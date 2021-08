Shenzhen International (00152.HK) continua a cercare investimenti adeguati nel settore della protezione ambientale e si prevede che l’attività di trattamento dei rifiuti avrà spazio per un ulteriore sviluppo-shareandstocks.com

Data: 18 agosto 2021 alle 9:50

Il signor Pan Tieshan, vicepresidente della Hong Kong Stock Analyst Association, ha sottolineato che i risultati annuali di Shenzhen International (00152.HK) al 31 dicembre dello scorso anno, le entrate totali del gruppo per il periodo sono aumentate del 15,6% rispetto al stesso periodo del 2019 e ha registrato 19,45 miliardi di dollari di Hong Kong; mentre l’utile attribuibile agli azionisti del periodo è sceso del 20,2% su base annua a 4,01 miliardi di dollari di Hong Kong. Il motivo principale è che la Shenzhen Airlines ha subito perdite a causa dell’epidemia.Escludendo questo fattore, l’utile prima delle imposte e dei costi finanziari del gruppo e l’utile attribuibile agli azionisti sono entrambi aumentati del 17% rispetto allo scorso anno. Il Gruppo ha adottato una serie di misure come aumentare l’espansione, controllare i costi operativi e dare priorità all’accelerazione degli investimenti in progetti di alta qualità, sperando di ridurre al minimo l’impatto dell’epidemia.

In termini di attività logistiche, con una rete di parchi logistici su larga scala, il Gruppo ha portato a 24 il numero di progetti operativi in ​​tutto il paese, con una superficie operativa totale di 2,61 milioni di metri quadrati e un tasso di occupazione stabile di 90%. Con i servizi di logistica integrata come principale competitività, ad esempio, è in costruzione il progetto Liguang Logistics Park. Come principale campo base di sviluppo aziendale per la logistica, il piano sarà costruito per concentrarsi sulla catena del freddo, i supermercati e i mercati dell’e-commerce , fornendo transito, distribuzione, stoccaggio e Un parco logistico ecologico intelligente con servizi completi come strutture di supporto. Il Gruppo continua ad aumentare gli investimenti e l’espansione nel settore della logistica di Shenzhen per migliorare l’efficienza operativa dei progetti che sono già stati messi in produzione.

Per quanto riguarda il business delle strade a pedaggio, con il graduale controllo dell’epidemia domestica, dal maggio dello scorso anno i pedaggi sono stati ripristinati e il volume del traffico autostradale è tornato a superare il livello dello stesso periodo nel 2019; il volume di traffico complessivo del pedaggio strade gestite e investite dal gruppo è tornata alla normalità e ha mostrato un buon trend di crescita, compensando in parte l’impatto negativo sull’attività stradale a pedaggio causato dall’epidemia nella prima metà dello scorso anno.

Inoltre, nel settore della protezione ambientale, il gruppo ha acquisito il 67,14% di Lande Environmental Protection.In qualità di società completa di trattamento dei rifiuti organici, costruzione e gestione, l’acquisizione di Lande Environmental Protection ha aperto le porte alla suddivisione del trattamento dei rifiuti organici di Shenzhen Expressway e ottenuto trattamento dei rifiuti organici La sinergia di business dell’intera filiera favorisce lo sviluppo su larga scala del business del trattamento dei rifiuti organici del gruppo. Il signor Pan Tieshan, vicepresidente della Hong Kong Stock Analyst Association, ritiene di poter prendere in considerazione l’acquisto al prezzo attuale.

