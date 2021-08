Si prevede che i 20 titoli “in ritardo” nell’S&P 500 aumenteranno del 59% in 12 mesi

L’indice S&P 500 ha chiuso mercoledì a un massimo record, stabilendo il suo 51° record quest’anno. Il successo è universale, con 250 titoli nell’S&P 500 che hanno sovraperformato l’indice nel suo insieme. Ma ci sono sempre alcune azioni lasciate indietro, inclusi i seguenti nomi rispettabili.

Innanzitutto, considera la performance dell’indice S&P 500

Arpione,

-0,23%

Si sono esibiti. Al 25 agosto è aumentato del 20,8% nel 2021 e i dividendi vengono reinvestiti. In precedenza, il tasso di rendimento era del 32,5% nel 2020 e del 31,5% nel 2019. Dalla fine del 2018, l’indice ha reso l’88,1%. Tutti i dati sulla performance in questo articolo includono i dividendi reinvestiti.

Se facciamo la media di questi numeri, l’S&P 500 restituisce il 65% in tre anni, il 128% in cinque anni e il 375% in dieci anni, il che evidenzia il motivo per cui le azioni sono l’asset class ideale per la maggior parte degli investitori a lungo termine. Se impieghiamo 15 anni per affrontare la crisi finanziaria del 2008, le prestazioni diminuiranno, con un tasso di rendimento del 367%.

Le azioni in ritardo nel 2021 potrebbero avere un grande potenziale per gli investitori

Al 25 agosto, 58 titoli dell’indice S&P 500 erano scesi nel 2021. Tra gli analisti intervistati da FactSet, la maggior parte dei 33 titoli ha un rating “buy”. Ecco i 20 migliori risultati che gli analisti si aspettano nei prossimi 12 mesi e i loro rapporti prezzo/utili futuri:

società

Rendimento totale – 2021

Condividi una valutazione “acquista”

Prezzo di chiusura-25 agosto

Obiettivo di prezzo di consenso

Potenziale di rialzo implicito a 12 mesi

Rapporto P/E a termine

Tecnologia Micron

mu,

-1,95%

-2%

85%

74,04 USD

117,79 USD

59%

7.0

Sabbie di Las Vegas

LVS,

-0,22%

-27%

63%

43.24 USD

64,38 USD

49%

44,7

Activision Blizzard

quad,

+0,75%

-13%

91%

80,81 USD

116.04 USD

44%

21.1

Società di pagamento universale

GPS,

-2,02%

-ventitré%

81%

165,25 USD

228,69 USD

38%

18.6

inserto corp.

INCY,

-0,34%

-13%

60%

75,76 USD

102,47 USD

35%

32.2

compagnia di novembre

Novembre,

-0,45%

-3%

59%

13.26 USD

17,58 USD

33%

non applicabile

Take-Two Interactive Software Inc.

Due,

-1,03%

-ventitré%

70%

160,66 USD

212,87 USD

32%

34.2

Società FMC

FMC,

+0,59%

-18%

75%

92,90 USD

122,89 USD

32%

12,8

Prodotti farmaceutici di Apex

Realta virtuale,

+0,02%

-15%

78%

201,33 USD

262.14 USD

30%

16.2

Newmont Corporation

Non,

-0,24%

-3%

71%

56,91 USD

73,57 USD

29%

16.3

Agnello Weston Holdings

Lunghezza e larghezza,

-2,12%

-15%

78%

66.09 USD

85.43 USD

29%

26.5

Qualcomm

Qualcomm,

-0,97%

-5%

64%

143,87 USD

184,15 USD

28%

15.9

Fidelity National Information Service

Agenzia di Informazione Finanziaria,

-1,09%

-8%

69%

130,01 USD

165,93 USD

28%

18.3

Penn National Gaming Inc.

Pennsylvania,

+2,31%

-7%

67%

79,92 USD

101,50 USD

27%

26.3

Baxter International

BAX,



-7%

53%

73,80 USD

92,56 USD

25%

19,5

Azienda VF

Convertitore di frequenza,

-0,69%

-9%

68%

77.06 USD

96,59 USD

25%

23.1

Zimmer Biomet Holdings Inc.

ZBH,

-0,01%

-2%

79%

150,39 USD

187,58 USD

25%

18.1

Constellation Brand Azienda Classe A

STZ,

-1,15%

-1%

71%

214,98 USD

265,86 USD

ventiquattro%

20.6

Wynn Resorts Co., Ltd.

Wynn,

-0,30%

-11%

54%

100,84 USD

USD 123,45

ventidue%

non applicabile

Compagnia di arti elettroniche

lei,

-0,08%

-1%

72%

141,86 USD

172,75 USD

ventidue%

20,4

Fonte: raccolta di fatti

Puoi fare clic sul simbolo dell’azione per saperne di più su ciascuna società.

Questo elenco ha lo scopo di fornire informazioni, non consigli di investimento. Ecco alcuni suggerimenti: se vedi titoli di interesse qui, fai le tue ricerche per formare le tue opinioni sulla strategia dell’azienda e le sue prospettive a lungo termine.

Il peso del valore di mercato di quest’anno non è importante

L’indice S&P 500 è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato, il che significa che la sua performance può essere dominata dai titoli più grandi dell’indice.

SPDR S&P 500 ETF

spiare,

-0,23%

L’indice di riferimento è replicato detenendo azioni in tutte le 500 società e addebitando una commissione annuale nominale pari allo 0,09% del patrimonio. Le sue cinque maggiori partecipazioni (comprese le due classi di azioni ordinarie di Alphabet Inc.).

Google,

-0,07%

Google,

+0.16%

) Rappresentava il 22,6% del portafoglio di investimenti. Quella che segue è la loro performance:

società

Rendimento totale – 2021

Rendimento totale-2020

Rendimento totale – 2019

Rendimento totale – 3 anni

Rendimento totale – 5 anni

Percentuale di portafoglio SPY

Mela.

Mela

+0,08%

12,3%

82%

89%

183,4%

488,3%

6,2%

Microsoft Corporation

Microsoft,

-0,39%.

36,7%

43%

58%

188,9%

461,1%

6,0%

Amazon

Amazzonia,

+0,84%

1,3%

76%

ventitré%

73,1%

334,5%

3,7%

Facebook Inc. Classe A

34,9%

33%

57%

110,9%

197,4%

2,3%

Alphabet Inc. Classe A

Google,

+0.16%

62,1%

31%

28%

129,8%

259,1%

2,2%

Alphabet Inc. Classe C

Google,

-0,07%

63,2%

31%

29%

134,2%

271,6%

2,1%

Fonte: raccolta di fatti

Finora, questo è un ottimo anno del 2021, ma puoi vedere che Apple Inc.

Mela

+0,08%

In particolare Amazon.com Inc.

Amazzonia,

+0,84%

La performance di quest’anno è in ritardo rispetto all’indice.

Ciò determina un altro affascinante sviluppo relativo alla ponderazione della capitalizzazione di mercato, che sottolinea la prevalenza di una buona performance azionaria nel 2021. Quest’anno, Invesco S&P 500 ETF di uguale peso

Piano di risparmio previdenziale,

-0,41%

Supera l’indice SPY e S&P 500:

Secondo i dati di FactSet, il rapporto P/E forward ponderato dell’indice S&P 500 è 21,1. Al contrario, Invesco S&P 500 ETF di uguale peso

Piano di risparmio previdenziale,

-0,41%

Il rapporto P/E forward è 18,4.

Si può dire che il metodo del peso uguale è meno rischioso del metodo ponderato del valore di mercato, perché gli investitori evitano una concentrazione così grande di pochi titoli. Tuttavia, nella forte performance dell’indice Standard & Poor’s 500 negli ultimi anni, la performance del portafoglio di uguale ponderazione è rimasta indietro rispetto all’indice. Di seguito è riportato il tasso di rendimento medio annuo nei diversi periodi:

Fondo o indice

Rendimento medio – 3 anni

Rendimento medio – 5 anni

Rendimento medio – 10 anni

Rendimento medio – 15 anni

Rendimento medio – 17 anni

Invesco Standard & Poor’s 500 ETF ETF

Piano di risparmio previdenziale,

-0,41%

15,7%

15,2%

15,7%

10,8%

11,0%

SPDR S&P 500 ETF Trust

spiare,

-0,23%

18,1%

17,8%

16,7%

10,8%

10,7%

Indice Standard & Poor’s 500

Arpione,

-0,23%

18,2%

17,9%

16,9%

10,9%

10,8%

Fonte: raccolta di fatti

RSP è stato istituito nell’agosto 2003, quindi il periodo massimo del rendimento sopra la media è di 17 anni. Durante quel periodo, l’indice di uguale ponderazione ha ottenuto i risultati migliori e, in tutti i periodi recenti, la sua performance è rimasta indietro rispetto all’indice di ponderazione del valore di mercato.Clicca su qui Utilizzato nell’analisi di Mark Hulbert dei metodi ponderati e non ponderati risalenti al 1970.

