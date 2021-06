Sposare qualcuno con un cattivo credito influenzerà il mio punteggio di credito?

“Sposi qualcuno? Cattivo credito Influisce sul mio punteggio di credito? “La risposta breve a questa domanda è: No, no. La tua storia creditizia sarà ancora tua Rapporto di credito, La storia creditizia del tuo nuovo coniuge sarà ancora sua.Altrettanto Punteggio di credito.

Ma la risposta più lunga è più complicata. Il credito del tuo coniuge può influenzare la tua situazione finanziaria in molti altri modi. Ecco alcune conoscenze di base che sia tu che il tuo coniuge dovete sapere.

Punti chiave Sposare qualcuno con una storia creditizia scadente non influirà sulla tua storia creditizia.

Dopo esserti sposato, tu e il tuo coniuge continuerete ad avere rapporti di credito separati.

Tuttavia, tutti i debiti assunti congiuntamente saranno riportati nel rapporto di credito tuo e del tuo coniuge.

Come funziona il punteggio di credito

Il tuo punteggio di credito è una valutazione della tua solvibilità, basata sugli elementi del tuo rapporto di credito in uno o più dei tre paesi principali Ufficio di creditoIl tuo rapporto di credito include La tua cronologia dei prestiti E i tuoi record di pagamento dei debiti in tempo, come le fatture mensili della carta di credito.

Avere un buon punteggio di credito non è importante solo quando vuoi prendere in prestito denaro per comprare un’auto o una casa, ma anche quando non lo fai. Ad esempio, una compagnia di assicurazioni può controllare il tuo punteggio di credito quando stabilisci una tariffa, un proprietario può controllare il tuo punteggio di credito quando decidi se affittarti un appartamento e un potenziale datore di lavoro può controllarlo prima di offrirti un lavoro. In altre parole, viene utilizzato per valutare l’affidabilità o il rischio in una varietà di situazioni.

Prima di ottenere il prestito, potresti non avere alcuna storia creditizia Prima carta di credito, Ma dopo, aumenterà di mese in mese. Quando ti sposerai, potresti aver accumulato molti record.

Cosa succede al tuo credito quando ti sposi?

Come coppia sposata, tu e il tuo coniuge continuerete ad avere due persone indipendenti Storia del credito, Associato al rispettivo numero di previdenza sociale. Il matrimonio non cambierà questo: non esiste un “rapporto di credito coniugale”; infatti, le agenzie di credito non registrano nemmeno lo stato civile. Se uno di voi (o entrambi) cambia nome, ad esempio uno di voi utilizza il cognome oi trattini del coniuge nel nome, ciò non influirà sul credito e non sarà necessario notificare il cambio di nome all’ufficio crediti.

Tuttavia, lo stato sposato erano capaci Se richiedi un prestito insieme, apri un conto cointestato o assumi congiuntamente altri debiti, il tuo credito verrà modificato in futuro. Questo è il motivo per cui controlli regolarmente i tuoi registri finanziari, inclusi salari, risparmi, investimenti e debiti, e controlli il tuo rapporto di credito prima e dopo il matrimonio. Quando intraprendi un viaggio matrimoniale insieme, devi capire chiaramente come ognuno di voi gestisce il denaro.

Prestito congiunto

Se decidi di prendere un prestito congiunto con il tuo coniuge, come l’acquisto di una casa o di un’auto, il tuo prestatore può controllare entrambi i tuoi record di credito quando decide se concedere un prestito. Se il tuo coniuge ha una storia creditizia negativa e hai un reddito sufficiente per pagare il prestito da solo, potresti prendere in considerazione l’idea di prendere un prestito solo a tuo nome. Se non lo fai, potresti non essere in grado di prendere in prestito così tanto denaro e prenderai in prestito denaro a un tasso di interesse più elevato rispetto a quando richiedi solo un buon credito. In questo caso, due punteggi non sono meglio di uno: il punteggio più basso ti trascinerà entrambi in basso.

Se riesci a ottenere un prestito congiunto, la legge richiede al tuo prestatore di segnalare il prestito e la cronologia dei pagamenti a tuo nome. Quindi ricorda, ad esempio, se hai un prestito auto congiunto e perdi dei pagamenti, questi verranno visualizzati nella tua storia creditizia e nella storia creditizia del tuo coniuge.

3 passaggi per aiutare i coniugi con scarso credito

Se il tuo coniuge ha una storia creditizia scadente, puoi aiutarlo a costruire una storia creditizia più positiva e migliorare il suo punteggio di credito. (Ti assicuriamo che tutti i loro privilegi, debiti in sospeso, FallimentoEcc. non influenzerà la tua storia creditizia. Ma potresti voler separare i tuoi conti (nessun conto cointestato, carte di credito congiunte, prestiti studenteschi combinati, ecc.) Fino a quando il credito del tuo coniuge non migliora. )

È possibile eseguire contemporaneamente i tre passaggi seguenti:

Risolvere il problema.

Innanzitutto, il tuo coniuge dovrebbe ottenere una copia gratuita del suo rapporto di credito su AnnualCreditReport.com. In questo modo, puoi visualizzarlo insieme e scoprire la loro posizione (puoi anche ottenere la tua posizione quando sei in questo momento). Discuti su cosa ha causato il problema, ad esempio licenziamenti, spese eccessive o mancata pianificazione di un’emergenza. È importante mantenere un atteggiamento aperto e imparziale.

Concentrati sulla riparazione dei danni.

Decidi un piano che risolverà il problema.Elenca il conto e l’importo della ricezione e Pagali, Se necessario, uno alla volta. I ritardi di pagamento rallenteranno i loro punteggi di credito? Assicurati che paghino in tempo. Ridurre il saldo della carta di credito a meno del 30% del limite di credito il prima possibile per ridurre l’utilizzo del credito (una delle componenti del punteggio di credito).Inoltre, il tuo coniuge potrebbe voler considerare di lavorare con uno di loro La migliore azienda di riparazione del credito Rimuovere eventuali segni negativi particolarmente ostinati.

Tieni traccia dei tuoi progressi.

Ottieni un rapporto di credito ogni pochi mesi per vedere i progressi che hai fatto insieme e adattare il tuo piano secondo necessità.

Linea di fondo

Le informazioni negative nel tuo rapporto di credito non disturberanno il tuo coniuge per sempre. Nel tempo, diventa meno importante e alla fine scomparirà completamente. Secondo la legge, le agenzie di credito devono cancellarli dopo un periodo di tempo.

7 anni Il periodo di tempo in cui i record di ritardato pagamento vengono conservati nel tuo rapporto di credito. Il fallimento può rimanere nella tua relazione e influenzare il tuo punteggio, che sia 7 o 10 anni, a seconda del tipo di fallimento.

Ancora più importante, più vecchie sono le informazioni negative, minore è l’impatto che hanno sui punteggi di credito. Se voi due pagate le bollette in tempo ed evitate debiti eccessivi in ​​futuro, anche il vostro coniuge avrà una buona storia creditizia, che non richiederà molti anni.