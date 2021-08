SpaceX afferma che Starlink ha circa 90.000 utenti perché il servizio Internet ha guadagnato abbonati

SpaceX ha aggiunto abbonati al suo servizio Internet satellitare Starlink, tra cui di Elon Musk La società ha affermato che ora serve circa 90.000 utenti in tutto il mondo.

La società ha presentato l’ultima crescita di Starlink in una teleconferenza con i funzionari della Federal Communications Commission il 29 luglio e ha sottolineato che il servizio ora ha utenti in 12 paesi.Il numero totale di nuovi utenti sembra contare il numero di famiglie con dischi Starlink, segnando un aumento di circa 20.000 utenti in un mese, come Musk ha dichiarato alla fine di giugno che la società aveva superato “69.420 utenti attivi strategicamente significativi”.

Starlink è I progetti ad alta intensità di capitale dell’azienda La creazione di una rete Internet interconnessa composta da migliaia di satelliti, nota come costellazione nell’industria aerospaziale, mira a fornire Internet ad alta velocità per i consumatori di qualsiasi parte del mondo. SpaceX ha lanciato per la prima volta questo servizio Programma beta per consumatori specifici $ 99 al mese e cerca l’approvazione normativa nell’ultimo anno Testa la rete in volo e Espansione dei servizi ai grandi veicoli mobili come navi e camion.