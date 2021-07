Società di proprietà di MO

Gruppo Altria (Mo) È una holding la cui filiale principale fabbrica prodotti del tabacco. La storia dell’azienda può essere fatta risalire al 1847, quando fu fondata Philip Morris & Co. Ltd., il fondatore dell’iconico marchio di sigarette Marlboro. L’azienda è stata fondata nel 1919, ampliata negli anni ’30, ’40 e ’50 e negli anni ’80 era diventata il principale produttore di sigarette negli Stati Uniti. Nel 1985, Philip Morris è stata fondata come holding e società madre di Philip Morris. La holding è stata successivamente ribattezzata Altria Group nel 2003 e la società ha dichiarato che il nome avrebbe rispecchiato meglio la diversità del suo portafoglio di investimenti, piuttosto che il tabacco. Tuttavia, oggi, il tabacco è ancora l’attività principale della controllata di Altria e i prodotti del tabacco rappresentano circa il 98% dell’utile netto dell’azienda nel 2020 di 26,2 miliardi di dollari. Altria Valore di mercato sì $ 87,9 miliardi, A partire dal 12 luglio 2021.

In passato, l’azienda ha più volte cercato di impegnarsi in altri settori di attività, soprattutto negli ultimi decenni del XX secolo, quando la domanda di tabacco da parte dei consumatori nei principali mercati ha iniziato a diminuire. Philip Morris ha acquisito una partecipazione di controllo in Miller Brewing Co. nel 1970 e Seven-Up Co., un produttore di bevande analcoliche, nel 1978. Tra il 1985 e il 2000, la società ha acquisito General Foods Corp., Kraft Inc. e Nabisco, che sono state successivamente fuse in società che alla fine sono diventate Kraft Foods. Tuttavia, queste acquisizioni sono state successivamente cedute.Kraft Foods è dico fuori Nel 2007. La società ha poi venduto Seven-Up e Miller Brewing.

Dopo queste azioni, la società si è concentrata sul mercato domestico dopo aver ceduto Philip Morris International.nel pomeriggio) nel 2008. Philip Morris ha promosso le vendite nel mercato nazionale del tabacco attraverso partnership e una serie di acquisizioni in nuove aree con un rapido potenziale di crescita. Ad esempio, dopo aver annullato le trattative per la reunion, la società e Philip Morris International hanno lanciato IQOS, un prodotto a base di tabacco riscaldato progettato per fornire agli utenti il ​​piacere della nicotina, ma con meno tossine. IQOS è stato lanciato nell’ottobre 2020, segnando la volontà di Altria di innovare nella creazione di nuovi prodotti.

La serie di acquisizioni della società mostra ancora una volta che la sua attenzione si sta spostando dal mercato delle sigarette in contrazione ai mercati correlati. Questi includono l’acquisto e la vendita di società che vendono tabacco senza fumo, marijuana, sigarette elettroniche, sigari e sacchetti di nicotina. Di seguito esaminiamo più in dettaglio alcune di queste acquisizioni. Alcune (ma non tutte) di queste aziende possono ottenere dettagli su ricavi e profitti.

UST LLC

Tipo di attività: produttore di tabacco senza fumo

Prezzo di acquisto: 10,4 miliardi di dollari USA

Data di acquisizione: 7 gennaio 2009 (completato)

UST è una holding ed è stata costituita per la prima volta nel 1986. Tuttavia, una delle sue principali sussidiarie, la Smokeless Tobacco Company, LLC, ha una storia che risale a una tabaccheria aperta a Pittsburgh nel 1822 da George Wayman. UST è stata acquisita da Altria nel 2009. L’acquisizione della US Smokeless Tobacco Company aggiunge due marchi leader di tabacco senza fumo alla linea di prodotti di Philip Morris: Copenhagen e Skoal. A differenza delle sigarette, l’uso di tabacco senza fumo è in aumento dal 2000.

L’acquisizione di UST ha anche aggiunto l’enologo Ste. Michelle Wine Estates Ltd. si unisce al portafoglio di investimenti di Altria. Tuttavia, il 9 luglio 2021, Altria ha annunciato di aver raggiunto un accordo per vendere la propria attività vitivinicola alla società di private equity Sycamore Partners Management LP per circa 1,2 miliardi di dollari. La transazione interamente in contanti dovrebbe essere completata nella seconda metà del 2021. Altria prevede di utilizzare i proventi della vendita per ulteriori riacquisti di azioni.

Gruppo Cronos

Tipo di attività: produttore di cannabis

Prezzo di acquisto: 1,8 miliardi di dollari USA, per ottenere il 45% del capitale

Data di acquisizione: 7 dicembre 2018 (annunciata)

Utile netto annuo (2020): 46,7 milioni di USD

Perdita netta annuale (2020): 75,3 milioni di USD

Produttore e distributore canadese di cannabis Cronos Group Inc. (Corona) È stata fondata nel 2012. Nel dicembre 2018, Altria ha annunciato che avrebbe acquisito $ 1,8 miliardi di azioni di nuova emissione di Cronos per ottenere una partecipazione del 45% nella società. L’accordo include anche un mandato che consente ad Altria di aumentare la sua proprietà al 55% nei prossimi quattro anni. Dal momento della negoziazione, il prezzo delle azioni di marijuana è diminuito drasticamente. Questa acquisizione dimostra ulteriormente le intenzioni di Altria di diversificare. Alla fine del 2020, la partecipazione di Altria nel gruppo Kronos era del 43,5%, inferiore alla sua quota iniziale del 45%, a causa dell’emissione di ulteriori azioni da parte di Kronos e Altria non ha esercitato la preferenza a prezzo fisso Il diritto l’acquisto è ad un prezzo prestabilito.

Juul Lab

Tipo di attività: Azienda di sigarette elettroniche

Prezzo di acquisto: 12,8 miliardi di dollari, ottenendo il 35% di equità economica

Data di acquisizione: 20 dicembre 2018

Juul Labs Inc., una startup della Silicon Valley e produttore di sigarette elettroniche, è stata fondata nel 2015. Altria ha acquisito una quota del 35% in Juul nel 2018, valutando la società a 38 miliardi di dollari USA. Questa acquisizione dimostra il passaggio di Altria a un segmento più innovativo del mercato del tabacco. Tuttavia, l’acquisizione non è stata regolare. Lo svapo è un termine usato per descrivere i vapori prodotti dall’inalazione ed espirazione delle sigarette elettroniche.Poiché le malattie legate alle sigarette elettroniche hanno causato molti decessi e ricoveri ospedalieri, sono soggette a supervisione e revisione più rigorose da parte dei funzionari sanitari. A causa di questi problemi di salute, Juul sta affrontando sempre più cause legali a causa delle sue pratiche di marketing, poiché il numero di adolescenti che usano le sigarette elettroniche è aumentato vertiginosamente.

Nell’aprile 2020, la Federal Trade Commission (Commissione federale del commercio) Ha intentato una causa contro Altria, sostenendo che l’investimento del 35% della società in Juul ha violato le leggi antitrust. La FTC ha dichiarato che Altria e Juul hanno condotto transazioni incidentali illegali, che hanno indotto Altria a ritirare le sue sigarette elettroniche dal mercato prima di investire in Juul, eliminando così la fonte della concorrenza di mercato. Il processo inizierà il 2 giugno 2021. Se Altria viene condannata per violazione delle leggi antitrust, la società potrebbe essere costretta a cedere le sue azioni in Juul e far terminare l’operazione di non concorrenza tra le due società.

John middleton co.

Tipo di attività: produttore di sigari e pipe

Prezzo di acquisto: 2,9 miliardi di dollari (annunciato)

Data di acquisizione: 11 dicembre 2007 (completato)

La John Middleton Company è stata originariamente fondata da John Middleton nel centro di Filadelfia nel 1856 come una piccola tabaccheria che vendeva sigari e tabacco da pipa. Un secolo e mezzo dopo, Altria ha acquisito la società dalla Bradford Holdings, una società privata. Oggi, John Middleton Co., in qualità di consociata interamente controllata da Philip Morris USA, produce grandi sigari e tabacco da pipa. Questa acquisizione illustra un altro modo in cui l’azienda è passata dalle sigarette al crescente mercato del tabacco. Al momento dell’acquisizione, Altria ha dichiarato che dal 2003 al 2007, il tasso di crescita annuale composto del mercato dei sigari fabbricati a macchina è stato del 4%.

Burger Söhne Holding AG (“Gruppo Burger”)

Tipo di attività: produttore di sacchetti di nicotina

Prezzo di acquisto: 372 milioni di dollari per acquisire l’80% delle azioni (annunciato)

Data di acquisizione: 3 giugno 2019 (annunciata)

Burger Söhne Holding AG ha sede in Svizzera ed è stata fondata nel 1864. L’anno scorso, Altria ha acquisito l’80% delle azioni del gruppo di Amburgo e ha fondato una sussidiaria denominata Helix Innovations LLC.In qualità di società madre della sussidiaria del gruppo di Amburgo, Altria è impegnata nella produzione di sacchetti di nicotina aromatizzati con il marchio. sopra!. Prodotto È una piccola sacca che l’utente mette in bocca per sperimentare la stimolazione della nicotina senza masticare, sputare e odori di tabacco causati dal tabacco da masticare.

Diversia del Gruppo Altria e trasparenza inclusiva

Come parte dei nostri sforzi Aumentare la consapevolezza dell’importanza della diversificazione aziendale, Abbiamo sottolineato la trasparenza dell’impegno di Altria Group per la diversità, l’inclusione e la responsabilità sociale. La figura seguente illustra come Altria Group riferisce sulla diversità della sua gestione e della sua forza lavoro.Questo mostra che se Altria Group Divulgare i dati sulla diversità del consiglio di amministrazione, dell’alta direzione, della direzione generale e di tutti i dipendenti in vari indicatori. Abbiamo usato ✔ per la trasparenza.