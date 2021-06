SoftBank Investment aiuta Klarna a raggiungere una valutazione di 45,6 miliardi di dollari USA

Klarna ha aumentato la sua valutazione del 50% a 45,6 miliardi di dollari in soli tre mesi perché la società compra e paga ha raccolto nuovi fondi dalla giapponese SoftBank.

Nuova valutazione-da 31 miliardi di dollari marzo e 11 miliardi di dollari USA Lo scorso settembre ha consolidato la posizione del gruppo svedese come la più preziosa azienda di tecnologia finanziaria privata in Europa.

Vision Fund 2 di SoftBank ha guidato un round di finanziamento di $ 638 milioni e si è unito a investitori come Silver Lake, China Ant Group, H&M e Sequoia Capital prima della propagandata IPO nei prossimi anni.

“La crescita di Klarna si basa su una profonda comprensione di come cambia il comportamento di acquisto dei consumatori e riteniamo che questa evoluzione stia accelerando”, ha affermato Yanni Pipilis, managing partner di SoftBank Investment Advisers.

A differenza del Vision Fund 1 di SoftBank, che è principalmente finanziato da fondi esterni, la maggior parte dei quali proviene dal Medio Oriente, la differenza è che il secondo Vision Fund è finanziato interamente da gruppi di investimento giapponesi.

Il mese scorso, il fondatore di SoftBank Masayoshi Son ha dichiarato che, poiché il gruppo giapponese aumenta i suoi investimenti in start-up private globali, aumenterà i finanziamenti della società per Vision Fund 2 da 10 miliardi di dollari a 30 miliardi di dollari.

Secondo i materiali visti dal “Financial Times” britannico, Klarna sta rapidamente entrando negli Stati Uniti e ha detto agli investitori che la sua attività negli Stati Uniti sarà presto “molte volte più grande della nostra attività attuale”. Sulla base delle stesse informazioni fornite ai potenziali investitori, l’elaborazione dei pagamenti di Klarna negli Stati Uniti è aumentata del 296% nel quarto trimestre.

Klarna, che è regolamentata dalle banche svedesi, posiziona i suoi prodotti come “super app” che i consumatori utilizzano non solo per i pagamenti, ma anche per lo shopping e il retail banking.

Tuttavia, sta affrontando la sfida di aumentare il controllo politico e normativo, vale a dire, dopo che l’azienda è preoccupata se spingerà i consumatori ad acquistare beni che non possono permettersi, acquistarli immediatamente e pagare in seguito.

Le app di Klarna includono problema Il 27 maggio, circa 90.000 utenti sono stati in grado di visualizzare brevemente le informazioni su altri clienti, inclusi nomi, indirizzi, e-mail e numeri di telefono in alcuni casi.

Sebastian Siemiatkowski, amministratore delegato di Klarna, ha definito l’incidente “autoinflitto” “triste e frustrante” e ha attirato l’attenzione dei regolatori della protezione dei dati.

Siemiatkowski è appena tornato dal Regno Unito perché Klarna continua a vedere Londra come un possibile luogo per la quotazione delle sue azioni, anche se gli Stati Uniti sembrano ancora essere il mercato più popolare.

lui Suggerimento È stato detto al Financial Times il mese scorso che se il Regno Unito cambia la sua regolamentazione, potrebbe aumentare l’attrattiva di Klarna. “Con la Brexit in corso, Londra ha l’opportunità di sviluppare normative migliori per il settore finanziario. Ciò andrà a beneficio di Londra, che si trova al di fuori dell’Unione europea… Si prevede che tutte le banche si allontaneranno. [from the UK]; Penso che la situazione sia esattamente l’opposto”, ha aggiunto.

Parlando dopo l’investimento di SoftBank giovedì, il CEO di Klarna ha continuato ad attaccare “il credito rotativo pieno di interessi e spese” e ha propagandato che acquistare ora e pagare dopo è più adatto alle esigenze dei consumatori.

Rapporto aggiuntivo di Arash Massoudi a Londra