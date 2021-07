Si prevede che il prezzo di SafeMoon aumenterà del 26% dopo il rimbalzo dai livelli di supporto chiave – shareandstocks.com

SafeMoon ha un prezzo di $ 0.00000295 e sta attualmente testando le barriere della domanda.

Se la domanda di acquisto aumenta, SAFEMOON rimbalzerà dal livello sopra indicato a $ 0,0000374.

Se lo swing minimo di $ 0.00000272 del 5 luglio viene rimosso, l’argomento rialzista non sarà valido.

Il 2 luglio, il prezzo di SafeMoon è rimbalzato dal livello di supporto di $ 0,0000295, ma non è riuscito a reggere, facendolo scendere temporaneamente al di sotto di questo livello. Il rapido rimbalzo al di sopra dello stesso livello di resistenza mostra forza, suggerendo che sta arrivando un altro aumento.

Il prezzo di SafeMoon è crollato di circa il 16% dal 29 giugno a $ 0,0000295, rimbalzando dal livello di supporto. L’azione sui prezzi che ne è risultata ha spinto SAFEMOON a salire del 10%, quindi il sell-off ha portato l’altcoin a scendere a $ 0,0000271, un calo del 15%.

Nonostante l’improvviso calo, il prezzo di SafeMoon si è immediatamente ripreso e attualmente viene scambiato al di sopra del livello di supporto chiave di $ 0,0000295.

L’aumento della pressione di acquisto potrebbe essere la chiave per spingere SAFEMOON a sfondare il livello di resistenza diretta di 0,00000338$.

Se i rialzisti riescono a sfondare la barriera e a rimanere al di sopra di essa, il prezzo di SafeMoon potrebbe raggiungere lo stesso massimo di $ 0,0000374. Ciò aumenterebbe del 26% dal livello di supporto di 0.00000295 USD.

Grafico a 4 ore SAFEMOON/USDT

Sebbene la storia al rialzo sembri essere sulla strada giusta, sfondare l’importante base di $ 0,0000295 significherà una domanda d’acquisto debole. Finché SAFEMOON si riprenderà rapidamente, lo stesso scenario elevato è ancora fattibile.

Se il prezzo di SafeMoon chiude al di sotto di $ 0,0000271 nella candela chiave a 4 ore, l’argomento rialzista verrà invalidato, indicando che il venditore ha il controllo.

Una tale mossa può comportare una svendita del 5% al ​​minimo dell’intervallo di $ 0,00000257. /n

