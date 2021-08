Sky News Australia afferma che YouTube è stato sospeso per una settimana, Reuters

Un portavoce di YouTube ha dichiarato: “Applichiamo le nostre politiche allo stesso modo a tutti e, in conformità con queste politiche e il nostro sistema di sciopero di lunga data, rimuoviamo i video dal canale australiano Sky News ed emettiamo loro scioperi”. una settimana di sospensione è stata emessa giovedì dopo una revisione del contenuto di Sky News Australia, che presumibilmente nega l’esistenza di Covid-19 o incoraggia le persone a usare l’idrossiclorochina o Iverm tratta il coronavirus, ma non fornisce uno sfondo compensativo.

Melbourne (Reuters)-Australian Sky News ha dichiarato domenica che il sito di condivisione video YouTube è stato temporaneamente sospeso dopo aver esaminato il suo contenuto per assicurarsi che fosse conforme alle politiche COVID-19. “Sky News Australia riconosce che YouTube ha il diritto di far rispettare le sue politiche e non vede l’ora di continuare a pubblicare presto le sue notizie popolari e i suoi contenuti di analisi per i suoi abbonati”, ha affermato Sky News in una dichiarazione sul suo sito Web in merito alla sospensione per una settimana. Questo canale televisivo e via cavo attivo 24 ore su 24 afferma di avere 1,85 milioni di abbonati YouTube ed è gestito dal canale di notizie australiano Pty Ltd. È una sussidiaria di Australian News Corporation (NASDAQ:).

