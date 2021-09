Sportradar annuncia l’offerta pubblica iniziale

New York e St. Gallen, Svizzera——(Informazioni d’affari)–Sportradar Group AG (“Sportradar”), fornitore leader mondiale di prodotti e servizi per le scommesse sportive e di intrattenimento sportivo, e fornitore leader di soluzioni B2B per l’industria globale delle scommesse sportive (in termini di entrate), ha annunciato oggi che prevede di per iniziare il suo Roadshow di 19.000.000 per l’IPO di azioni ordinarie di Classe A. Si prevede che un azionista esistente di Sportradar conceda ai sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a 2.850.000 azioni ordinarie di Classe A al prezzo di offerta pubblica iniziale (meno sconti e commissioni di sottoscrizione). Sportradar ha chiesto di quotare le sue azioni ordinarie di Classe A sul Nasdaq Global Select Market sotto il simbolo ticker “SRAD”.

JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup e UBS Investment Bank fungeranno da principali bookrunner per l’offerta proposta, e Bank of America Securities, Deutsche Bank Securities, Jefferies e Canaccord Genuity fungeranno da joint bookrunner. Needham & Company, Benchmark Company, Craig-Hallum, Siebert Williams Shank e Telsey Advisory Group fungeranno da co-gestori dell’offerta proposta.

Oltre alle azioni ordinarie di Classe A vendute nell’offerta pubblica, Sportradar ha anche annunciato che le entità associate a Eldridge, le entità associate a Radcliff Management LLC e alcuni altri investitori hanno concordato di acquistare un totale di $ 159 milioni in capitale ad un prezzo per azione Azioni ordinarie di classe A. Le azioni ordinarie di classe A sono pari al prezzo dell’offerta pubblica iniziale. La vendita di queste azioni non sarà registrata ai sensi del Securities Act riveduto del 1933.

L’emissione proposta sarà effettuata solo attraverso un prospetto.Una copia del prospetto preliminare relativo all’offerta proposta può essere ottenuta al seguente indirizzo: JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefono (866) 803-9204 o e-mail a Prospetto-eq_fi@jpmchase.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 Oppure chiamare 1-800-831-9146 o UBS Securities LLC, Attn: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, chiamare (888) 827-7275 o inviare un’e-mail a ol-prospectus-request@ubs.com.

La dichiarazione di registrazione relativa alla proposta di vendita di questi titoli è stata presentata alla US Securities and Exchange Commission, ma non è ancora entrata in vigore. Prima che la dichiarazione di registrazione diventi effettiva, questi titoli non possono essere venduti, né l’offerta di acquisto può essere accettata. Questo comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o un invito all’acquisto di un’offerta, né i titoli possono essere venduti in alcuno stato o giurisdizione in cui tale offerta, invito o vendita è illegale prima della registrazione o della qualificazione.

Informazioni su Sportradar

Sportradar è il fornitore leader mondiale di scommesse sportive e prodotti e servizi di intrattenimento sportivo. Fondata nel 2001, l’azienda si trova all’incrocio tra i settori dello sport, dei media e delle scommesse e fornisce una serie di soluzioni per federazioni sportive, media, piattaforme di consumo e operatori di scommesse sportive per aiutarli a far crescere le loro attività. Sportradar ha più di 2.300 dipendenti a tempo pieno in 19 paesi in tutto il mondo. È il nostro impegno per un servizio eccellente, qualità e affidabilità che ci ha reso un partner fidato per oltre 1.600 clienti in più di 120 paesi e regioni e un partner ufficiale di NBA, NHL, MLB, NASCAR e FIFA. Copriamo più di 750.000 eventi in 83 sport ogni anno. Con profonde relazioni con il settore, Sportradar non solo ridefinisce l’esperienza degli appassionati di sport, ma protegge anche lo sport stesso creando un ambiente orientato all’integrità per tutti i partecipanti attraverso il suo dipartimento di servizio di integrità e advocacy.

