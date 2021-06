Sogno di vacanza o pozzo di soldi?

Concetto di proprietà in multiproprietà

La multiproprietà si basa su Proprietà parziale in un proprietàAd esempio, se acquisti un appartamento in multiproprietà per una settimana all’anno, possiedi 1/52 dell’unità. Se acquisti per un mese, possiedi 1/12 dell’unità. Altri acquirenti acquistano la parte restante.

Ci sono generalmente due opzioni:

contrarre: Hai acquistato la quota di proprietà della proprietà.

Non contrattuale: Ogni anno affitti il ​​diritto di utilizzare la proprietà per un determinato periodo di tempo entro un numero prestabilito di anni.

Punti chiave La multiproprietà è una forma di proprietà parziale della proprietà, di solito in resort o resort.

Sebbene le multiproprietà possano essere un modo entusiasmante e potenzialmente conveniente per viaggiare regolarmente, spesso hanno costi iniziali e correnti che devono essere soppesati.

La multiproprietà non dovrebbe essere considerata un investimento, perché la maggior parte dei contratti di multiproprietà si deprezzeranno nel mercato secondario e non genereranno reddito per il proprietario.

Note sulla multiproprietà

Da lì, le varie strutture di proprietà sono diventate più complicate. Puoi acquistare una settimana fissa, il che significa che hai il diritto di utilizzare la stessa settimana ogni anno, oppure puoi acquistare una settimana fluttuante, che di solito ti dà il diritto di utilizzare la proprietà entro un periodo di tempo predeterminato. Alcuni attributi operano sul sistema a punti. Questi sono spesso chiamati “club vacanze”. Con questi è possibile acquistare un determinato numero di punti, che possono essere riscattati in varie destinazioni. Alcuni piani consentono di “depositare” i punti non utilizzati.

I costi variano in base ai seguenti fattori:

Dimensione dell’unità

Posizione

atto

marca

Periodo di acquisto (ad esempio dicembre e agosto nelle località sciistiche)

Gli hotel in multiproprietà di solito hanno sistemazioni più grandi e lussuose rispetto agli hotel standard e di solito si trovano in posizioni ideali.

Parola di avvertimento

Quando ti trovi in ​​un bellissimo appartamento con vista sulla spiaggia perfetta e sulle scintillanti acque blu, è facile soccombere alle promozioni delle vendite. Ricorda, i venditori in multiproprietà sono nel settore delle vendite. Ma solo perché ti dicono che hai molto, non significa che lo sei davvero. Prima di acquistare, dedica un po’ di tempo alla ricerca della proprietà e parla con altri proprietari di multiproprietà. Non prendere una decisione affrettata e non lasciare che il venditore ti spinga.

Il trading potrebbe non essere facile

Il sistema a punti non fornisce alcuna garanzia. Solo perché il venditore ti dice che è facile scambiare la tua settimana per una settimana o scambiare la tua proprietà con un’altra proprietà, non significa che sia davvero facile. Se hai una settimana alle Hawaii, ti piacerebbe scambiarla con una settimana? viaggio Andare nel caldo deserto di Las Vegas ad agosto? Se non lo fai tu, probabilmente gli altri non lo faranno. È anche importante ricordare che tutti vogliono andare nello stesso posto nelle stesse settimane in cui ti trovi. Indipendentemente dai fattori di desiderabilità, le transazioni di solito comportano costi aggiuntivi.

Diritti e le tasse

Oltre ai prestiti mensili, ci sono alti tassi di interesse velocità Quando si finanzia tramite una società di multiproprietà, la quota di manutenzione annuale ti costerà anche centinaia di dollari all’anno. Inoltre, se l’immobile necessita di un nuovo tetto o di una nuova fognatura, verrà effettuata una valutazione “una tantum”. Alcune proprietà addebitano anche commissioni varie. Ad esempio, se desideri visualizzare altre proprietà che potrebbero essere disponibili per lo scambio, devi pagare una commissione di pubblicazione e se ti aiutano a vendere la proprietà, devi pagare commissioni aggiuntive.

gestione

Anche se la vacanza di una vita sembra fantastica, la società di gestione che ti vende multiproprietà sarà tra 30 anni? Se stai valutando una multiproprietà all’estero, devi anche conoscere la legge e conoscere i risultati della chiusura della società di gestione della multiproprietà.

godere

Un’altra considerazione importante è la tua salute. Un appartamento in una stazione sciistica può sembrare fantastico oggi, ma cinque anni dopo, quando ti prendi cura di un bambino o soffri di un’ernia del disco, i tuoi giorni sulla stazione sciistica potrebbero essere finiti, ma il costo della multiproprietà continuerà . Considera che man mano che i costi del carburante aumentano e i controlli di sicurezza aeroportuali diventano più onerosi, la tua voglia di volare in aereo potrebbe diminuire.

Che multiproprietà non è

La multiproprietà non lo è investimentoL’investimento mira ad aggiungere valore, generare reddito o entrambi. Indipendentemente da ciò che dice il venditore, è improbabile che le multiproprietà lo facciano. Il gran numero di multiproprietà di seconda mano sul mercato, l’attrattiva dell’acquisto di multiproprietà nuove e di seconda mano e il potere di marketing delle aziende che vendono nuove multiproprietà sono tutti contrari all’idea che puoi trarre profitto dalla rivendita di multiproprietà di seconda mano. Quindi, considerando che devi convincere qualcuno a pagare di più per l’usato e considerare tutte le spese che hai pagato negli anni, vendere a scopo di lucro è una dura battaglia.

L’essenza del processo di vendita dovrebbe essere un accenno alla realtà del problema.Ne hai sentito uno? Fondo comune, Obbligazioni comunali O qualsiasi altro investimento che ti permetta di trascorrere un weekend gratuito a Miami, solo per provare il prodotto? La multiproprietà non è un investimento, ma una vacanza.Anche questo è un Liquidità insufficiente Beni che possono deprezzarsi nel tempo. In fondo una multiproprietà è come una piscina: se ne compri una, fallo perché ti piace l’idea di possederla, non perché ti aspetti di realizzare un profitto.

Se davvero fai il grande passo, ricorda che stai acquistando una vacanza ripetibile. Così come spendere 3.000 dollari per viaggiare in spiagge esotiche non è un investimento, così spendere 10.000 dollari più le spese di manutenzione per acquistare una multiproprietà non è un investimento.

Come acquistare una multiproprietà

Se trovi una destinazione per le vacanze che ami assolutamente e vuoi tornare ogni anno e decidi che una multiproprietà è il modo perfetto per raggiungere i tuoi obiettivi, vai avanti e acquista. Ma compra di seconda mano.Gli attuali proprietari che sono stanchi dei costi di manutenzione, stanchi delle destinazioni o frustrati dai loro sforzi per scambiare le loro posizioni per avere accesso a destinazioni diverse, potrebbero essere disposti ad abbandonare la loro multiproprietà per un prezzo molto basso Costo originaleBasta cercare “rivendita multiproprietà” e vedrai decine di offerte, che ti permetteranno di scegliere multiproprietà più economiche da località dalla Florida a St. Martin.

L’acquisto di prodotti di seconda mano consente di ottenere tutti i vantaggi della proprietà ad un costo molto contenuto. Anche se scegli un’unità più costosa, puoi risparmiare denaro finanziando il tuo acquisto con un prestito personale, che dovrebbe fornirti un tasso di interesse molto più basso rispetto al tasso di interesse addebitato dalla società di multiproprietà al proprietario originale.

Pensa due volte

Come per qualsiasi acquisto importante, la decisione di acquistare una multiproprietà richiede un’attenta considerazione. Implica una grande quantità di capitale iniziale e notevoli costi ricorrenti. Dovresti fare molte domande e poi prenderti il ​​tempo per prendere una decisione.E come Commissione federale del commercio (FTC) ha affermato nelle sue informazioni ai consumatori: “Il valore di queste scelte risiede nel loro utilizzo come destinazioni di vacanza, non come investimenti”.