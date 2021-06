Sports Direct prevede di entrare in Europa

Sports Direct si espanderà nelle principali città del Regno Unito e in Europa, poiché il proprietario Frasers Group vuole migliorare le relazioni tra la catena e i principali marchi e competere con il suo rivale JD Sports.

Il capo degli “aggiornamenti” di Fraser, Michael Murray, ha annunciato la ristrutturazione da 10 milioni di sterline del suo negozio di 50.000 piedi quadrati in Oxford Street a Londra, affermando che il gruppo prenderà in considerazione acquisizioni e opportunità incrementali per i prossimi cinque anni.

“Abbiamo un piano quinquennale forte e convincente per diventare il partner preferito del marchio”, ha affermato. “Abbiamo trascorso tre anni a testare, apprendere e acquisire fiducia con i nostri partner”.

Sebbene Sports Direct abbia importanti attività in Belgio, Austria, Portogallo, Irlanda e nei paesi baltici, si differenzia dai suoi concorrenti in quanto non ha negozi monomarca nelle principali città continentali dove marchi come Adidas, Nike, Puma e Under Armour sono sempre più richiesti .

Il numero di negozi JD.com a Berlino e Parigi da solo supera il numero di negozi Sports Direct in Germania e Francia.

Sports Direct si è lamentato in passato del fatto che il marchio non ha premiato i suoi sforzi per spingere i suoi negozi nel mercato di fascia alta abbastanza rapidamente consentendogli di accedere meglio ai prodotti migliori.

Ma Murray ha affermato che la situazione è notevolmente migliorata negli ultimi mesi, sottolineando che è stata sviluppata una nuova campagna di marketing da 6 milioni di sterline in collaborazione con marchi, tra cui i calciatori Jack Gregory e Bruno Fernandez.

Il nuovo negozio londinese utilizza una vasta gamma di tecnologie, comprese le postazioni di gioco, dove il pubblico può competere con i giocatori di calcio professionisti, e fornisce servizi come l’analisi dell’andatura dei corridori e l’adattamento del reggiseno sportivo.

Rispettati

I marchi leader occupano l’area di vendita e i marchi Sports Direct come Lonsdale e Slazenger sono emarginati e non esiste una tazza da tè sovradimensionata o un’etichetta “Mega Value”.

Circa un quarto dei 400 negozi del gruppo nel Regno Unito sono stati “aggiornati”, Murray ha affermato che l’obiettivo finale è realizzare tutti i negozi.

Il commentatore del design e dell’esperienza del negozio John Ryan ha affermato che il negozio di Oxford Street è “fondamentalmente una versione più ampia di ciò che hanno fatto per un po’” piuttosto che un concetto di trasformazione. “Non male… Anche se non credo che la gente dovrebbe aspettarsi ispirazione in questa fascia di prezzo del mercato di massa.”

“Sembra che stiano cercando di fare ciò che Primark sta facendo da un po’ e aprire negozi monomarca di una certa dimensione in località chiave”, ha detto dei piani di espansione in Europa.

Sebbene non sia nel consiglio di amministrazione o nel libro paga, Murray, che è molto influente all’interno del Frasers Group, mette in guardia dal dedurre che il costo di ristrutturazione dell’intera proprietà di Oxford Street è relativamente alto, dicendo che le specifiche variano a seconda della posizione e la dimensione del negozio.

“I nostri negozi vanno da 5.000 piedi quadrati a 50.000 piedi quadrati”, ha detto, aggiungendo che potrebbero esserci più flagship store in città britanniche come Manchester e Birmingham.

Ma non ha specificato quanto potrebbe essere il costo totale, né ha fissato obiettivi per l’apertura di un negozio. Nell’ultimo anno fiscale, le spese in conto capitale per l’attività di vendita al dettaglio di articoli sportivi nel Regno Unito sono state di 111 milioni di sterline e altri 14 milioni di sterline sono stati spesi in Europa.