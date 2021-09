Shopify stock: un mercato in crescita, un’ulteriore crescita dei ricavi

Reuters

WASHINGTON (Reuters)-La presidente della Camera Nancy Pelosi ha dichiarato giovedì che la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, controllata dai democratici, prevede di discutere e votare una legislazione volta a impedire agli stati di emanare rigide norme anti-aborto come il Texas. Il Senato degli Stati Uniti è magro. Pelosi ha affermato in una dichiarazione che i regolamenti del Texas “hanno portato disastri alle donne in Texas, in particolare alle donne di colore e alle donne provenienti da comunità a basso reddito”. rinvio al 20 settembre. La prenotazione è finita. Il portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha detto ai giornalisti che il presidente Joe Biden si consulterà con i legislatori sulla legislazione per proteggere il diritto all’aborto delle donne.

Per saperne di più