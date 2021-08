Spinto dal business delle costruzioni, Kanger è fiducioso di riprendere le operazioni nel FY22

Kuala Lumpur (3 agosto): Kanger International Bhd (Kanger) è fiduciosa che tornerà alla redditività nel prossimo anno finanziario che terminerà il 31 marzo 2022 (FY22), trainato dalla nuova divisione costruzioni del gruppo in quanto Il progetto ha ricevuto un totale portafoglio ordini di 1 miliardo di ringgit.

In una dichiarazione odierna, Kanger ha affermato che nell’ultimo anno, da produttore di materiali per pavimenti in bambù al settore delle costruzioni, ha avviato una serie di attività per costruire un’attività resiliente incentrata sulla crescita e sulla sostenibilità.

“Al fine di rafforzare il vantaggio competitivo del Gruppo nel settore delle costruzioni, Kanger ha acquisito una partecipazione del 51% nel fornitore di materiali da costruzione Sung Master Holdings Sdn Bhd (Sung Master), che darà un contributo positivo al gruppo in termini di performance finanziaria e operativa sinergie.

“Utilizzando i fornitori esistenti di Sung Master, Kanger può acquistare forniture di materiale da costruzione a prezzi relativamente competitivi, il che migliorerà l’efficienza dei costi durante le offerte per nuovi contratti di costruzione”, ha affermato.

Conger ha affermato che l’acquisizione di Master Song è stata approvata dagli azionisti e dovrebbe completare l’acquisizione entro il prossimo mese.

Sung Master è principalmente impegnata nella vendita e nel commercio di materiali da costruzione, inclusi pavimenti in legno, piastrelle, cemento sfuso, calcestruzzo, serrature e sanitari, tra i suoi clienti ci sono società immobiliari e edili e consulenti di ingegneria.

Steven Kuah Choon Ching, direttore esecutivo di Kanger, ha affermato che il gruppo amplierà la propria attività di costruzione e andrà avanti intraprendendo contratti di costruzione, ingegneria civile e gestione del progetto come appaltatore principale o subappaltatore.

“Abbiamo inoltre in programma di ottenere una licenza per appaltatori di livello 7 dal Construction Industry Development Board (CIDB), che ci consentirà di intraprendere progetti di costruzione di qualsiasi valore.

“Dal periodo finanziario di 17 mesi (FPE) certificato dal 31 gennaio 2018 al 30 giugno 2020 e dall’ultimo FPE di 10 mesi non certificato dal 30 aprile 2021, Sung Master ha registrato profitti per questo anno fiscale”, ha affermato. disse.

Ha aggiunto che, inoltre, Master Song ha persino pagato un totale di 25 milioni di RM in dividendi durante questo periodo.

leggi di più