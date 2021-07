Sigarette e sigari, prodotti del tabacco per via orale e vino

Gruppo Altria (Mo) è una holding che produce e vende sigarette, sigari fabbricati, tabacco da pipa e prodotti a base di tabacco umido senza fumo attraverso le sue controllate.La società possiede anche un birrificio con un portafoglio di attività finanziarie costituito principalmente dalle seguenti attività Leasing, E vendere sacchetti di nicotina per via orale. I marchi popolari di Altria includono Marlboro, Parliament, Copenhagen e IQOS.

Altria opera in un mercato altamente competitivo e il riconoscimento e la fedeltà del marchio sono i fattori decisivi che spingono i consumatori a prendere decisioni. Anche la qualità del prodotto, il gusto, il prezzo e altri fattori svolgono un ruolo importante nell’attrarre e fidelizzare i clienti. I principali concorrenti includono la britannica Imperial Brands PLC (IMB) e British American Tobacco (pipistrelli), Philip Morris International (nel pomeriggio), Vector Group Ltd. (VGR) e Japan Tobacco Corporation (2914).

Punti chiave Altria produce sigarette, sigari, tabacco da pipa, tabacco senza fumo, sacchetti di nicotina orale e vino. Mantiene anche un portafoglio di attività finanziarie.

La divisione dei prodotti da fumo dell’azienda genera la maggior parte delle entrate e dei profitti.

La visione decennale di Altria include lo spostamento dei consumatori verso il suo crescente portafoglio di prodotti non infiammabili autorizzati dalla FDA.

Kathryn B. McQuade è stata recentemente eletta presidente del consiglio di amministrazione della società.

Altria ha acquisito il restante 20% di azioni globali che non possiede a fine aprile sopra!, Dare la piena proprietà della sua attività di sacchetti di nicotina.

La situazione finanziaria di Altria

Altria ha annunciato i suoi risultati finanziari per il primo trimestre dell’anno fiscale 2021 alla fine di aprile (Vento e nuvole) Per il trimestre che termina il 31 marzo 2021. La società ha registrato un utile netto di 1,4 miliardi di dollari USA, anno su anno (Crescita di anno in anno) Diminuito dell’8,3%. Il fatturato trimestrale è sceso del 5,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso a 6 miliardi di dollari.

Questi cali sono in contrasto con le prestazioni di Altria negli ultimi trimestri, poiché le entrate della società nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2020 e nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2020 sono aumentate rispettivamente del 4,9% e del 3,9%. L’utile netto della società nel quarto trimestre è stato positivo, rispetto a una perdita netta nello stesso periodo dello scorso anno. Nel quarto trimestre dello scorso anno, la sua perdita netta nel terzo trimestre è stata significativamente inferiore alla perdita netta registrata nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2019.

Tuttavia, il reddito operativo di Altria è aumentato a 2,7 miliardi di dollari nel primo trimestre dell’anno fiscale 2021, con un aumento del 15,2% rispetto ai tre mesi dello stesso periodo dell’anno scorso. Tale incremento è dovuto principalmente alla diminuzione del costo del venduto, diminuito del 26,0% su base annua. Il tasso di crescita dell’utile operativo nel primo trimestre ha superato il tasso di crescita del 6,3% e del 7,3% rispettivamente nel quarto e terzo trimestre dell’anno fiscale 2020.





I settori di attività di Altria

Altria gestisce la propria attività attraverso i seguenti segmenti oggetto di informativa: prodotti per fumatori; prodotti del tabacco per uso orale; vino; e “tutte le altre” categorie, compresi i servizi finanziari e l’attività di prodotti innovativi dell’azienda. La società fornisce una ripartizione del reddito operativo e del reddito di ciascuno di questi dipartimenti. È necessario dedurre l’ammortamento delle attività immateriali e le spese generali dell’azienda per verificare l’importo di ciascun reparto del reddito operativo con il reddito operativo consolidato di Altria.

Prodotti per fumatori

I prodotti fumabili di Altria includono sigarette combustibili, sigari fatti a macchina e tabacco da pipa. Philip Morris America e John Middleton sono le principali filiali che compongono il segmento dei prodotti affumicabili. Le entrate di questa divisione sono diminuite del 6,4% nel primo trimestre dell’anno fiscale 2021 a 5,3 miliardi di dollari, pari a quasi l’87% delle entrate della società. L’utile operativo per il trimestre è stato di 2,4 miliardi di dollari, nessun aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il reddito operativo rappresenta circa l’85% del reddito totale della società.

Prodotti del tabacco per via orale

I prodotti del tabacco per via orale di Altria includono tabacco da fiuto e altri prodotti a base di tabacco umido senza fumo prodotti dalla US Smokeless Tobacco Company e sacchetti di nicotina per via orale prodotti da Helix Innovations LLC. Nel primo trimestre, il fatturato della divisione dei prodotti del tabacco orale è stato di 626 milioni di dollari, con un aumento del 4,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Questo segmento rappresenta circa il 10% del fatturato totale. L’utile operativo è sceso del 5,3% su base annua a 392 milioni di dollari, pari al 14% dell’utile operativo dell’azienda.

vino

La divisione vini di Altria comprende i vini prodotti e distribuiti da Ste.Michelle Wine Estate Co., Ltd. Le entrate di questa divisione sono aumentate del 2,7% a $ 150 milioni nel primo trimestre dell’anno fiscale 2021, rappresentando oltre il 2% delle entrate della società. L’utile operativo riportato dal dipartimento è stato di 18 milioni di dollari, un cambiamento significativo rispetto alla perdita operativa di 379 milioni di dollari nello stesso periodo dello scorso anno. Il reddito operativo rappresenta circa l’1% del reddito totale.

Tutti gli altri

Tutte le altre categorie di Altria includono i suoi servizi finanziari e il business innovativo dei prodotti del tabacco. Comprende il settore del tabacco riscaldato dell’azienda e quello internazionale di Helix o in altre parti del mondo. L’attività di servizi finanziari è gestita da Philip Morris Capital, che ha un portafoglio di attività, la maggior parte delle quali sono leasing con leva finanziaria. Altria ha detto che prevede di chiudere la sua attività di servizi finanziari entro la fine del 2022. Le entrate di tutte le altre categorie sono aumentate del 66,7% a $ 10 milioni nel primo trimestre dell’anno fiscale 2021, rappresentando solo una piccola parte delle entrate totali della società. Le perdite operative in questa categoria sono aumentate a 14 milioni di dollari dai 5 milioni di dollari dello stesso periodo dello scorso anno.

L’ultimo sviluppo di Altria

L’11 maggio 2021, Altria ha annunciato che Kathryn B. McQuade è stata eletta presidente indipendente del consiglio di amministrazione. McQuade è stato consulente senior, vicepresidente esecutivo e direttore finanziario (CFO) Della Canadian Pacific Railway Co., Ltd. (CP), e ha ricoperto la carica di Vicepresidente esecutivo e Chief Information Officer (Comitato Olimpico Internazionale) In Norfolk Southern Company (Consiglio di sicurezza nazionale). Succedette a Thomas F. Farrell II, morto nell’aprile 2021.

Il 29 aprile 2021, la società ha annunciato nel comunicato stampa sugli utili del primo trimestre di aver recentemente completato un’operazione per acquisire il restante 20% del capitale globale. sopra! Un sacchetto di nicotina orale prodotto da Helix. Il costo totale della transazione per l’acquisizione delle azioni rimanenti è di circa 250 milioni di dollari. Quota al dettaglio sopra! Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2021, le vendite della divisione dei prodotti del tabacco per uso orale di Altria sono state dell’1,7%.