Siemens alza per la terza volta le sue previsioni sugli utili, dopo che i risultati del primo trimestre hanno superato le aspettative Reuters

Il concorrente francese Schneider Electric (PA:) il mese scorso ha aumentato le sue previsioni di profitti e ricavi per il 2021, mentre la svizzera ABB ha raddoppiato le sue previsioni di fatturato e migliorato la redditività in modo più deciso.

Altre società industriali hanno recentemente alzato la loro guida sulla base della ripresa più rapida del previsto dopo la pandemia in molti settori e della forte domanda in Cina e negli Stati Uniti a seguito della ripresa economica.

L’utile netto per gli azionisti per il trimestre è stato di 1,35 miliardi di euro, superando le aspettative di 948 milioni di euro.

“Siemens ha perseguito l’obiettivo di accelerare la crescita di alto valore. Nel terzo trimestre, abbiamo ancora una volta raggiunto una crescita forte e redditizia in tutte le attività”, ha affermato il CEO Roland Bush in una nota.

Il treno per i produttori di software industriale ha affermato che dopo che le vendite, i profitti e gli ordini hanno superato le aspettative nel terzo trimestre, ora si aspetta che le vendite e i profitti per l’intero anno siano superiori a quanto previsto in precedenza.

Zurigo (Reuters)-Siemens è diventata l’ultima azienda industriale a segnalare un aumento della domanda dopo la pandemia, spingendo la società tedesca di ingegneria e tecnologia ad aumentare giovedì per la terza volta le sue previsioni di profitto per quest’anno.

