SpaceX si aggiudica il contratto con la NASA per il lancio della missione Europa del satellite Giove Reuters

La NASA non ha rivelato che altre società potrebbero fare offerte per il contratto di lancio di Europa Clippers.

Ad aprile, SpaceX ha vinto un contratto da 2,9 miliardi di dollari per costruire un veicolo spaziale lunare per il programma Artemis, che riporterà gli astronauti della NASA sulla luna per la prima volta dal 1972.

Il contratto segna l’ultimo voto della NASA per la società con sede a Hawthorne, in California, che negli ultimi anni ha consegnato diversi carichi utili e astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale per la NASA.

