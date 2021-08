SoftBank taglierà i suoi investimenti in Cina fino a quando l’industria tecnologica non si sarà calmata

Il fondatore di SoftBank Sun Zhengyi ha dichiarato martedì che SoftBank taglierà i suoi investimenti nelle start-up cinesi prima che la censura di Pechino sull’industria tecnologica diventi chiara.

Sun Zhengyi ha affermato che il gruppo di investimento giapponese adotterà un “atteggiamento attendista” fino a quando la situazione non si stabilizzerà entro un anno o due, come spera.

Sun Zhengyi ha dichiarato: “Ho ancora grandi aspettative per la Cina”, e ha sottolineato che il portafoglio di investimenti complessivo di SoftBank in Cina sta ancora generando profitti.

“Ma rimarremo cauti fino a quando non saremo in grado di giudicare la profondità e la portata dei regolamenti… Speriamo di riprendere attivamente gli investimenti quando la situazione sarà chiara”.

SoftBank ha una grande esposizione in Cina: la sua partecipazione nella società di shopping online Alibaba rappresenta ancora il 39% del suo valore patrimoniale e le start-up cinesi rappresentano il 23% del portafoglio di Vision Fund al fair value.

Ma da aprile, Sun Zhengyi ha dichiarato che solo l’11% del suo nuovo investimento era in Cina.

In un’intervista, anche il direttore finanziario del SoftBank Vision Fund ha dichiarato al Financial Times di essere ottimista sulle prospettive a lungo termine della Cina. “La nostra tesi di investimento per quanto riguarda la Cina rimane la stessa”, ha detto Navneet Govil. “Alla fine, la Cina avrà molta innovazione”.

Quando Sun Zhengyi ha tenuto un discorso, SoftBank ha annunciato un calo del 39% dell’utile netto a 761,51 miliardi di yen (6,9 miliardi di dollari). Ma nello stesso periodo dell’anno scorso, grazie alla vendita delle azioni del vettore statunitense T-Mobile dopo la fusione di SoftBank e Sprint, i dati sull’utile trimestrale erano superiori alla perdita netta prevista degli analisti di 11,8 miliardi di yen, secondo Standard & Poor’s. intelligenza del mercato globale.

Oltre a cercare di chiarire l’atteggiamento di investimento della sua azienda nei confronti dei rischi emergenti che circondano la tecnologia cinese, Sun Zhengyi ha anche utilizzato l’annuncio delle prestazioni per ridefinire SoftBank ora come rappresentante di una società.

Ha detto che SoftBank dovrebbe essere inteso come un “capitalista della visione”, un’azienda che “crea la rivoluzione”. Ha aggiunto che, secondo i suoi calcoli, dal 2017, l’investimento di SoftBank in società di intelligenza artificiale non quotate ha rappresentato circa il 10% dei fondi totali raccolti da tali società in tutto il mondo.

Un investitore a lungo termine in SoftBank ha recentemente ridotto la sua posizione a causa dell’inasprimento delle normative tecnologiche cinesi. Affare.

“Penso che questa idea di “capitalismo della visione” sia un modo corretto di esprimersi, ma non risponde ancora a domande chiave, come quanto sia grave l’attuale minaccia della Cina a questo business”, hanno affermato gli azionisti.

Il secondo Vision Fund da 40 miliardi di dollari è un sequel del fondo da 100 miliardi di dollari sostenuto dall’Arabia Saudita, che continuerà ad aumentare gli investimenti entro tre mesi. Ha investito 14,2 miliardi di dollari in 47 start-up.

La quotazione di sette società, tra cui l’app di chiamata Didi e la società cinese di trasporti commerciali Full Truck Alliance, ha portato alla divisione Vision Fund guadagni trimestrali non realizzati di 5,8 miliardi di dollari.Ma la maggior parte di loro è stato spazzato via A causa della pressione normativa in Cina, da luglio.

Da quando Didi si è quotata a New York alla fine di giugno, il prezzo delle sue azioni è sceso di un terzo. Dalla sua offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti il ​​23 giugno, il prezzo delle azioni di Full Truck Alliance è sceso del 37%. Anche Zuoyebang, una startup di formazione online, è stata colpita dalle rigide restrizioni cinesi sul settore della consulenza familiare.

Il gruppo ha anche ridotto il suo investimento in titoli tecnologici statunitensi quotati in borsa, principalmente attraverso il suo braccio di gestione patrimoniale SB Northstar, e ha venduto le sue azioni in Microsoft, Facebook e Alphabet. Alla fine di giugno, l’investimento del gruppo in azioni quotate è sceso da 20 miliardi di dollari nel trimestre precedente a 13,6 miliardi di dollari, sebbene il gruppo abbia registrato un guadagno di 210 miliardi di yen da tali transazioni.