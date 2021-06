Shionogi guida il Giappone per promuovere lo sviluppo di vaccini domestici – shareandstocks.com

Tokyo-Nella corsa globale per sviluppare un vaccino contro il COVID-19, il Giappone si è distinto per la sua assenza. Tuttavia, se la terza economia mondiale deve trovare un punto di riferimento nella promozione dei vaccini domestici, Shiono Yoshino, un produttore di farmaci per malattie infettive, e il suo CEO esperto di media Isao Teshirogi potrebbero essere i principali candidati.

Il 61enne CEO è apparso in televisione, giornali e riviste e conferenze internazionali per promuovere gli sforzi della sua azienda per sviluppare vaccini e farmaci contro il COVID-19. Teshirogi ha preso il timone nel 2008 all’età di 48 anni. È opinione diffusa che abbia trasformato questo produttore di farmaci in difficoltà nel produttore di farmaci più redditizio degli Stati Uniti, concentrandosi su aree specifiche tra cui le malattie infettive.

Da dicembre, l’azienda con sede a Osaka ha condotto studi congiunti di fase 1 e fase 2 sulla sicurezza e l’efficacia del vaccino COVID, coinvolgendo circa 200 volontari, e sta anche portando avanti lo sviluppo di farmaci orali per il COVID. Gli studi clinici di fase 3 inizieranno alla fine di settembre.

Shionogi dovrebbe informare gli investitori sui risultati degli studi sui vaccini di Fase 1-2 e fornire maggiori dettagli sui suoi farmaci COVID quando terrà un incontro di ricerca e sviluppo alla fine di agosto.

Queste misure arrivano in un momento in cui il governo del primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha emesso una strategia nazionale di sviluppo del vaccino all’inizio di questo mese per garantire che il governo assuma la guida nella costruzione dell’infrastruttura per lo sviluppo e la produzione di vaccini in Giappone.

Sebbene due vaccini esteri che utilizzano Pfizer/BioNTech e Moderna abbiano recentemente compiuto progressi significativi nella campagna di vaccinazione nazionale, gli sforzi di sviluppo nazionale sono ancora in corso.

Il più grande ostacolo che devono affrontare i produttori di vaccini giapponesi è condurre studi in doppio cieco su larga scala, la terza fase degli studi, che coinvolgano decine di migliaia di volontari di diverse fasce di età e condizioni di salute. Tali test includono la somministrazione ai partecipanti di iniezioni vere o placebo, false, e il confronto delle loro condizioni. Ma con i vaccini stranieri già sul mercato, poche persone sono ora disposte a partecipare a tali prove.

Un’altra domanda è se sono necessari vaccini domestici. Funzionari del governo e del settore riconoscono che i vaccini Pfizer e Moderna possono controllare il COVID-19.

Ma il governo di Yoshihide Suga vuole garantire che il paese sia preparato alla possibilità che nuovi ceppi continuino a provocare il caos e debbano essere vaccinati ogni anno. Come tutti sappiamo, i due vaccini negli Stati Uniti sono basati sulla tecnologia dell’RNA messaggero e hanno effetti collaterali relativamente grandi.Ci sarà una domanda di vaccini con meno effetti collaterali.

È ampiamente previsto che se il vaccino giapponese è paragonabile o superiore al vaccino statunitense in termini di efficacia ed effetti collaterali, il governo approverà l’uso di emergenza del vaccino giapponese senza la necessità di una terza fase di sperimentazione. Si ritiene che il governo stia anche valutando di fare scorta di vaccini domestici per far fronte a possibili future epidemie.

Teshirogi ha affermato che rispetto ai vaccini a base di RNA messaggero, i vaccini Shionogi causano meno effetti collaterali e sono più adatti per la vaccinazione annuale regolare.

“Il Giappone sarà il mercato più accessibile per Shionogi”, ha affermato Fumiyoshi Sakai, analista dell’industria farmaceutica presso Credit Suisse. “Gli investitori sperano che Shiono Yoshihide ottenga l’approvazione del vaccino quest’anno”.

Shionogi afferma di essere davanti ai suoi concorrenti giapponesi come Daiichi Sankyo e KM Biologics nello sviluppo di vaccini COVID-19. Shionogi ha già un impianto di produzione nella prefettura di Gifu, nel Giappone centrale, in grado di produrre dosi sufficienti per 10 milioni di persone all’anno e da maggio sta costruendo una nuova linea di produzione nello stesso luogo per 20 milioni di persone. Entrambi sono costruiti e gestiti dalla società partner Unigen.

Shionogi sta sviluppando un “vaccino proteico ricombinante” che utilizza cellule di insetto geneticamente modificate per produrre una copia della proteina spike del COVID-19. Novavax, Sanofi e GlaxoSmithKline utilizzano tecnologie simili nel proprio sviluppo di vaccini.

I farmaci COVID di Shionogi sono adatti a pazienti non ospedalizzati nelle prime fasi dell’infezione e questo gruppo rappresenta circa l’80% dei casi. Teshirogi ha sottolineato che curare queste persone è essenziale per prevenire la diffusione del virus.

Shionogi mantiene riservati i dettagli del suo farmaco COVID. Merck e Pfizer stanno anche studiando trattamenti simili per COVID.

“La gente dice: ‘Ora è il momento per Shionoki di contribuire come produttore farmaceutico’”, ha detto Teshirogi in uno show televisivo a marzo. “Speriamo di essere all’altezza delle aspettative”.

Sakai di Credit Suisse ha sottolineato che il successo del vaccino è cruciale per Shiono Yoshitaka. Shionogi ha fatto affidamento sul farmaco antinfluenzale Xofluza per le vendite e, poiché le persone hanno preso precauzioni per evitare di contrarre il COVID, quest’anno è stato colpito dal crollo dei casi di influenza.

Sakai ha aggiunto che poiché il brevetto per il suo trattamento di successo per l’HIV Tivicay scadrà intorno al 2028, la ricerca di Shionoki di prodotti popolari è diventata più urgente. Nell’anno conclusosi a marzo, il trattamento per l’HIV ha rappresentato il 41% del reddito di Shiono. Il vaccino COVID e i farmaci possono aiutare a diversificare le fonti di reddito dell’azienda.

Le vendite totali di Shiono sono solo un decimo di quelle del leader del settore Takeda Pharmaceuticals, ma è in una posizione di leadership in termini di redditività: il suo margine di profitto operativo annuale a marzo è di circa il 40%, mentre quello di Chugai Pharmaceutical è del 38%, Takeda’s 16%, il 7% di Daiichi Sankyo.

“Se Shiono avrà successo nello sviluppo del vaccino, darà almeno un contributo alla sua linea di fondo”, ha detto Sakai. Ma questa mossa non è priva di rischi, “il fallimento avrà un impatto sui prezzi delle azioni”, ha aggiunto.

