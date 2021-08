SPAC di Bill Ackman è ora scambiato con uno sconto. Il sell-off del mercato offre opportunità per gli investitori.

Poiché la SPAC Pershing Square Tontine Holdings di Bill Ackman è scesa per la prima volta al di sotto del suo valore patrimoniale netto, il mercato delle società di acquisizione per scopi speciali è ancora sotto pressione.

Il sell-off può fornire un’opportunità per gli investitori il cui valore patrimoniale netto (di solito circa $ 10 per azione) è inferiore a quasi tutte le transazioni SPAC pre-negoziazione.

“Si tratta di un rischio/rendimento piuttosto sorprendente”, ha affermato Julian Klimochko, CEO di Accelerate Financial Technologies, una società canadese che gestisce hedge fund e fondi negoziati in borsa, tra cui

Fondo di arbitraggio accelerato,

Un ETF quotato a Toronto (codice azionario: ARB Canada) investe in SPAC e altri titoli.

Gli investitori sono stati insoddisfatti delle SPAC, in parte a causa del loro numero elevato. Secondo i dati di SPACInsider, quest’anno ci sono state 412 transazioni, che hanno raccolto 121 miliardi di dollari. Gli investitori sono anche insoddisfatti della struttura SPAC perché porteranno guadagni inaspettati ai promotori durante la conduzione delle transazioni.

Klymochko ha calcolato che la SPAC prima dell’operazione che non ha portato a termine la fusione con la società target ora fornisce un rendimento medio a termine del 2,3% in 14 mesi, mentre il rendimento del titolo del Tesoro a due anni è dello 0,2%. L’attuale SPAC” rendimento” è il livello più alto dalla primavera del 2020, paragonabile al rendimento delle obbligazioni societarie con rating BBB.

Gli investitori SPAC, ovvero le società con assegni in bianco che cercano di fondersi con società private, possono scegliere di partecipare all’operazione di fusione o ottenere il valore patrimoniale netto della SPAC, solitamente ad un prezzo di emissione di $ 10.

Klymochko ha affermato che, data la protezione al ribasso della possibilità di riscattare le SPAC, “questa è una situazione in cui vinci e vinci alla grande”. Il rialzo è venuto da una fusione SPAC favorevole, che ha stimolato l’interesse degli investitori e ha reso il prezzo delle azioni SPAC più alto del suo valore patrimoniale netto.

Ackerman SPAC, Pershingfang Tongtian Holdings (PSTH), il prezzo di negoziazione di giovedì è stato di 19,95 dollari USA, in calo di 7 centesimi, questa è la prima volta che scende sotto i 20 dollari USA. È stata quotata come un’unità composta da un’azione e un nono warrant nel luglio 2020, e poi divisa nel settembre dello scorso anno. Il suo attuale valore patrimoniale netto è solo di circa $ 20 per azione.

A causa dell’entusiasmo per la potenziale transazione, il prezzo della transazione di Ackerman SPAC all’inizio di quest’anno ha superato i 30 dollari.

Ackerman ha raggiunto e interrotto l’accordo con

Vivendi

(VIVHY) Le azioni di Universal Music Group coinvolte nella SPAC dopo l’opposizione normativa.Altre entità di investimento Ackerman, in particolare

Pershing Plaza Holdings

Il fondo chiuso estero (PSHZF) alla fine ha acquisito le azioni della Universal Music.

Gli investitori sono ora alla ricerca di un’azienda da fondere con Pershing Square Tontine. Gli investitori di Ackerman SPAC che scelgono di partecipare a qualsiasi transazione da lui effettuata riceveranno una piccola parte di ogni warrant di azioni.

Klymochko ha affermato che su 519 SPAC che hanno diviso le loro unità originali e scambiato le proprie azioni separatamente, solo due sono state scambiate a un prezzo superiore al valore patrimoniale netto.

loro sono

Acquisizione media gratuita

(LMACA), il cui prezzo delle azioni è sceso di 7 centesimi a $ 10,15 giovedì, e

Ribit Salto

(LEAP), il prezzo delle sue azioni è salito di 6 cent a 10,31 dollari USA. Liberty SPAC è supportata dal magnate dei media e presidente di Liberty Media John Malone.

Acquisizione dell’aquila volante

(SRNG) ha raggiunto un’operazione di fusione con Ginkgo Bioworks, leader nella biologia sintetica, ad un prezzo di transazione di circa US $ 9,97, leggermente inferiore al prezzo di US $ 10 per azione.Alcuni noti investitori tra cui Ark Investment Management di Cathie Wood pianificano di fusione in SPAC Completata probabilmente nella seconda metà di settembre.

Ginkgo ha riportato $ 88 milioni di entrate nel primo semestre nel suo rapporto finanziario mercoledì. Il valore del suo debito di mercato aperto dovrebbe superare i 17 miliardi di dollari.

