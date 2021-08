Sottovalutare il nemico: perché il ritiro di Biden dall’Afghanistan è così gravemente sbagliato?

L’8 luglio, Joe Biden è entrato nella Sala Est della Casa Bianca e ha annunciato con sicurezza le ultime notizie sul ritiro delle truppe statunitensi. Afghanistan.

Pochi giorni fa le forze armate statunitensi avevano lasciato la base aeronautica di Bagram, che è stata il centro delle operazioni durante questo conflitto biennale.Il prelievo “sta procedendo in modo sicuro e ordinato”. Ancora più importante, nessun esercito è “perso”.

Biden ha affermato che, rispetto ai talebani, l’esercito afghano è “ben addestrato, meglio equipaggiato e più capace di combattere”.

Giovedì, Biden è tornato nella East Room con ciascuna di queste ipotesi trasformata in cenere, e la Casa Bianca sta affrontando la più grande crisi dall’insediamento del presidente a gennaio.

13 soldati statunitensi uccisi in un attacco Attacco terroristico Fuori dall’aeroporto di Kabul, mentre cercavano di gestire la caotica evacuazione di migliaia di civili dalla città occupata dai talebani.

Biden ha detto che è stata una giornata “difficile” e il suo tono era più cupo rispetto a sette settimane fa. Il compito che ha minimizzato allora è ora “estremamente pericoloso”. Venerdì, la Casa Bianca ha detto che si stava preparando per un altro attacco terroristico.

Anche se gli Stati Uniti si sono ritirati come previsto prima di martedì – l’evacuazione di oltre 100.000 civili è stata presieduta da un enorme ponte aereo dall’aeroporto di Kabul al presente per due settimane – il caos e lo spargimento di sangue degli ultimi giorni potrebbero essere nella presidenza di Biden.

L’errore più fondamentale commesso dal presidente degli Stati Uniti e dalla sua squadra di sicurezza nazionale (inclusi funzionari militari e dei servizi segreti) è quello di sottovalutare la capacità dei talebani di conquistare rapidamente il paese.Organizzazione islamica Un fulmine in avanti Sovvertito il metodico piano di uscita del governo.

Richard Fontaine del Center for New American Security, un think tank di Washington, ha dichiarato: “L’errore di calcolo chiave è il presupposto che gli Stati Uniti avranno abbastanza tempo”.

Dopo la partenza dell’esercito americano a luglio, un membro delle forze di sicurezza afghane ha camminato sull’enorme base aerea di Bagram. I critici ritengono che la decisione di lasciare la base sia stata un errore tattico © AP



Fontaine ha affermato che il governo presume che l’esercito afghano, addestrato e armato dagli Stati Uniti, “fermerà i talebani per un periodo di tempo”, dando loro spazio per richiedere i visti per gli afgani prima che fuggano dal paese. Prevede inoltre di “consegnare truppe” invece di schierare rinforzi per inviare ponti aerei in preda al panico.

“tutti questi [assumptions were] Si scopre che è sbagliato, e si sono dimostrati sbagliati in pochissimo tempo”, ha aggiunto Fontaine. “Hanno difficoltà a reagire agli eventi in rapida evoluzione. “

Solo a metà agosto le forze talebane hanno iniziato ad agire che la Casa Bianca si è resa conto della gravità della situazione in Afghanistan. rilevare Una serie di capoluoghi di provincia. Fu in quel momento che l’acquisizione di Kabul fu considerata una vera minaccia.

A quel tempo, Biden stava ancora pianificando una vacanza di due settimane, dividendo il suo tempo tra il suo resort di Camp David nel Maryland e le sue due case a Wilmington e Rehoboth Beach nel Delaware. Ma quando la Casa Bianca si è resa conto che la sua uscita era stata molto più turbolenta del previsto, il presidente ha rivisto il suo programma.

Il 16 agosto, quando il mondo è stato attratto dalle immagini di afgani che si aggrappavano all’esterno di un aereo militare in decollo dall’aeroporto di Kabul, Biden è tornato da Camp David alla Casa Bianca per parlare al Paese. Ha riconosciuto che le cose “si sono davvero sviluppate più velocemente di quanto ci aspettassimo” e ha incolpato la situazione della mancanza di volontà dei leader politici afgani e dei loro militari di combattere per il paese.

Il 18 agosto, Biden è tornato alla Casa Bianca da Camp David, dove è rimasto da allora



Dopo essere tornato brevemente a Camp David, Biden è tornato alla Casa Bianca il giorno successivo e da allora è rimasto lì.questo Evacuazione pazzesca Perché molti cittadini americani e afgani che hanno aiutato gli Alleati hanno già iniziato. Biden ha promesso: “La nostra attuale missione militare è di breve durata e di portata limitata. Il focus è sull’obiettivo: mettere al sicuro il nostro popolo e i nostri alleati il ​​prima possibile”.

Poiché il ritiro si è trasformato in una crisi, i critici hanno sottolineato che c’erano errori nell’esecuzione del ritiro. Alcuni, tra cui il senatore repubblicano Lindsey Graham della Carolina del Sud, hanno condannato la decisione di lasciare Bagram, che ha costretto i militari a fare affidamento interamente sull’aeroporto di Kabul per l’evacuazione.

I difensori della pratica del presidente affermano che Bagram è lontana da Kabul e il terreno è più sinistro, rendendo difficile l’ingresso delle persone in fuga dal paese, e la maggior parte di loro vive nella capitale.

Giovedì Biden ha insistito per seguire il consiglio dei generali. “Hanno concluso che i militari credevano che Bagram non avesse molto valore aggiunto e che sarebbe stato più saggio concentrarsi su Kabul, quindi ho seguito questo consiglio”, ha detto.

Gli Stati Uniti hanno preso una serie di decisioni invece di consultare gli alleati, anche se da anni sacrificano la vita del proprio popolo

Gli alleati degli Stati Uniti, soprattutto quelli in Europa, sono scioccati da ciò che sta accadendo e hanno già premere L’amministrazione Biden ha rinunciato alla scadenza del 31 agosto e ne ha esteso l’esistenza per concedere più tempo per l’evacuazione.

Ma secondo persone che hanno familiarità con la questione, Biden ha rifiutato qualsiasi estensione, preoccupato che ogni giorno avrebbe portato nuovi rischi all’esercito americano.

“La mia comprensione è che gli Stati Uniti in realtà hanno pochissimi contatti con i loro alleati europei”, ha affermato Daniel Byman, un membro anziano della Brookings Institution di Washington. “Gli Stati Uniti hanno preso una serie di decisioni invece di consultare gli alleati, anche se hanno sacrificato la vita della propria gente per anni”.

Byman ha aggiunto: “Non sorprende che non ne siano soddisfatti”.

Sebbene gli schermi televisivi di tutto il mondo siano pieni di scene drammatiche di afghani disperati che cercano di fuggire dal paese, i funzionari della Casa Bianca, del Pentagono e del Dipartimento di Stato ritengono che i loro sforzi per espandere la scala dell’evacuazione stiano migliorando.

Sempre più persone decollano dall’aeroporto di Kabul ogni giorno: fino a venerdì erano più di 109.200 persone, di cui almeno 5.000 cittadini americani. Elicotteri americani e forze speciali hanno fatto irruzione nell’aeroporto molte volte per salvare i civili.

Il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, Jack Sullivan, ha detto ai giornalisti lunedì: “Sei paesi in quattro continenti stanno contribuendo a questo sforzo. Questo è uno dei più grandi ponti aerei della storia”.

Sullivan, che era pallido ed esausto, ha affermato che il ponte aereo era “un’impresa militare, diplomatica, di sicurezza e umanitaria su larga scala” e “ha dimostrato la forza e lo scopo degli Stati Uniti e dei suoi alleati”.

Il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, Jack Sullivan, ha dichiarato questa settimana che il ponte aereo “ha dimostrato la forza e lo scopo degli Stati Uniti e dei nostri alleati” © Bloomberg



Ma con il passare di una settimana, il senso di crisi all’interno della Casa Bianca ha cominciato a intensificarsi. Biden si stringeva ogni mattina con il suo consigliere anziano per la sicurezza nazionale nella sala operativa. Poiché i funzionari non sono stati in grado di descrivere con precisione la situazione in rapida evoluzione, la conferenza stampa è stata annullata o riprogrammata. Martedì, il presidente avrebbe dovuto pronunciare un discorso a mezzogiorno, solo per pronunciare un discorso quasi cinque ore dopo.

L’occupazione dell’Afghanistan da parte dei talebani significa che Biden ora deve fare affidamento su organizzazioni islamiche per garantire il passaggio sicuro degli afgani e dei cittadini stranieri che partono in fretta e prevenire gli attacchi. terrorista Isis-K.

Biden ha inviato il direttore della CIA Bill Burns a visitare segretamente Kabul per incontrare i talebani e i funzionari statunitensi hanno ammesso di essere in contatto attivo con il nuovo sovrano del paese.

“Che ci piaccia o no, i talebani hanno il controllo”, ha detto mercoledì il segretario di Stato americano Anthony Brinken. “L’importante è lavorare con loro e lavorare sodo per promuovere e far sì che tutti coloro che vogliono partire se ne vadano”.

Rispettata

Ma entro giovedì, le speranze che i talebani potessero mettere un po’ d’ordine nell’evacuazione caotica sono state deluse.benché Avvisi multipli Con le notizie provenienti da funzionari statunitensi, britannici e della NATO sull’imminente minaccia all’ingresso dell’aeroporto di Kabul, un attentatore suicida dell’Isis-K è riuscito a sfuggire al checkpoint dei talebani.

L’esplosione ha causato un massacro alle persone che cercavano di fuggire dal paese e ha infranto la speranza di Biden che sotto il suo controllo, nessuna truppa in Afghanistan sarebbe stata uccisa.

Quando la missione terminerà la prossima settimana, i politici al Congresso incolperanno il governo per molti degli errori. Ma secondo Fontaine, mentre la polvere si calmava, l’errore più grande era ancora sottovalutare il nemico.

Ha detto: “Il piano originale era ovviamente quello di essere escluso con la conquista dei talebani”.