Società fintech messicane che hanno deciso di acquistare banche

Nei sei anni trascorsi dal lancio del prestito fintech messicano Credijusto, David Poritz e Allan Apoj hanno raggiunto una crescita del fatturato annuo di oltre il 250% e sono riusciti a trasformare il Covid-19 in un’opportunità.

Ma quando i co-CEO hanno deciso di diventare mainstream acquisendo una banca, anche uno dei loro più grandi sostenitori ha esitato.

Hernán Kazah, co-fondatore di Kaszek, la più grande società di venture capital in America Latina, teme che l’acquisizione di Banco Finterra possa far perdere la concentrazione ai due. O come ha detto: “Quando David e Allen hanno detto che stavano per comprare una banca, ho pensato che fossero pazzi”.

Poritz è un antropologo americano di 32 anni che in seguito è diventato un imprenditore e ha conseguito un master in politiche pubbliche presso l’Università di Oxford Ironia della sorte: “Fintech è nato per sconvolgere il settore bancario”, ha detto. Tuttavia, a giugno, Credijusto ha speso una somma non rivelata di meno di $ 50 milioni per diventare una banca.

Per loro, questo dimostra la loro convinzione fondamentale che dopo aver sfidato con successo un istituto finanziario obsoleto dall’esterno, ora possono cambiarlo dall’interno.

Come Credijusto, l’obiettivo di Finterra sono quasi 5 milioni di piccole e medie imprese, che rappresentano la metà del PIL del Messico e impiegano il 70% dei lavoratori, ma è difficile ottenere credito. Ma l’unico punto di forza di Credijusto è il modo in cui elabora fatture elettroniche, tasse e altri dati per fornire ai clienti prestiti in poche ore.

Kazah si è sempre preoccupato che il cartellino del prezzo fosse troppo alto, “e potrebbero esserci sorprese”, ma Poritz e Apoj hanno insistito sulla loro posizione. Hanno iniziato a valutare se richiedere una licenza bancaria per portare la propria attività a un nuovo livello.

Rispettati

Tuttavia, questo potrebbe richiedere diversi anni. Quando Finterra è diventata pubblica nel 2019, “abbiamo scelto di acquistare piuttosto che costruire una banca da zero: è stato più veloce e abbiamo visto molta coerenza”, ha affermato Apoj, un imprenditore messicano laureato in economia di 31 anni. Nell’anno successivo alla laurea.

L’obiettivo ora è “ottenere la velocità e la flessibilità dei servizi fintech a un costo che le banche possono fornire”, ha aggiunto Apoj. Attualmente, il loro tasso di interesse minimo è del 7,5% Con Finterra “possiamo ora competere finanziariamente con qualsiasi grande banca”.

Inoltre, il “questo” [acquisition] Raddoppiato la nostra dimensione. .. Ci dà molto spazio per la crescita”, ha detto.

Ci sono 51 banche in Messico, ma solo poche banche forniscono la maggior parte dei prestiti del paese. Anche per imprenditori di successo come Poritz e Apoj, le entrate di Credijusto sono cresciute di oltre il 250% all’anno dal 2015 al 2019, ma è stato anche loro negato l’uso di carte di credito personali: Apoj ha affermato che questo è un “sintomo del sistema finanziario”. “.

Concentrazione del mercato a sinistra Divario di finanziamento Secondo i dati della Banca Mondiale, dell’International Finance Corporation e dello SME Finance Forum, il finanziamento totale delle PMI supera i 160 miliardi di dollari.

“Le PMI sono davvero lasciate indietro”, ha detto Politz. “Speriamo di costruire la prima vera soluzione di digital banking per le PMI”.

Credijusto ha emesso prestiti da circa 500 milioni di dollari a 600 milioni di dollari e prevede di raddoppiare la base clienti combinata delle due società a 12.000 entro la fine di quest’anno, con particolare attenzione al settore agricolo poco servito.

Entro due settimane dall’acquisizione di Finterra, questa entità risultante dalla fusione ha lanciato una carta di credito in collaborazione con American Express, fornendo fino a cinque mesi di servizi buy-and-pay e strumenti integrati di pianificazione finanziaria digitale per le operazioni. .

I due si sono conosciuti alla Brown University negli Stati Uniti nel 2008 – nella prima settimana di Apoj – e non hanno esitato a prendersi dei rischi. Durante la pandemia di Covid-19, hanno introdotto una linea di credito rotativa garantita da ipoteca, che si è rivelata la linfa vitale dei ristoranti.Presidente Andres Manuel Lopez Obrador Fornire alle piccole imprese Prestiti del valore di poco più di $ 1.000 Ma quasi nessun’altra pandemia ha aiutato.

Credijusto lavora anche con Uber Eat Diventa il partner finanziario esclusivo dei servizi di consegna in America Latina, consentendo alle aziende sulla piattaforma Uber Eats di ottenere prestiti veloci.

“Il Covid ha contribuito a dimostrare il nostro modello di business in un modo molto inaspettato”, ha affermato Politz. “Siamo in grado di gestire bene il Covid e verificare la nostra attività in un periodo di tempo più breve”. immaginato.”

I venture capitalist e i fondi di prima classe, tra cui Goldman Sachs, Credit Suisse, Point72 Ventures, New Residential Investment Corp, QED Investors e John Mack e Kaszek, sono tutti felici e hanno investito circa 400 milioni di dollari in debiti e azioni.

“Il capitale da solo non rende le aziende di successo, ma il capitale istituzionale del Messico è un importante fattore di differenziazione che ci consente di crescere”, ha affermato Politz.

In termini di start-up di “unicorni” valutate oltre 1 miliardo di dollari, il Messico è rimasto a lungo indietro rispetto ad altri paesi dell’America Latina. Ma dall’ottobre dello scorso anno ne ha accumulate tre e Credijusto ha deciso di unirsi a loro: i due credono che ciò dimostri che stanno costruendo quella che Poritz ha definito “una crescita elevata che risolve davvero i principali punti deboli”. “.

Tre domande di David Poritz e Allan Apoj Politz Chi è il tuo eroe principale? Joseph Mittelman, uno sviluppatore di successo, insegna leadership alla Brown. Andavamo in bicicletta per 90 minuti. Nel momento critico in cui mi sono laureato al college, era un allenatore di leadership molto importante. Qual è il corso di leadership più importante che hai imparato? Se comunichi in modo chiaro e gestisci le aspettative, puoi evitare il 90% di attriti e conflitti. Se non lavorassi in Credijusto, cosa faresti? Dividerò il mio tempo tra il mondo accademico e il mondo no profit. apolipoproteina Chi è il tuo eroe principale? Barack Obama ha difeso il suo piano sanitario, affermando che è importante non lasciare che la perfezione sia nemica della bellezza. Molte persone nel mondo della tecnologia sono puristi: se persegui la perfezione, tende a rallentare l’innovazione. Qual è il corso di leadership più importante che hai imparato? Se non ti piace qualcosa, parla velocemente. Capisco che a volte devi staccare la spina. Se non lavorassi in Credijusto, cosa faresti? Andrò a scuola di legge, questo è il modo migliore per fare affari.Ho sempre voluto lavorare nella finanza

Apoj è responsabile della tecnologia e delle operazioni interne, mentre Poritz gestisce le relazioni con gli investitori e le finanze, ha visto le prospettive di espansione internazionale e fornire prestiti alle piccole imprese per migliorare ulteriormente la catena di approvvigionamento integrata del Nord America negli Stati Uniti e in Canada è un importante motore fattore aumento.

Diventare un amico e un partner commerciale è sempre stato un premio. “Quando sei nelle trincee di una startup, devi farlo con le persone con cui ti piace andare d’accordo”, ha detto Politz. “Ma dire che siamo sempre d’accordo, non è così”.

Ha detto che in effetti un disaccordo ha ritardato l’azienda per più di un anno. “Ho commesso un errore tattico. Allan voleva creare un’attività multiprodotto fin dall’inizio. Penso che dobbiamo concentrarci su alcuni prodotti”, ha affermato Poritz. “Sono troppo conservatore.”

A sua volta, Apoj si è rammaricato del fatto che alcuni dipendenti inappropriati “non abbiano premuto il grilletto il prima possibile”, il che ha detto che alla fine ha causato l’interruzione dello sviluppo tecnologico dell’azienda per due anni. Ma entrambi sono ventenni e mancano di esperienza: “Non avevamo la fiducia necessaria per prendere queste decisioni nelle prime fasi”.

Di conseguenza, la coppia si è evoluta in quelli che chiamano “super comunicatori”. “Siamo molto, molto aperti ai nostri dipendenti”, ha detto Poritz.

Prima di Credijusto, entrambi sono stati coinvolti in altri progetti imprenditoriali. Poritz ha fondato la Equitable Origin, un’organizzazione no-profit focalizzata sui diritti degli indigeni, e ne rimane il presidente. Mentre lavorava alla Brown, Apoj ha trascorso un anno a progettare una soluzione di discarica più sana per l’appalto dell’Ecuador. Alla fine ha perso, ma ha ricordato che è stata una “grande esperienza”.

Ora, l’obiettivo è diventare “Questo Una nuova banca per le PMI”, ha affermato Poritz.

O come ha detto Apoj: “Ci sono ancora tonnellate da costruire”.

