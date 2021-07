SGOCO Group è un titolo fintech premium che può essere aggiunto al tuo portafoglio?Tramite notizie di borsa

A causa del clamore dei social media, il gruppo fintech con sede a Hong Kong SGOCO Group (SGOC) ha ottenuto aumenti di prezzo a tre cifre finora quest’anno ed è seguito da vicino dai commercianti al dettaglio. Tuttavia, con i potenziali aggiustamenti del mercato e il continuo giro di vite della Cina sulle quotazioni statunitensi, questo titolo di meme relativamente nuovo può mantenere il suo slancio? per conoscere maggiori informazioni. La società di tecnologia finanziaria con sede a Hong Kong SGOCO Group, Ltd. (SGOC) fornisce prestiti aziendali, personali e ipotecari a Hong Kong e in Australia. Essendo uno degli ultimi titoli memetici ad attirare i commercianti al dettaglio, SGOC è aumentato del 951,1% nell’ultimo anno ed è aumentato del 580,7% finora quest’anno.

