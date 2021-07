S&P 500 e indice Nasdaq chiudono dopo aver toccato massimi record Reuters

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

© Reuters. Foto del file: La Borsa di New York è stata scattata il 16 aprile 2021 a Manhattan, New York City, USA. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo



Autori: Noel Randewich e Devik Jain

(Reuters) – Martedì, gli indici Nasdaq e Nasdaq hanno chiuso in ribasso, gli investitori hanno digerito l’aumento dei prezzi al consumo di giugno e gli utili di JPMorgan Chase e Goldman Sachs a partire dalla stagione dei rapporti trimestrali.

L’indice S&P 500 e l’indice Nasdaq hanno raggiunto livelli record, ma dopo che le aste trentennali dei titoli del Tesoro statunitensi hanno mostrato che la domanda era inferiore a quanto previsto da alcuni investitori e hanno spinto al rialzo i rendimenti, sono rapidamente scesi in territorio negativo.

I dati mostrano che l’aumento dei prezzi al consumo negli Stati Uniti il ​​mese scorso è stato il più grande in 13 anni, mentre il cosiddetto prezzo al consumo di base è aumentato del 4,5% su base annua, il maggiore aumento dal novembre 1991.

Gli economisti ritengono che l’aumento dei prezzi determinato dai servizi di valutazione dei viaggi e dalle auto di seconda mano sia principalmente temporaneo, il che è coerente con la visione a lungo termine del presidente della Federal Reserve Jerome Powell.

Joe Saluzzi, co-manager commerciale di Themis Trading a Chatham, New Jersey, ha dichiarato: “Ogni volta che i tassi di interesse salgono, il mercato azionario diventa nervoso, soprattutto in un giorno come oggi”.

L’indice S&P 500 Growth è sceso dello 0,05%, mentre l’indice Value è sceso dello 0,70%.

Keith Buchanan, portfolio manager di GLOBALT Investments ad Atlanta, Georgia, ha dichiarato: “Poiché la crescita supera il valore, dal punto di vista del mercato, l’inflazione non è chiaramente una minaccia reale a lungo termine”.

Dieci degli 11 principali settori dell’indice Standard & Poor’s 500 hanno chiuso e il settore immobiliare, dei beni voluttuari e finanziario è sceso di oltre l’1%.

Le azioni di JPMorgan Chase (NYSE:) sono scese dell’1,5% dopo che la società ha annunciato un forte aumento degli utili trimestrali, ma ha avvertito che a causa dei bassi tassi di interesse, le prospettive solari non porteranno grandi entrate a breve termine.

Gruppo Goldman Sachs Inc (NYSE:) è sceso dell’1,2% dopo che i suoi utili trimestrali hanno superato le aspettative.

Citigroup (Borsa Valori di New York:), banca FuGuo (NYSE:) & Co e Bank of America (NYSE:) annunceranno i risultati trimestrali all’inizio di mercoledì.

Pepsi-Cola (NASDAQ :) Inc è aumentata del 2,3% dopo aver aumentato le sue previsioni di profitto per l’intero anno, scommettendo che la domanda accelererà mentre le restrizioni COVID-19 continuano ad allentarsi.

I dati di Refinitiv mostrano che gli utili per azione delle società dell’indice S&P 500 nel trimestre di giugno dovrebbero aumentare del 66%.Gli investitori si chiedono quanto dureranno i guadagni di Wall Street dopo che l’indice di riferimento è aumentato del 16% finora quest’anno.

Tutti gli occhi sono ora rivolti al presidente della Fed Jerome Powell (Jerome Powell) nella sua testimonianza al Congresso di mercoledì e giovedì, i suoi commenti sulle future pressioni sui prezzi e sul supporto valutario.

È sceso dello 0,31% per chiudere a 34.888,79 punti, mentre l’indice S&P 500 è sceso dello 0,35% a 4.369,21.

È sceso dello 0,38% a 14.677,65.

Le azioni di Conagra Brands (NYSE:) Inc sono scese del 5,4% dopo che la società di alimenti confezionati ha avvertito che l’aumento dei costi delle materie prime e degli ingredienti influenzerà i suoi profitti quest’anno in modo più grave di quanto previsto in precedenza.

Boeing (NYSE:) Co è sceso del 4,2% dopo che la Federal Aviation Administration ha dichiarato lunedì sera che alcuni 787 Dreamliner non consegnati avevano nuovi problemi di qualità di produzione.

Il rapporto tra il numero di azioni in calo e il numero di azioni in aumento sul New York Stock Exchange era di 2,85:1; al Nasdaq, il rapporto di 3,06:1 ha favorito i ribassisti.

L’indice Standard & Poor’s 500 ha toccato 39 massimi da 52 settimane e nessun nuovo minimo; l’indice Nasdaq Composite ha toccato 61 nuovi massimi e 73 nuovi minimi.

Il volume degli scambi sulla borsa statunitense è stato di 9,5 miliardi di azioni, mentre il volume medio degli scambi per l’intera giornata di negoziazione negli ultimi 20 giorni di negoziazione è stato di 10,5 miliardi di azioni.