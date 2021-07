[Sguardo sulle prestazioni]L’utile netto è raddoppiato in sei mesi, può “Duanmao” Oriental Wealth sopravvivere al calo dell’indice?

Condividi questo articolo!

Data: 16:27, 27 luglio 2021

Negli anni di Xin Chou, l’indice di Mao è diminuito e l’indice di Ning “è aumentato”…

Oriental Fortune (300059.SZ) nel “Mao Index” ha recentemente rivelato i suoi risultati intermedi. Il fatturato totale della società durante il periodo è stato di 5,78 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 73,17%; utile netto attribuibile agli azionisti della società è stata di 3,73 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 106%; L’utile netto detratto dalla società madre è stato di 3,63 miliardi di yuan, con un aumento anno su anno del 109%.

“Tou Mao” La ricchezza orientale non è male, ma è un peccato che l'”Indice Mao” sia diminuito. Non importa quanto sia forte Dongmao, è la tua tendenza generale a cambiare il Paese?

I ricavi delle vendite del fondo sono raddoppiati

Articolo precedente di Caihua News Agency “Terremoto del personale “Tianmao”, come Oriental Wealth può esercitare la sua forza in futuro?“Ho parlato della performance del primo trimestre di Oriental Fortune e dell’avvio della società da un sito Web di recensioni di titoli all’unico broker Internet A-share il cui ambito di attività copre azioni e titoli, vendite di agenzie di fondi, informazioni professionali e pubblicità sul sito Web.

Ora che è stato pubblicato il rapporto intermedio di Dongcai, si può vedere se il secondo trimestre di “Doumao” è peggiorato o migliorato.

Oriental Fortune ha quattro linee di business, vale a dire attività di titoli, servizi di e-commerce finanziario, servizi di dati finanziari e servizi di pubblicità su Internet.

L’attività sui titoli è svolta principalmente da sussidiarie come Oriental Fortune Securities, Oriental Fortune Futures e Hafu Securities, che sono responsabili della fornitura agli utenti di servizi di intermediazione di titoli e futures; l’e-commerce finanziario è il servizio di vendita di fondi di terze parti fornito da Tiantian Finanziare.

I servizi di dati finanziari si riferiscono a servizi di dati finanziari professionali forniti a utenti di PC e dispositivi mobili; La pubblicità su Internet si riferisce a servizi di pubblicità su Internet forniti su Oriental Fortune Network e altri canali. Secondo le statistiche sulle prestazioni dello scorso anno, i servizi dati di Dongcai ei servizi di pubblicità su Internet rappresentavano proporzioni relativamente piccole, rispettivamente solo il 2,28% e l’1,29%.

Pertanto, questo articolo discute solo le due principali attività del settore titoli di Dongcai e le vendite di agenzie di fondi di terze parti nella prima metà dell’anno. Oriental Wealth ha introdotto l’agenzia di fondi di terze parti e l’attività di titoli nel 2013 e nel 2015, rispettivamente. Prima di questo, l’azienda generava entrate limitate sia che si trattasse di pubblicità su Internet che di servizi di dati finanziari.

In termini di attività in titoli, il fatturato di Dongcai nella prima metà dell’anno è stato di 3,223 miliardi di yuan, con un aumento del 55,73% su base annua. La società ha affermato che le entrate della sua attività in titoli sono aumentate in modo significativo di anno in anno principalmente a causa del sostanziale aumento del volume delle negoziazioni di azioni e del finanziamento dei margini e del prestito di titoli.

Rispetto al tasso di crescita dell’attività in titoli di Dongcai nell’ultimo anno, il suo reddito da attività in titoli è significativamente superiore al tasso di crescita del volume delle negoziazioni di azioni nello stesso periodo, ma il suo tasso di crescita complessivo sarà comunque influenzato dal mercato in una certa misura .

In termini di attività di agenzia di fondi di terze parti, Dongcai ha registrato un fatturato di servizi di e-commerce finanziario di 2,397 miliardi di yuan nella prima metà dell’anno, con un aumento su base annua del 109,77%. Alla fine di giugno, Tiantian Fund.com ha lanciato 10.863 prodotti di fondi da 146 gestori di fondi pubblici, con vendite di fondi per 975,304 miliardi di yuan. Il numero di utenti attivi giornalieri sulla piattaforma è di 3,3799 milioni.

Negli articoli precedenti, l’editore aveva sospettato che l’attività di agenzia di fondi di Dongcai e persino l’attività di titoli potessero essere influenzate dalle condizioni di mercato. Il mercato rialzista del fondo è iniziato nel luglio dello scorso anno.Dopo che le transazioni dei fondi quest’anno si sono raffreddate, la performance di Oriental Wealth, che rappresenta una grande quota delle vendite di fondi, potrebbe essere fortemente influenzata.

Confrontando le vendite di fondi online di Tiantian Fund nella prima metà dello scorso anno e nella prima metà di quest’anno, si può notare che le vendite di agenti di fondi di Tiantian Fund non si sono verificate.Come previsto, a causa del freddo nelle transazioni di fondi nel mercato, il la performance del segmento è diminuita. Nella prima metà dello scorso anno, Tiantian Fund ha lanciato 8729 prodotti di fondi da 140 gestori di fondi pubblici e le vendite totali di fondi sono state pari a 568,363 miliardi di yuan.

Confrontando i due anni statistici, la performance delle vendite di fondi di Tiantian Fund.com nella prima metà di quest’anno è ovviamente migliore di quella nella prima metà dello scorso anno. Dal tasso di crescita mensile del numero di fondi offerti pubblicamente, il mercato dei fondi è entrato in un periodo prospero nel marzo dello scorso anno e il tasso di crescita mensile ha continuato a superare l’1%. Ad aprile di quest’anno, il numero di fondi pubblici ha mostrato una crescita negativa e il mercato dei fondi è tornato completamente calmo.

Da ciò si deduce che il principale fattore che attualmente determina il reddito dell’attività di agenzia di fondi di terzi di Tiantian Fund non è il sentimento di investimento esterno del mercato, ma l’acquisizione da parte della piattaforma di utenti incrementali. Al momento, il numero di visitatori attivi della piattaforma Tiantian Fund è di soli 3,3799 milioni, rispetto ai 986 milioni di utenti della rete di telefoni cellulari nazionali, c’è ancora molto spazio per la penetrazione.

Vale la pena ricordare che, secondo l’effettiva divulgazione alla riunione annuale delle prestazioni, oltre a fungere da canale per la vendita di fondi, l’attività di fondi di Dongcai ha emesso 12 prodotti di fondi. Rispetto al modello di business delle vendite tramite agenzia, i fondi auto-emessi possono non solo addebitare commissioni di abbonamento e di abbonamento a fine canale, ma anche addebitare più commissioni di gestione dei fondi e commissioni di riscatto, che potrebbero diventare il prossimo punto di crescita dell’attività di vendita di fondi di Dongcai.

Se c’è qualche “difetto” a Dongcai nella prima metà dell’anno, dovrebbe essere che la società ha investito di più nell’attività di finanziamento pesante durante il periodo, che ha causato un calo del flusso di cassa netto della società generato dalle attività operative 82%, e l’emissione di obbligazioni convertibili integra il flusso di cassa operativo. Se le cose andranno avanti in questo modo, il modello di business ricco di risorse potrebbe esercitare una certa pressione sui fondi operativi di Dongcai.

Rispetto ai coetanei, com’è la qualità di Dongcai?

Nel mercato A-share, Flush non ha un’attività in titoli e solo il 17% delle sue entrate proviene dalla vendita di fondi, che non è considerata un’intermediazione Internet in senso stretto.

Tuttavia, tra i titoli statunitensi, ci sono due veri broker Internet, ovvero Tiger e Futu Securities. Confrontando i tre, si può scoprire che Dongcai, che è anche un intermediario Internet, ha i suoi vantaggi e svantaggi rispetto alle altre due controparti che si concentrano sui mercati esteri.

Secondo i dati sulla performance del primo trimestre di quest’anno, i proventi di Tiger e Futu Securities provengono principalmente da commissioni, che rappresentano oltre il 60% del reddito totale. Inoltre, il reddito delle due piattaforme proviene principalmente dal reddito da interessi generato da Liangrong e da altri proventi generati dalla sottoscrizione di IPO, e non vi è alcun reddito da commissione di canale generato dal fondo di agenzia di terze parti.

Nel primo trimestre, Tiger Securities e Futu Securities hanno registrato ricavi per 81,277 milioni di dollari e 283 milioni di dollari, equivalenti rispettivamente a 530 milioni di yuan e 1,83 miliardi di yuan, con 1,4 milioni e 1,957 milioni di utenti di account sulla piattaforma.

Secondo il calcolo della quota del 56% delle attività in titoli nel rapporto semestrale, il reddito di Oriental Fortune Securities nel primo trimestre è stato di circa 1,6 miliardi di yuan, superiore a Tiger Securities e leggermente inferiore a Futu Securities. Poiché Dongcai non ha rilasciato dati sul numero di utenti registrati della sua attività di titoli, è impossibile ricavare il costo di acquisizione unitario di Dongcai e l’ARPU.

Tuttavia, dal punto di vista del rapporto spese di marketing, anche se il rapporto spese di vendita di Eastern Finance e il reddito dell’attività in titoli è confrontato al 9,6%, questo indicatore è ancora molto inferiore rispetto al peer Tiger e Futu Securities. In termini di redditività, il tasso di profitto complessivo di Dongcai è del 66%. Per quanto riguarda il business dei titoli, il suo margine di profitto dovrebbe essere superiore al margine di profitto complessivo (il motivo è che il costo dell’attività di Dongcai Securities è estremamente basso, cosa che viene ignorata nella dichiarazione).

Confrontando i tre, Dongcai, che possiede la rete patrimoniale di Dongcai, ha un vantaggio maggiore nel marketing e nell’acquisizione di clienti: il suo rapporto tra spese di marketing è il più basso dei tre e anche la sua redditività è la più alta. In considerazione del grande divario nella scala dei potenziali utenti tra il mercato A-share e il mercato estero, vengono confrontati Oriental Fortune, Tiger Securities e Futu Securities e l’obiettivo di qualità superiore è ancora Oriental Fortune.

Riassumere

Come broker Internet atipico, “Broker Mao” ha alcuni problemi intrinseci rispetto ai suoi omologhi nei brokeraggio tradizionali. Ad esempio, il suo stipendio pro capite è significativamente inferiore a quello dei broker tradizionali noti per i loro “stipendi alti”. A tal fine, la società ha pianificato di implementare un piano di incentivazione azionaria ristretta per il core team per vincolare i membri principali della struttura portante della società.

Allo stesso tempo, poiché i broker Internet non hanno bisogno di investire molto denaro nel marketing, la loro redditività è migliore rispetto ad altri broker.

Il “brokerage Mao” in rapida crescita ha solo una preoccupazione: in quanto membro dell’indice Mao, verrà improvvisamente abbandonato dal mercato a causa della sua alta valutazione (l’ultimo rapporto prezzo/utili della società è 51X).

Tuttavia, questo non sembra essere un grosso problema per il “mao segreto” il cui prezzo delle azioni ha toccato un nuovo massimo solo venerdì scorso ed è stato aumentato di 400 milioni di azioni detenute da fondi pubblici nel secondo trimestre.

Autore: Orange Soda

