grafici e schemi, non ci sono risultati concreti, conclusivi o redditizi. Altri pensano che questo sia un Santo Graal, una volta padroneggiato, rilascerà notevoli profitti. Queste opinioni opposte portano a malintesi sull’analisi tecnica e su come viene utilizzata.

Alcuni malintesi sull’analisi tecnica si basano sull’istruzione e sulla formazione.Ad esempio, un trader esperto utilizza solo Fondamenti Potrebbe non credere affatto nell’analisi tecnica.Ma questo non significa che qualcuno Formazione in analisi tecnica Non può essere utilizzato con profitto. Altri miti si basano sull’esperienza.Ad esempio, uso sbagliato Indice tecnico Spesso porta a perdite. Ciò non significa che il metodo debba essere cattivo, forse questa persona ha solo bisogno di più pratica e allenamento. Altri miti sono commessi dal marketing: se acquisti e utilizzi un semplice indicatore, puoi essere sicuro di diventare ricco durante la notte. Raramente è così facile.

Punti chiave L’analisi tecnica tenta di catturare la psicologia e il sentimento del mercato analizzando le tendenze dei prezzi e i modelli grafici di possibili opportunità di trading.

Contrariamente all’analisi fondamentale, gli analisti tecnici non si preoccupano necessariamente delle società dietro le azioni che negoziano o della loro redditività.

Alcune persone credono che l’analisi tecnica sia il modo migliore per fare trading, mentre altri sostengono che sia fuorviante e manchi di una base teorica. Qui, sfatiamo alcuni miti su entrambi i lati del dibattito.

Sfatare i miti dell’analisi tecnica

Di seguito sono riportati otto comuni fraintendimenti relativi all’analisi tecnica. Leggi la visione opposta sul perché questi miti semplicemente non sono veri.

1. L’analisi tecnica è applicabile solo al trading a breve termine o al trading intraday.

L’analisi tecnica è adatta solo per transazioni a breve termine e computerizzate, come ad esempio Giorno di negoziazione e Trading ad alta frequenzaL’analisi tecnica è esistita ed è stata praticata prima della diffusione dei computer.Alcuni dei pionieri dell’analisi tecnica erano investitori e trader a lungo termine, non day trader. I trader utilizzano l’analisi tecnica su tutti i tempi, dai grafici di 1 minuto ai grafici settimanali e mensili.

2. Solo i singoli trader utilizzano l’analisi tecnica.

Sebbene gli individui utilizzino l’analisi tecnica, Hedge Fund Anche le banche di investimento fanno pieno uso dell’analisi tecnica. Le banche di investimento dispongono di team di trading dedicati che utilizzano l’analisi tecnica.Trading ad alta frequenza, incluso un gran numero di transazioni volume In borsa, si basa molto su concetti tecnici.

3. Il tasso di successo dell’analisi tecnica è basso.

Uno sguardo all’elenco dei trader di mercato di successo con decenni di esperienza di trading sfaterà questo mito. Le interviste di successo dei trader hanno citato un gran numero di successi dei trader attribuibili all’analisi tecnica e ai modelli. Ad esempio, “Market Wizards: Interviews With Top Traders” di Jack D. Schwager citava molti trader che traggono profitto solo dall’analisi tecnica.

4. L’analisi tecnica è semplice e veloce.

Internet è pieno di corsi di analisi tecnica che garantiscono il successo delle transazioni.Sebbene molte persone entrino nel mondo del trading effettuando la loro prima operazione sulla base di semplici indicatori tecnici, il continuo successo del trading richiede un apprendimento approfondito, pratica e buone pratiche. Gestione del denaro E disciplina. Richiede tempo dedicato, conoscenza e attenzione. L’analisi tecnica è solo uno strumento, solo una parte del puzzle.

5. Il software di analisi tecnica standard può aiutare i trader a fare soldi facilmente.

Sfortunatamente, questo non è il caso. Ci sono molte pubblicità online di software economici e costosi che pretendono di fare tutte le analisi per te. Inoltre, i trader inesperti a volte confondono gli strumenti di analisi tecnica nel software di trading fornito dal broker come un modello di trading redditizio. Sebbene il software di analisi tecnica fornisca informazioni su tendenze e modelli, non garantisce necessariamente i profitti. La corretta interpretazione delle tendenze e dei dati dipende dal trader.

6. Gli indicatori tecnici sono applicabili a tutti i mercati.

Sebbene questo possa essere vero in molte situazioni, non è vero in tutte le situazioni.specifico Classe di attività Ci sono requisiti specifici. Azioni, futures, Opzioni, Materie prime e obbligazioni sono diverse.Potrebbero esserci modelli dipendenti dal tempo, come l’elevata volatilità di futures e opzioni scadenza, O Modello stagionale Nella merce. Non commettere l’errore di applicare indicatori tecnici per una classe di attività a un’altra.

7. L’analisi tecnica può fornire previsioni di prezzo molto accurate.

Molti principianti sperano che le raccomandazioni degli analisti tecnici o dei modelli software siano accurate al 100%. Ad esempio, un trader inesperto potrebbe aspettarsi una previsione specifica, come “il titolo ABC raggiungerà $ 62 in due mesi”. Tuttavia, gli analisti tecnici esperti di solito evitano di fare un’offerta così specifica. Invece, tendono a citare un intervallo, come “Il titolo A può fluttuare nell’intervallo da $ 59 a $ 64 nei prossimi due o tre mesi”. piuttosto che un numero esatto. L’analisi tecnica riguarda anche la probabilità e la possibilità, non la garanzia. Se qualcosa è sempre efficace, anche se non è sempre efficace, può comunque generare profitti in modo molto efficiente.

8. Il tasso di vincita dell’analisi tecnica dovrebbe essere più alto.

Un malinteso comune è che il profitto richieda un’alta percentuale di operazioni vincenti. Tuttavia, questo non è sempre il caso. Supponiamo che Peter vinca quattro operazioni su cinque e Molly esegua un’operazione vincente su cinque operazioni. Chi ha più successo? La maggior parte delle persone direbbe Peter, ma in realtà non lo sappiamo fino a quando non avremo maggiori informazioni. Anche se ci sono solo pochi vincitori, una struttura di trading adeguata può essere redditizia.La redditività è una combinazione di percentuale di vincita e Rischio/ricompensaSe Peter guadagnasse $ 20 dal suo vincitore, ma perdesse $ 80 in questa perdita, finirebbe con $ 0. Se Molly vince $ 50 e perde $ 10, prenderà $ 10. Anche con meno vittorie, la sua situazione è migliore.

Linea di fondo

L’analisi tecnica fornisce un gran numero di strumenti e concetti per il trading. Ci sono trader di successo che non lo usano e ci sono trader di successo che lo usano. In definitiva, spetta a ciascun trader esplorare l’analisi tecnica e determinare se è adatta a loro. Non garantisce profitti immediati o una precisione del 100%, ma per coloro che sono diligenti nel mettere in pratica questi concetti, fornisce una possibilità realistica di trading di successo.