Spingere per la vaccinazione dei russi vigili porta alla carenza di alcune cliniche COVID Reuters

Vladimir, Russia (Reuters)-Alexander ha provato 3 volte in 10 giorni e ha ricevuto la sua prima dose del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V nella sua città natale di Vladimir. Per due volte, quando si è messo in coda, le scorte sono finite.

“La gente inizia a fare la fila alle 4 del mattino, anche se il centro apre alle 10 del mattino”, ha detto il 33enne, che finalmente è entrato nella stanza delle vaccinazioni walk-in della città, dove la cupola d’oro medievale la chiesa funziona in modo normale Attratto folle di turisti. anno.

Nelle ultime settimane, la terza ondata di infezioni da COVID-19 ha portato il numero di decessi giornalieri segnalati in Russia a un livello record.La debole domanda di vaccini da parte della popolazione prudente ha finalmente iniziato a crescere e il governo ha promosso con forza la vaccinazione.

Questa conversione rappresenta una sfida per la Russia, che ha firmato contratti per fornire Sputnik V a paesi di tutto il mondo.

In alcune regioni della Russia è ora obbligatorio vaccinare le persone che sono a stretto contatto con il pubblico, come camerieri e tassisti, e c’è carenza.

“All’ultimo minuto, abbiamo deciso tutti di vaccinare allo stesso tempo”, ha detto ai giornalisti il ​​16 luglio Maria Koltunova, rappresentante di Rospotrebnadzor, l’agenzia di supervisione sanitaria della regione di Vladimir. “Questo ha creato un problema”.

Il Cremlino ha accusato l’aumento della domanda e le difficoltà di stoccaggio per la carenza di vaccini in alcune aree il mese scorso, ma ha affermato che questi problemi verranno risolti.

ostacolo

La scorsa settimana, agli sportelli degli appuntamenti di quattro cliniche in diverse città e città nella più ampia regione di Vladimir, è stato detto a Reuters che attualmente non è disponibile alcun vaccino. La prima data è il mese prossimo e nessuno può dare una data.

Il Ministero dell’Industria ha dichiarato che sta lavorando con il Ministero della Salute per ridurre il divario della domanda nelle sue regioni di salto. Il Ministero della Salute non ha risposto a una richiesta di commento.

Secondo il Ministero dell’Industria russo, la Russia produce 30 milioni di dosi di vaccini al mese e può espandersi gradualmente fino a 40-45 milioni di dosi al mese nei prossimi mesi.

Il ministro dell’Industria russo ha dichiarato la scorsa settimana che, nel complesso, sono stati vaccinati quasi 44 milioni di vaccini a dose piena per 144 milioni di persone in Russia.

Il primo ministro Mikhail Mishustin ha ordinato al governo di controllare i vaccini disponibili lunedì.

La Russia non ha fornito dati sull’esportazione dei vaccini e il Fondo per gli investimenti diretti russi (RDIF), responsabile della vendita di vaccini all’estero, ha rifiutato di commentare.

Un laboratorio indiano ha affermato la scorsa settimana che la promozione su vasta scala nel paese dovrà essere sospesa fino a quando il produttore russo non fornirà dosi uguali di due diverse specifiche.

Anche Argentina e Guatemala hanno segnalato ritardi nelle forniture promesse.

Secondo i dati forniti dal ministro della Salute Mikhail Murashko, sebbene il vaccino sia stato lanciato a gennaio e quattro vaccini domestici siano stati approvati per uso domestico, secondo il ministro della Salute Mikhail Murashko Secondo i dati forniti da Mikhail Murashko, al 9 luglio la Russia ha fornito solo un vaccino a circa il 21% dell’intera popolazione, sebbene sia maggiore solo per gli adulti.

Il Cremlino in precedenza ha accusato il popolo di “nichilismo”; alcuni russi hanno menzionato la sfiducia nei confronti delle nuove droghe e dei piani del governo.

Sotto pressione

Secondo i dati forniti dai funzionari locali, al 19 luglio circa il 14% degli 1,4 milioni di persone nella regione di Vladimir a 200 chilometri (125 miglia) a est di Mosca aveva ricevuto un’iniezione.

Il dipartimento sanitario regionale ha detto a Reuters che molte persone locali erano riluttanti a farsi vaccinare per vari motivi, tra cui l’incomprensione degli anticorpi, la confusione diffusa dagli antivaccinisti e “notizie false”.

Le autorità hanno affermato che l’improvviso aumento della domanda di vaccini è dovuto alla terza ondata di coronavirus, alla carenza di vaccini e a una serie di misure adottate dal governo.

Questi includono un requisito regionale di una settimana per dimostrare di essere stato vaccinato contro il COVID-19 o di essersi recentemente ripreso dal COVID-19 e di utilizzare i codici QR per entrare nei caffè e in altri luoghi. Questa politica è stata annullata a causa delle forti proteste delle aziende e della carenza di vaccini.

La regione richiede inoltre ad alcune aziende del settore pubblico e dei servizi di vaccinare almeno il 60% dei propri dipendenti entro il 15 agosto.

Alexander, fortunato per la terza volta, ha rivelato il suo nome solo per la delicatezza del problema, dicendo che dopo che la clinica locale ha dichiarato che il vaccino non sarebbe stato disponibile fino alla fine di agosto, si era volontariamente messo in coda per il vaccino.

Ma 9 delle 12 persone contattate da Reuters nel centro di vaccinazione della città hanno affermato di non voler essere vaccinate, ma hanno subito pressioni dai loro datori di lavoro. L’ufficio del governatore locale non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sulla pressione.

Il dipartimento sanitario distrettuale ha affermato che sta lavorando per convincere le persone a farsi vaccinare nelle università, nelle aziende e nei centri commerciali.

In una caffetteria di Vladimir chiamata ZZZed, il proprietario Alexander Yuriev e i funzionari hanno istituito un centro di vaccinazione a partire dal personale dei ristoranti della città. Le persone si siedono al bar e compilano i loro moduli di consenso sotto la palla da discoteca.

“Ora abbiamo circa 1.000 persone in fila”, ha detto Yuriev, aggiungendo: “Siamo limitati dalla mancanza di vaccini nella zona”.

L’ufficio stampa del governo regionale ha dichiarato che al 21 luglio c’erano più di 18.000 persone in lista d’attesa per le vaccinazioni. L’area ha ricevuto 12.000 dosi di vaccino nel fine settimana ed è in attesa di quasi 11.000 dosi.