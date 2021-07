Sistema di navigazione a stelle dell’hotel

Tutti abbiamo detto prima: “Questo è un hotel a cinque stelle!” Ma cosa significa? Se sei confuso dall’intricato sistema di stelle dell’hotel, non sei solo. Vale davvero la pena fare un hotel a cinque stelle? A seconda del sito web di viaggi che visiti o della guida di viaggio che hai letto, lo stesso hotel potrebbe avere tre valutazioni diverse, il che non aiuta. Esploriamo queste stelle e vediamo se un posto a cinque stelle è davvero più di cento dollari a notte in più rispetto ai suoi concorrenti a tre stelle.

Punti chiave Gli hotel negli Stati Uniti, in Europa e nel resto del mondo hanno spesso valutazioni di partenza diverse.

Negli Stati Uniti, varie organizzazioni private e siti Web premieranno le celebrità e anche gli standard di classificazione sono diversi.

Nel complesso, le valutazioni degli hotel negli Stati Uniti e in Nord America tendono ad essere comprese tra 1 e 5.

Una valutazione a una stella può semplicemente significare che l’hotel offre sistemazioni di base e servizi limitati.

Allo stesso tempo, l’hotel a cinque stelle è uno degli hotel più lussuosi del mondo.

Starlight, Starlight: la valutazione in stelle è corretta?

Il sistema di valutazione a stelle è progettato per misurare la qualità degli hotel. Mentre potresti pensare che una valutazione a una stella significhi “un disgustoso buco in un muro dove si verificano attività illegali”, una valutazione a cinque stelle significa “Oprah Winfrey Vivi qui e amalo”, ma non è sempre così. Una stella non sempre significa che una sanguinosa sparatoria ha avuto luogo di recente nella sede; può semplicemente significare che l’hotel offre sistemazioni di base e servizi limitati.

Inseguendo le stelle

Quindi chi decide quante stelle riceve ogni hotel? In Europa, le agenzie governative locali e le organizzazioni indipendenti rilasciano valutazioni a stelle per gli hotel. Negli Stati Uniti, le stelle vengono premiate da vari gruppi, dalle guide di viaggio e dalla National Consumer Travel Association alle agenzie di viaggio e ai siti web.

La cosa più confusa è che ogni sito web di viaggi ha il proprio sistema di stelle dell’hotel.Pertanto, lo stesso hotel può ottenere tre stelle su Travelocity. tracciaE quattro stelle So quasiFortunatamente, la maggior parte di questi siti Web e associazioni di viaggi fornisce linee guida per il proprio sistema personale di valutazione delle stelle degli hotel. Nella maggior parte dei casi, il sistema di stelle degli hotel nordamericani è suddiviso come segue.

Valutazione a una stella: Necessità nude

Un hotel a una stella è solo un posto dove passare la notte e riposare. Questi hotel sono generalmente di proprietà di singoli proprietari e offrono camere semplici con un solo letto e bagno. Non c’è un ristorante nell’hotel, ma dovrebbe essercene uno a pochi passi dall’hotel.

Questi hotel non forniscono strutture aggiuntive o servizi speciali. In altre parole, qui non avrai il servizio di couverture notturno con i cioccolatini Godiva sui cuscini. Tuttavia, dovresti essere in grado di utilizzare i trasporti pubblici nelle vicinanze e attività di ristorazione e intrattenimento a prezzi ragionevoli.

Valutazione a 2 stelle: alcuni contenuti extra

Sebbene simili agli hotel a una stella, gli hotel a due stelle di solito fanno parte di una catena o di un franchising più grande, piuttosto che di proprietà personale (si pensi all’Econo Lodge o al Days Inn). La sistemazione è simile a un hotel a una stella: semplice ed essenziale.

Tuttavia, le camere degli hotel a due stelle sono dotate di TV e telefono. Inoltre, questi hotel di solito forniscono ristoranti o sale da pranzo in loco e servizi di pulizia giornaliera. La reception di un hotel a due stelle è generalmente aperta 24 ore su 24.

Valutazione a 3 stelle: continua a salire

Gli hotel a tre stelle di solito appartengono a catene alberghiere più grandi e di fascia alta, come Marriott, Radisson e Doubletree. Questi hotel sono generalmente più eleganti e confortevoli degli hotel a una stella e a due stelle e offrono una gamma più ampia di servizi e strutture: centri fitness, piscine, servizi business, ristoranti in loco, servizio in camera, sale riunioni e parcheggiatore Servizi.

Le camere dell’hotel sono più grandi, con arredi moderni di qualità superiore e di solito sono dotate di extra squisiti, come TV a schermo piatto con prolunghe. Gli hotel a tre stelle sono vicini alle principali autostrade e alle attrazioni locali e di solito sono orientati ai viaggiatori d’affari.

Quattro stelle: comfort di alto livello

Gli hotel a quattro stelle sono anche chiamati hotel superior, sono grandi hotel di lusso con personale ben attrezzato e molti servizi extra. Le spaziose camere sono splendidamente progettate con arredi di fascia alta e offrono servizi di lusso come biancheria da letto di lusso e squisiti articoli da toeletta.

Gli hotel a quattro stelle offrono un gran numero di servizi speciali e strutture convenienti, inclusi servizi di portineria, ristoranti raffinati, più piscine e vasche idromassaggio, centri fitness premium, camerieri, servizio in camera, parcheggio custodito, day spa, servizi di limousine e One Series di suite speciali.

5 stelle: affascinante

Ora stiamo parlando degli stili di vita dei ricchi e famosi. L’hotel a cinque stelle è l’hotel più lussuoso del mondo. Questi luoghi squisiti hanno lobby lussuose, un servizio impareggiabile e un comfort impareggiabile. Sono simili alle opere d’arte architettoniche, con un design d’interni all’avanguardia e splendidi mobili.

Come ospite di un hotel a cinque stelle, non dovrai alzare un dito (a meno che tu non lo consegni carta di credito, ovviamente). Molti di questi hotel offrono agli ospiti maggiordomo personale o servizi di portineria designati. Le spaziose camere a cinque stelle sono affascinanti ed eleganti, di solito includono biancheria da letto di alta qualità, jacuzzi privata, TV al plasma a grande schermo con TV via cavo ad alta definizione, lettore DVD, Internet ad alta velocità, fiori freschi, articoli da toeletta di lusso e , servizio in camera 24 ore su 24.

Nella maggior parte dei casi, gli hotel a cinque stelle offrono anche ristoranti gourmet, intrattenimento dal vivo, un centro fitness all’avanguardia, numerose piscine riscaldate e vasche idromassaggio, parcheggio custodito, servizi termali, campi da tennis e campi da golf. Sogni di caviale!

Linea di fondo

Non c’è dubbio che il sistema di valutazione delle stelle dell’hotel può essere vago, confuso e completamente arbitrario. Tuttavia, con alcune ricerche, puoi determinare l’hotel più adatto alle tue esigenze e al tuo budget.

Mentre fai i compiti in hotel, dovresti anche controllare le opinioni degli altri consumatori. Molti siti web di viaggi includono le valutazioni degli ospiti oltre alle proprie valutazioni in stelle.Anche se dovresti considerare i pregiudizi e le stranezze personali, di solito sono molto franchi e appropriati.