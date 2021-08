SLV: iShares Silver Trust ETF

L’argento è un metallo prezioso che può essere un buon investimento, a seconda della situazione economica sarà sempre molto utilizzato in gioielleria e prodotti elettronici. Poiché è usato raramente rispetto ad altri metalli industriali, il suo valore proviene principalmente da investitori a lungo termine che cercano un modo per superare la flessione del mercato.Investire in argento di solito richiede l’allocazione di fondi a lingotti o monete d’argento, produzione diretta di argento, società di estrazione dell’argento o tramite Fondo quotato in borsa (ETF).

iShares Silver Trust ETF (SLV)

iShares Silver Trust (SLV) È un fondo negoziato in borsa (ETF) che tiene traccia dell’andamento del prezzo delle attività correlate nel prezzo dell’argento LMBA a partire da agosto 2014. In precedenza, SLV utilizzava il prezzo fisso dell’argento di Londra come punto di riferimento di base. Al 30 giugno 2021, il patrimonio totale in gestione di SLV era di 14,37 miliardi di dollari USA.Dalla fondazione del fondo nel 2006, il rendimento totale annuo medio è stato del 4,53%.Le partecipazioni del fondo rappresentano l’argento e l’obiettivo è diversificare il portafoglio di investimenti e prevenire inflazione.

Il rischio degli ETF sulle materie prime come SLV può essere particolarmente elevato, perché il prezzo dei metalli preziosi può essere influenzato dalle tendenze generali del mercato e dai cambiamenti nei relativi indici volatilità, Variazioni dei tassi di interesse o fattori che influiscono su settori o materie prime specifici.

Le attività di iShares Silver Trust includono principalmente argento detenuto da JPMorgan Chase (JP Morgan), istituto di custodia, che rappresenta il fondo. In circostanze particolari, il fondo può detenere liquidità molto limitata. iShares Silver Trust è gestito passivamente perché non acquista o vende argento per trarre vantaggio dalle fluttuazioni dei prezzi di mercato. Tuttavia, SLV venderà argento di volta in volta per coprire le sue spese operative.

L’acquisto di azioni SLV rappresenta un modo semplice ma conveniente Investire in argentoSebbene le azioni del trust non possano sostituire direttamente l’argento effettivo, forniscono comunque un’alternativa alla partecipazione al mercato delle materie prime. Il fondo offre un modo conveniente per ottenere un’esposizione all’argento senza che gli investitori debbano effettivamente detenere argento. Ottenere e conservare l’argento può essere molto costoso e complicato.

caratteristica

iShares Silver Trust è uno degli ETF gestiti da BlackRock. Ogni azione del fondo rappresenta una piccola parte dell’interesse beneficiario indiviso nel patrimonio netto di iShares Silver Trust. Il reddito annuo di SLV è relativamente basso Rapporto di spesa Rispetto ai peer ETF nel settore dei metalli preziosi, l’indice è dello 0,5%. Le commissioni di intermediazione per l’acquisto e la vendita di azioni di fondi non fanno parte del rapporto spese. Poiché SLV è un ETF, non ha alcun carico front-end o back-end. Le azioni SLV sono in Borsa di New York Arca, Gli investitori possono acquistarli come qualsiasi altro titolo.

Applicabilità e raccomandazioni

Investire in ETF sull’argento comporta enormi rischi. A partire dal 2020, guardando indietro agli ultimi cinque anni interi, la fornitura L’argento spesso supera il suo Richiedere, Con conseguente pressione al ribasso sui prezzi globali dell’argento. La domanda di argento proviene principalmente dalle industrie della monetazione e della gioielleria, nonché dai settori industriali che utilizzano l’argento per produrre obiettivi fotografici e materiali conduttivi.

I cambiamenti sfavorevoli nell’ambiente economico avranno un impatto negativo sul prezzo dell’argento perché viene utilizzato nelle applicazioni industriali.Inoltre, come discrezionale spese A causa dei cambiamenti nelle preferenze o del calo del reddito, la spesa in gioielleria su scala globale potrebbe diminuire.

A causa delle minori aspettative di inflazione globale, il prezzo dell’argento è stato colpito, il che ha un impatto negativo sul valore delle azioni iShares Silver Trust. Gli atteggiamenti degli speculatori e degli investitori sono importanti per il prezzo dell’argento, soprattutto a breve termine. Gli investitori dovrebbero essere particolarmente attenti e consapevoli dei rischi unici inerenti all’investimento in argento.

In base alle caratteristiche dei suddetti fondi, l’investimento in SLV è più indicato per gli investitori alla ricerca di operazioni speculative. A causa della sovrapproduzione, delle pressioni deflazionistiche e della crisi finanziaria del 2009, il prezzo dell’argento ha continuato a diminuire nell’ultimo decennio e il fondo ha continuato a generare rendimenti negativi.Il suo tasso di rendimento medio su cinque anni è -3,51% e il suo tasso di rendimento medio su tre anni Deviazione standard Il 34,11% dei fondi presenta rischi di investimento elevati e rendimenti negativi.

Linea di fondo

iShares Silver Trust è più adatto per gli investitori che desiderano contattare l’argento o impegnarsi in transazioni speculative sull’argento senza effettivamente acquistare argento. Inoltre, il fondo è uno strumento utile per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio di investimenti e contribuire a combattere l’inflazione.