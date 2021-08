SMIC (00981.HK) raddoppia i profitti e aumenta le vendite in Europa e negli Stati Uniti

Condividi questo articolo!

Data: 31 agosto 2021 alle 9:33

L’utile di SMIC (00981.HK) attribuibile agli azionisti ha raggiunto 846 milioni di yuan (USD, lo stesso sotto) nella prima metà del 2021, con un aumento di 3,18 volte su base annua.

La cosa più importante è ovviamente (1) La crescita costante e rapida delle vendite di wafer, con un fatturato di 2,447 miliardi di yuan con un aumento annuo del 32,8%, un aumento di 6,5 punti percentuali rispetto all’aumento del 26,3% 2020. Questo perché (I) le vendite sul mercato sono buone e ciò che si nota è (i) il fatturato del mercato nordamericano di 618 milioni di yuan è aumentato del 42,7% su base annua, pari al 25,3% del fatturato totale, un aumento di 1,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; Biden ha continuato le misure di Trump per contenere e speculare cattive politiche hanno reso cattive le relazioni politiche ed economiche sino-americane. Pertanto, le vendite di wafer di SMIC sono cresciute così rapidamente negli Stati Uniti e i risultati non sono facile da trovare.

E (ii) i ricavi del mercato europeo e asiatico sono aumentati del 59,4% a 370 milioni di yuan, pari al 15,1% e 2,5 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; (iii) i ricavi del mercato della Cina continentale e di Hong Kong sono aumentati del 23,9% anno- su anno a 1,458 miliardi di yuan, pari al 59,6 % è diminuito di 4,3 punti percentuali, non a causa del tasso di crescita insoddisfacente, ma aumento più rapido delle vendite in Europa e negli Stati Uniti.

Ciò ha consentito alle vendite di prodotti (II) di crescere in modo più costante e rapido, in particolare il fatturato di wafer è stato di 2.239 miliardi di yuan, un aumento del 33,5%; il fatturato di produzione di maschere, test e altri prodotti è stato di 208 milioni di yuan, un aumento del 26,06%.

(2) Applicazione del prodotto, con (1) prodotti utilizzati in 5G e dati pari al 30,7%, in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; e (2) prodotti di elettronica di consumo pari al 23%, in aumento al 4,2 % ; Mentre (3) gli smartphone hanno rappresentato il 33,2% e (4) le case intelligenti hanno rappresentato il 13,1%.

Quanto alle (3) prospettive, SMIC merita attenzione perché: il numero totale di domande di brevetto per invenzione ha raggiunto a fine giugno 2021 15.846, con 330 nuove domande nel periodo; 1.0382 ottenute e 373 nuove nel periodo.

Va sottolineato che (4) il controllo dei costi del gruppo ha ottenuto i benefici attesi: il costo di vendita delle vendite orientate alla produzione di 1,792 miliardi di yuan è aumentato del 31,7% su base annua, un aumento di 1,1 punti percentuali in meno rispetto al Aumento del 32,8% delle entrate di 2,447 miliardi di yuan, con conseguente utile lordo di 655 milioni di yuan L’aumento dello yuan è aumentato al 35,9% e il margine di profitto lordo è aumentato di 0,6 punti percentuali al 26,8%. L’utile ante imposte di 821 milioni di yuan è aumentato di 2,96 volte, a causa di un aumento di 3,2 volte degli altri proventi operativi di 418 milioni di yuan.

Li Weicheng, commentatore finanziario senior

