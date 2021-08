SoftBank acquisisce azioni della società farmaceutica svizzera Roche per 5 miliardi di dollari USA

Share it

Secondo due persone che hanno familiarità con la questione, SoftBank ha acquisito una partecipazione senza diritto di voto da 5 miliardi di dollari nella casa farmaceutica svizzera Roche attraverso il suo dipartimento responsabile della transazione “Nasdaq Whale”.

L’architetto dell’investimento è Aksha Nakhta, Ex trader di Deutsche Bank, operativo SB Polaris, Uno strumento istituito lo scorso anno per gestire le operazioni di public equity da parte di investitori tecnologici giapponesi.

Naheta, 40 anni, è dietro ad alcuni degli investimenti più controversi di SoftBank.Questi includono il cosiddetto Nasdaq Whale, ha acquistato miliardi di dollari in derivati ​​su azioni statunitensi in una serie di transazioni che hanno innescato un rimbalzo dei titoli tecnologici, e la società di pagamento tedesca piena di scandali Scheda di linea.

L’operazione è stata segnalata per la prima volta da Bloomberg: alcuni mesi fa, il fondatore di SoftBank Sun Zhengyi ha detto agli investitori che avrebbe Riduci gli investimenti Da quando SB Northstar è stata fondata nel luglio 2020, le perdite sui derivati ​​hanno raggiunto i 5,6 miliardi di dollari.

La decisione di acquisire azioni in una grande azienda farmaceutica ha segnato un cambiamento nei recenti investimenti di SB NorthStar, che si sono concentrati sulla tecnologia e sulle aziende biotecnologiche in fase iniziale. Una persona che ha familiarità con la questione ha affermato che la mossa ha segnato il tentativo di Naheta di diversificare il portafoglio di investimenti di SB NorthStar.

L’investimento di SB NorthStar, in parte finanziato da Son Soldi personali, Ha messo in discussione la strategia del dipartimento e il processo di due diligence all’interno di SoftBank e tra gli investitori.

Rispettati

Roche è uno dei maggiori produttori farmaceutici al mondo per fatturato, concentrandosi su malattie come farmaci antitumorali e trattamenti per malattie immunitarie.Alcuni di questi farmaci vengono distribuiti mirati, oppure “Medicina di precisione” Metodo, che è stato sviluppato e ottenuto da Roche utilizzando i propri dati.

Il gruppo con sede a Basilea è controllato dalla famiglia Hoffmann-La Roche, che detiene il 50,1% delle azioni.società Divulgazione Display rivale Novartis, anche con sede a Basilea, possiede un terzo.

Dopo una lunga battaglia, Roche ha acquisito la società di biotecnologia americana Genentech per 47 miliardi di dollari nel 2009. Il primo centro di ricerca e sviluppo di quest’ultimo continua a operare in modo indipendente all’interno di Roche, che è il quartier generale delle operazioni statunitensi dell’azienda farmaceutica.

Roche e SoftBank hanno rifiutato di commentare. Naheta non ha commentato immediatamente.

Le vendite di Roche, uno dei “quattro grandi” produttori di diagnostica al mondo, sono già have Aumento Nell’ultimo anno, la sua domanda test covid-19, Anche se non produce vaccini. Sebbene le vendite nella sua divisione farmaceutica siano diminuite durante la pandemia, la società ha dichiarato il mese scorso che la divisione è tornata a crescere, guidata da un rimbalzo dell’assistenza sanitaria convenzionale.

Il farmaco Actemra per l’artrite reumatoide dell’azienda è stato riutilizzato Trattamento severo I pazienti Covid sono raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità. Anche Roche ha sviluppato un Covid Cocktail di anticorpi Collaborare con l’American Regeneron Corporation.

Il prezzo delle azioni di Roche è aumentato del 18% quest’anno. Mercoledì le azioni di SoftBank sono scese dell’1,1%.

Rapporto aggiuntivo di Robert Smith a Londra