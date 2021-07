Si prevede che i guadagni di Apple avranno più vantaggi

Come mela (AAPL) Con il volume delle transazioni che ha raggiunto un livello record, gli investitori potrebbero chiedersi quali sono le prospettive per gli utili nel terzo trimestre. La società ha comunicato i risultati per il terzo trimestre dell’anno fiscale 2021 dopo la chiusura dell’attività martedì 27 luglio.

E questo Azioni a grande capitalizzazione Il gigante non sta rallentando nelle prestazioni. Finora quest’anno, i prezzi delle azioni sono aumentati di quasi l’11%, la maggior parte dei quali si è verificata nelle ultime settimane. Incredibilmente, dal 1° giugno, il prezzo delle azioni Apple è aumentato del 18%.

Mi aspetto che il titolo avrà più spazio per il rialzo nelle prossime settimane e mesi. Questo si basa sulla storia recente di Apple di superare le aspettative di utili per azione e sul modo in cui le azioni vengono scambiate.

Diamo prima un’occhiata alla cronologia degli utili di Apple negli ultimi quattro trimestri. Apple spesso supera di gran lunga le aspettative. Puoi vedere nella tabella qui sotto:

Yahoo Finanza



In tre dei primi quattro trimestri, Apple ha superato le aspettative a due cifre.

Quindi, quali sono le tendenze attuali nelle previsioni sugli utili per questo trimestre? Segue la stessa tendenza a salire e le stime dell’EPS sono aumentate negli ultimi due mesi. Puoi vederlo nella tabella qui sotto:

Yahoo Finanza



Dicono che la tendenza è tua amica. Secondo la precedente storia di Apple di superare le aspettative, questa non è una tendenza contro cui voglio combattere. Pertanto, non sono sorpreso dal recente aumento delle stime.

Parlando di tendenze, ho anche considerato come vengono scambiate le azioni. Di solito, questo può ricordarti le tue aspettative per il futuro. Questo è il motivo per cui devo prestare attenzione alla pressione dell’acquisto di azioni.

Ora, ho un metodo proprietario per tenere traccia di grandi quantità di denaro che entrano in azioni.Tuttavia, per mostrarti un approccio visivo, guarda come Apple accumulo Fase da giugno:

TradingView.com



Ho segnato il livello di circa $ 125 due mesi fa, nel periodo in cui le aspettative sugli utili per azione per il trimestre sono aumentate. Ovviamente, il titolo insegue rendimenti… Questo è innanzitutto il funzionamento del titolo. Per me, questo è un altro fiore all’occhiello del tetto rialzista degli investitori.

Linea di fondo

Quindi, finiamola tutta. Apple ha una storia di superamento delle aspettative degli analisti. Gli analisti ritengono che l’andamento dell’utile per azione del trimestre in corso sia in aumento. Inoltre, mentre il titolo supera i massimi storici, i fondi sembrano riversarsi. Questi sono tutti segnali rialzisti e indicano che potrebbero esserci ulteriori rialzi nelle prossime settimane e mesi.

Divulgazione: l’autore non ricopriva alcuna posizione in AAPL al momento della pubblicazione.