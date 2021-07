Sfide finanziarie affrontate dai membri del servizio LGBTQ+

Il personale di servizio lesbico, gay e bisessuale può servire pubblicamente solo dieci anni, mentre il personale di servizio transgender ha meno di un anno (eccetto per il breve periodo dell’amministrazione Obama). Nonostante gli enormi progressi e l’acquisizione di importanti diritti, i membri del servizio LGBTQ+ e le loro famiglie hanno ancora alcuni problemi, molti dei quali pongono sfide finanziarie. Ecco le barriere discriminatorie che la comunità ha superato, alcune delle quali stanno ancora combattendo.

Punti chiave I lavoratori dei servizi che sono stati costretti a dimettersi in base a “Non chiedere, non dire” sono finanziariamente in ritardo: perdono reddito e benefici a breve termine, ma perdono anche protezioni a lungo termine come la pensione e le cure mediche per i veterani.

Finora, l’assicurazione sanitaria dei militari copre solo i servizi di riproduzione assistita che sono “necessari dal punto di vista medico e combinati con il concepimento naturale”.

Prima del 2013, qualsiasi coppia dello stesso sesso, militare o meno, perdeva anni di potenziali sgravi fiscali e benefici economici, tra cui pensioni, sepolture e benefici per la GI.

Barriere storiche

Sebbene le politiche siano cambiate nel tempo, nella maggior parte dei casi, alle persone LGBTQ+ è stato vietato di prestare servizio nelle forze armate statunitensi fino al 1993. Quell’anno entrò in vigore la politica federale “Don’t Ask, Don’t Tell” (DADT).

Non chiedere non dire

DADT consente a persone gay, lesbiche e bisessuali di servire. Il compromesso: devono servire in silenzio e, se le loro identità vengono scoperte, possono essere licenziati.

Il Congresso ha abolito il DADT nel 2011 e ha consentito l’apertura dei servizi LGB. Una volta abolito il Marriage Protection Act nel 2013, l’esercito ha iniziato a fornire benefici al coniuge e alla famiglia alle coppie sposate dello stesso sesso. Ma molti stati non hanno permesso il matrimonio tra persone dello stesso sesso fino a quando la Corte Suprema non ha deciso nel 2015 di estenderlo a tutto il Paese.

Le leggi statali e federali in conflitto hanno lasciato lacune nella protezione. Ad esempio, una coppia che si è sposata in uno stato precedente che ha adottato il matrimonio tra persone dello stesso sesso (come New York nel 2011) non riceverà il riconoscimento e i benefici federali fino a quando i militari non inizieranno ad ampliare i benefici nel 2013.

Inoltre, molti stati non hanno riconosciuto il matrimonio tra persone dello stesso sesso fino al 2015, il che ha causato confusione tra le coppie di stanza lì. Devono sposarsi in un altro stato che consente ai militari di riconoscere il matrimonio, ma non è sempre stato facile a causa di leggi e politiche contrastanti. Questi problemi hanno impedito ad alcune famiglie di ricevere benefici militari o governativi per molti anni, come il trasloco del coniuge o le spese di soggiorno, assicurazione sanitaria, assicurazione sulla vita o sgravi fiscali. Inoltre, Jennifer Dane, una veterana dell’aeronautica LGBTQ+ che ha prestato servizio sotto il DADT, ha dichiarato che i coniugi del personale di servizio LGBTQ+ che si sono ritirati prima del matrimonio non possono ancora godere dei benefici della pensione militare e del funerale. Associazione militare moderna americana.

Secondo i dati del Center for American Progress, nei 17 anni trascorsi dall’attuazione del DADT, si stima che più di 14.000 soldati siano stati licenziati a causa del loro orientamento sessuale. Il think tank stima che 4.000 persone scelgono di non arruolarsi nuovamente a causa di politiche discriminatorie.

Dane ha detto che questi numeri non raccontano tutta la storia. Ha spiegato: “Questi fatti e cifre non includono le persone che sono state licenziate a causa di altri tipi di licenziamento, come amministrazione, cattivo comportamento e cattiva condotta”. militari, ma nella loro La lettera rossa contrassegnata come “comportamento omosessuale” sotto il codice di re-arruolamento invalida qualsiasi servizio futuro. Potrebbero aver mantenuto i loro interessi militari, ma rovineranno per sempre le loro vite e i loro mezzi di sussistenza”.

Indipendentemente dal tipo di dimissione, il personale di servizio che è costretto a ritirarsi in base al DADT resterà indietro dal punto di vista finanziario, non solo a causa della perdita di reddito e benefici a breve termine, ma anche della perdita di protezione a lungo termine come il pensionamento e le cure mediche dei veterani . Dane ha spiegato che, inoltre, coloro che sono stati congedati in modo vergognoso perdono il lavoro, i programmi gratuiti per i veterani e le borse di studio che richiedono un congedo con onore. MMAA fornisce servizi legali gratuiti per aiutare le persone dimesse sotto DADT a ripristinare i loro record.

Membri del servizio transgender

Gli operatori dei servizi transgender affrontano diverse battaglie. Non sono stati inclusi nel DADT e sono stati banditi dal servizio fino a quando l’amministrazione Obama ha revocato il divieto di servizio incrociato nel 2016. Poco dopo, l’amministrazione Trump lo riportò al suo stato originale e fu nuovamente abolito dall’amministrazione Biden nel 2021.

Le truppe transgender che sono state licenziate o separate a causa dei due divieti affrontano una stabilità finanziaria simile e la perdita di benefici come l’assistenza sanitaria. Queste politiche sono formulate attraverso ordini esecutivi presidenziali piuttosto che leggi del Congresso, e sono quindi ping-pong, il che significa che i divieti possono essere attuati in futuro a meno che non venga approvata una legislazione per impedirlo.

Aree che devono ancora affrontare sfide finanziarie

Sebbene le coppie dello stesso sesso possano ora sposarsi e ricevere gli stessi benefici delle coppie eterosessuali e le persone transgender possano servire pubblicamente, ci sono ancora alcune barriere.

costruire famiglia

Per le persone LGBTQ+, il processo di parto o adozione di un bambino è Notoriamente costoso E di solito non è coperto dall’assicurazione sanitaria militare Tricare.Anche se le coppie dello stesso sesso che sono anche maschi non sono sterili, sono biologicamente non può C’è un bambino-il sistema militare non si adatta a questo e li mette nella stessa cornice delle coppie eterosessuali.

Dane ha sottolineato che anche se l’attuale politica del VA afferma che non discrimina chi può ricevere benefici riproduttivi, “le coppie dello stesso sesso e i veterani single devono ancora affrontare grandi ostacoli”. amico, devi fornire il tuo sperma. Questo non include le famiglie LGBTQ+ e le singole famiglie che necessitano di supporto.

I sostenitori militari LGBTQ+ stanno lavorando per migliorare la copertura di Tricare per la costruzione della famiglia. Ma fin d’ora, Polizza Tricare I servizi di riproduzione assistita sono coperti solo in caso di “bisogno medico combinato con concepimento naturale”. Può coprire il costo di alcuni test diagnostici, ma in particolare non include le spese per l’inseminazione artificiale o intrauterina, i servizi riproduttivi non sessuali o i donatori, le banche del seme o la maternità surrogata. Alcuni servizi di riproduzione assistita sono inclusi solo quando il personale di servizio è ferito durante il servizio attivo.

A causa di questo divario, alcune cliniche per la fertilità offrono sconti militari, ma grandi spese vive possono richiedere finanziamenti, come prestito FIV IV. poco più Sovvenzione per la costruzione della famigliaPer ulteriori informazioni o risorse, controlla Rete di risorse riproduttive militari o nuovo Alleanza per la costruzione della famiglia militare Military.

Prendersi cura dei membri della famiglia LGBTQ+

Con l’integrazione delle truppe LGBTQ+ nel servizio pubblico, i militari hanno gradualmente iniziato a fornire assistenza al personale di servizio in aree come la prevenzione dell’HIV e la terapia ormonale. Ma quando si tratta delle esigenze dei figli e dei coniugi LGBTQ+, molte strutture di trattamento militare non dispongono di esperti o formazione per supportare le loro esigenze. In alcuni casi, possono indirizzare i familiari a fornitori locali della rete Tricare, ma non possono farlo e possono vivere in stati che vietano l’assistenza ai giovani che afferma il genere (sebbene queste leggi non si applichino all’assistenza di base).

A partire da ora, i bisogni sanitari affermati dal genere non sono ammissibili per lo Special Family Membership Program (EFMP), che è progettato per le famiglie con “bisogni speciali” che vanno dall’autismo all’asma. Attraverso la classificazione EFMP, i militari effettueranno aggiustamenti per cercare di collocare le famiglie in basi e/o aree con risorse adeguate. Attualmente, se una famiglia militare con giovani transgender si trova in una base troppo piccola o inesperta per fornire un’assistenza che afferma il genere, la loro unica opzione è cercare di trovarla nella comunità locale (questo potrebbe non essere disponibile o dipende da nuovi leggi statali) , È legale). A meno che la politica non cambi e i giovani non possano essere designati come EFMP, la famiglia potrebbe incontrare gli stessi ostacoli nel prossimo posto di lavoro.

I Democratici del Congresso hanno introdotto l’Armed Forces Transgender Dependence Protection Act, che include queste persone a carico nell’EFMP per garantire l’accesso alle cure e impedire che le famiglie siano di stanza in stati con leggi sanitarie discriminatorie. MMAA e organizzazioni di difesa intermilitare spartano Si stanno compiendo sforzi attivi per migliorare l’accesso alle cure per le famiglie LGBTQ+.

Affrontare la discriminazione di stato

Sebbene la protezione federale dei diritti civili prevenga la discriminazione basata su determinati tipi di identità (come razza o religione), non protegge esplicitamente l’orientamento sessuale o l’identità di genere. Gli attivisti LGBTQ+ hanno lottato a lungo per passare il governo federale Legge sull’uguaglianza, che modificherà il Civil Rights Act del 1964 per incorporare i diritti LGBTQ+ in tutti gli aspetti chiave della vita.

Sebbene sia stato approvato due volte alla Camera dei rappresentanti, il disegno di legge sull’uguaglianza ha ancora incontrato strozzature al Senato. Alcune città e contee hanno approvato leggi contro la discriminazione per proteggere i propri cittadini LGBTQ+, ma molti legislatori statali conservatori stanno approvando un numero record di leggi anti-LGBTQ+ che potrebbero interessare le famiglie di militari LGBTQ+ di stanza in questi stati. Queste leggi limitano tutto, dall’adozione alle cure mediche, di solito per motivi religiosi.

Il governo federale è intervenuto in modo frammentario per sostituire la legge sull’uguaglianza. Una decisione della Corte Suprema del 2020 ora vieta la discriminazione sul posto di lavoro contro le persone LGBTQ+, il che potrebbe rendere più facile per i coniugi militari LGBTQ+ trovare lavoro in qualsiasi stato.

Il governo federale ha anche recentemente implementato diverse nuove politiche separate che proibiscono la discriminazione contro LGBTQ+ negli alloggi, nell’assistenza sanitaria e nel credito. Tuttavia, secondo il movimento per i diritti umani, questi hanno creato un mosaico di politiche reversibili. Prima dell’attuazione della Legge sull’uguaglianza, a seconda di dove sono di stanza le famiglie militari, possono ancora incontrare varie forme di discriminazione: alcune sono legali, altre no. Per ulteriori informazioni, l’organizzazione no-profit American Civil Liberties Union ha Iniziare con i diritti LGBTQ E un hub Segnala una discriminazione illegale.

Al passo con il risparmio

Sebbene i militari abbiano iniziato a fornire benefici alle coppie sposate dello stesso sesso nel 2013, molte forze militari non hanno iniziato a sposarsi fino al 2015, quando tutti gli stati hanno adottato l’uguaglianza del matrimonio. Dane ha detto che prima di questo, qualsiasi coppia dello stesso sesso, militare o meno, aveva perso anni di potenziali sgravi fiscali e benefici economici, tra cui pensioni, sepolture e benefici per il GI.

I giovani soldati che si uniscono dopo che il DADT e il matrimonio sono uguali potrebbero non affrontare questi problemi. Ma anche se la discriminazione diventasse illegale in più aree, può ancora accadere. Secondo un sondaggio del 2018 del Credit Bureau Experian sulla situazione finanziaria delle persone LGBTQ+, il 62% degli intervistati ha dichiarato di aver subito una qualche forma di discriminazione, che ha avuto un impatto sulle proprie finanze. Il rapporto ha anche scoperto che Le comunità LGBTQ lavorano di più per risparmiare denaroAltre indagini negli ultimi anni hanno rilevato che i salari e i risparmi per la pensione nella comunità LGBTQ sono inferiori a quelli della popolazione generale.

Ciò significa che le famiglie di militari LGBTQ+ devono prestare attenzione alla salute finanziaria, dal budget ai risparmi per la pensione. Se il tuo futuro è la costruzione di case, è saggio iniziare a risparmiare in anticipo.Molte basi forniscono consulenza finanziaria gratuita, ma puoi anche Assumi un pianificatore finanziario nella comunità LGBTQ+ Chi è abile nell’affrontare le sfide comuni.

Nelle leggi e nelle politiche in continua evoluzione, è anche saggio assumere un avvocato per creare testamenti e altri documenti di pianificazione patrimoniale per aggiungere ulteriore protezione alla tua famiglia. Ciò è particolarmente importante se hai figli, perché le leggi sull’adozione dello stesso sesso e del secondo genitore sono diverse e talvolta variano da stato a stato.

La battaglia non è ancora finita

La comunità militare LGBTQ+ ha compiuto incredibili progressi nell’ultimo decennio, vedendo la fine delle politiche discriminatorie e l’aumento di misure più protettive. Sebbene ciò fornisca maggiore sicurezza finanziaria a molte famiglie di militari LGBTQ+, devono ancora affrontare ostacoli, in particolare nella costruzione della famiglia, nell’assistenza non autosufficiente, nel recupero finanziario e nella risposta alla discriminazione statale.

Dane ha affermato che c’è ancora molto lavoro da fare per includere nell’esercito le persone intersessuali, diversificate per genere e non binarie. La sua organizzazione sta anche sostenendo questi gruppi. Sono stati fatti molti progressi, ma la lotta per la completa uguaglianza continua.