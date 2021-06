Shenzhen Investment (00604.HK) e Vanke costruiscono grattacieli gemelli nella città di Zhongshan

Condividi questo articolo!

Data: 28 giugno 2021 alle 5:24

[Caihua News Agency]Shenzhen Holdings (00604.HK) ha annunciato che il 23 giugno 2021, la sussidiaria indiretta non interamente controllata dalla società Shenye Terra Land Co., Ltd. e la sussidiaria indiretta interamente controllata da Vanke, Hefei Vanke, attraverso Zhongshan Nella procedura di gara pubblica tenuta dal Centro municipale per lo scambio di risorse pubbliche, l’Ufficio per le risorse naturali di Zhongshan ha vinto l’offerta per i diritti di utilizzo del terreno del terreno ad uso misto a un prezzo di offerta di 8.191 milioni di RMB. La società di progetto (società unipersonale che sarà costituita dall’investitore del progetto) svilupperà un complesso ad uso misto sul terreno per scopi residenziali, commerciali, culturali e di pubblica utilità.

L’intenzione del gruppo è che tutte le proprietà costruite sul terreno dalla società del progetto saranno vendute in lotti secondo le condizioni di mercato dopo che le condizioni di vendita sono state soddisfatte.

Il terreno è un terreno a uso misto situato a Dong Wuwei, area di partenza, nuovo distretto di Cuiheng, città di Zhongshan, provincia di Guangdong, Repubblica popolare cinese. La superficie totale è di 668.974,40 metri quadrati, il limite superiore della superficie è di 1.553.434,51 metri quadrati, e il limite superiore della superficie interrata totale è di 2.284.939,60 mq. Il terreno è costituito da più appezzamenti, designati per (a) uso residenziale (il periodo dei diritti di utilizzo del suolo è di 70 anni), uso commerciale (il periodo dei diritti di utilizzo del suolo è di 40 anni), (c) altri usi (compreso il servizio completo alla comunità centri e centri di servizi culturali globali, scuole, centri fitness, bagni pubblici, parcheggi sociali e strade) e (d) parcheggi sotterranei (il periodo dei diritti di utilizzo del suolo è di 40 o 70 anni).

La parte del terreno destinata all’uso commerciale sarà la costruzione di un centro congressi ed esposizioni, un edificio di ispezione congiunta, iconici grattacieli a due torri (compresi hotel a cinque stelle di fama internazionale), una strada d’acqua in stile Lingnan con turismo culturale e caratteristiche commerciali, edifici per uffici e appartamenti in stile hotel e altri edifici commerciali. Al termine, il Convention and Exhibition Center e il Joint Inspection Building saranno trasferiti al governo a un corrispettivo concordato di 2.630 milioni di RMB (per il Convention and Exhibition Center) e 1.600 milioni di RMB (per il Joint Inspection Building). Dopo il completamento del centro sociale e delle strutture pubbliche, saranno consegnati gratuitamente al governo. La società di progetto deve detenere il 20% del terreno destinato all’uso commerciale (compresa la parte del terreno utilizzata per la costruzione della via dell’acqua e dell’hotel in stile Lingnan, ma esclusi il centro congressi ed esposizioni e l’edificio di ispezione congiunta), con un area edificabile di almeno 172.876 mq, il periodo più breve è di 10 anni. L’intenzione del gruppo è anche quella di costruire i suddetti immobili sul terreno dalla società di progetto e venderli in lotti secondo le condizioni di mercato dopo che le condizioni di vendita sono soddisfatte.

Il terreno sta per essere trasformato in un influente super complesso nella parte occidentale della Greater Bay Area e un punto di riferimento del New District di Cuiheng. Sarà caratterizzato da grattacieli unici (i grattacieli gemelli chiamati “The Gate of the Future”), un centro congressi ed esposizioni, edificio di ispezione congiunta, strada sull’acqua in stile Lingnan con caratteristiche di turismo culturale e commerciale, scuole, appartamenti di fascia alta e grandi comunità residenziali.

L’offerta di successo per il terreno nella città di Zhongshan è un importante passo avanti per il Gruppo per raggiungere un’espansione sostanziale durante il periodo del “14° Piano quinquennale” e pone anche le basi per la piena partecipazione della supervisione dei beni statali di Shenzhen e Commissione amministrativa nella costruzione della pietra miliare della Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao. In futuro, il Gruppo continuerà ad attuare il piano strategico per la Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao.

