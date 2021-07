Simone Byers si ritira dalla gara di ginnastica a squadre

Share it

La ginnasta americana Simone Biles si è ritirata dall’evento a squadre di ginnastica femminile alle Olimpiadi di Tokyo dopo un inciampo nelle prime fasi della competizione, che mette a rischio i suoi sforzi per vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi.

Martedì, all’Ariake Gymnastics Center della capitale giapponese, la decisione di una ginnasta conosciuta come la più grande ginnasta del mondo – dopo un errore nella sua prima attrezzatura – il volteggio – ha lasciato sbalorditi gli osservatori.

Byers ha lasciato il palco brevemente dopo il turno del suo allenatore, perché ogni squadra ha commesso un errore nel primo dei quattro eventi, per poi tornare ad annunciare la decisione ai suoi compagni di squadra americani.Continua a esibirsi nel suo caso.

Secondo una dichiarazione dell’organo di governo nazionale, l’American Gymnastics Association, Byers si è ritirato dalla competizione a causa di problemi di salute. Il suo stato nelle restanti Olimpiadi non è chiaro e si prevede che proverà a vincere altri cinque titoli olimpici individuali alla fine di questa settimana.

La squadra di ginnastica degli Stati Uniti ha dichiarato: “Sarà valutata ogni giorno per determinare il tasso di superamento medico per le future competizioni”.

Si prevede che l’atleta 24enne esegua la “Yurchenko Double Spear” sul cavallo da volteggio. Questo movimento è così difficile e potenzialmente pericoloso che le autorità dello sport hanno deciso di ottenere punteggi inferiori ai movimenti meno complicati. altre ginnaste dal provarlo.

Invece, Byers ha provato un’abilità “Amanar”, che usava spesso in passato. Ma è saltata in aria e ha fatto un lungo passo durante l’atterraggio.

Simone Byers si riscalda sul cavallo da volteggio prima della finale a squadre di ginnastica femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Non è chiaro se parteciperà alle restanti cinque gare di ginnastica © Jamie Squire/Getty



Il suo punteggio nel tentativo è stato di 13.766, il più basso tra i compagni di squadra. Pochi minuti dopo, si è ritirata da altre competizioni di attrezzature, ovvero parallele, pavimento e travi.

I suoi tre compagni di squadra Grace McCallum, Sunisa Lee e Jordan Chilis continueranno a giocare per la squadra degli Stati Uniti, ma sono dietro la squadra del Comitato Olimpico Russo. Byers è rimasta in campo con le sue compagne di squadra mentre continuavano a recuperare il deficit.

Byers è ampiamente considerato come il più grande ginnasta nella storia del mondo, spingendo lo sport all’altezza dell’antigravità. Ha quattro movimenti che portano il suo nome, che è un onore per la prima ginnasta ad eseguire questi movimenti in una competizione.

La gara a squadre femminile dovrebbe terminare intorno alle 22:00, ora del Giappone.