Stagflazione negli anni ’70

Fino agli anni ’70, molti economisti credevano che esistesse una relazione inversa stabile tra inflazione e disoccupazione.pensano inflazione È tollerabile perché significa che l’economia è in crescita e disoccupazione Sarà a un livello basso. In genere credono che l’aumento della domanda di beni farà aumentare i prezzi, il che a sua volta incoraggerà le aziende ad espandersi e ad assumere più dipendenti, creando così una domanda aggiuntiva in tutta l’economia.

Tuttavia, negli anni ’70, un periodo di stagflazione – o crescita lenta e prezzi in rapido aumento – ha sollevato interrogativi sull’ipotetica relazione tra disoccupazione e inflazione.In questo articolo esamineremo la stagflazione degli Stati Uniti durante questo periodo e analizzeremo la Fed’s Politica monetaria (Questo aggrava il problema) e discute l’inversione della politica monetaria Milton Friedman Questo ha finalmente liberato gli Stati Uniti dal ciclo della stagflazione.

Punti chiave Gli economisti a volte associano l’occupazione all’inflazione.

Secondo la teoria di John Maynard Keynes (John Maynard Keynes), se l’economia rallenta, la banca centrale può aumentare l’offerta di moneta, portando a prezzi più alti ea una diminuzione della disoccupazione, senza preoccuparsi dell’inflazione.

Negli anni ’70, gli economisti keynesiani hanno dovuto ripensare ai loro modelli perché i periodi di lenta crescita economica erano accompagnati da un’inflazione più elevata.

Le politiche di Milton Friedman hanno contribuito a porre fine al periodo di stagflazione, riconquistando così la credibilità della Fed.

Economia Keynesiana

Coloro che credono che il tasso di disoccupazione e l’inflazione siano correlati negativamente credono che quando l’economia rallenta, il tasso di disoccupazione aumenterà, ma l’inflazione diminuirà.Pertanto, al fine di promuovere la crescita economica, un Paese Banca centrale può aumentare Finanziamento Spingere la domanda e i prezzi senza causare preoccupazioni per l’inflazione.

Le convinzioni sull’inflazione e la disoccupazione si basano su keynesiano School of Economic Thought, dal nome di un economista britannico nel XX secolo 20 John Maynard KeynesSecondo questa teoria, un aumento dell’offerta di moneta può aumentare l’occupazione e promuovere la crescita economica.

Negli anni ’70, gli economisti keynesiani dovettero riconsiderare le loro idee, perché entrarono i paesi industrializzati globali stagflazioneLa stagflazione è definita come il verificarsi simultaneo di una crescita economica lenta e di un’inflazione elevata.

Economia degli anni ’70

Quando la gente pensa all’economia americana negli anni ’70, vengono in mente molte cose:

Nel novembre 1979, il prezzo al barile Intermedio del Texas occidentale Il prezzo del greggio ha superato i 100 dollari (calcolato in dollari USA 2019) e ha raggiunto un picco di 125 dollari nell’aprile successivo (vedi grafico sotto). Questo livello di prezzo non sarà superato in 28 anni.





Prezzo del greggio, 1965-1985 (unità: USD)

Infatti, secondo gli standard storici degli Stati Uniti, il tasso di inflazione è molto alto: il core Indice dei prezzi al consumo (IPC) Nel 1980, l’inflazione, cioè al netto di cibo e carburante, ha raggiunto una media annua del 13,5%. Anche il tasso di disoccupazione è molto alto, Crescita irregolare; l’economia cadde in recessione dal dicembre 1969 al novembre 1970, e cadde di nuovo in recessione dal novembre 1973 al marzo 1975.





Stagflazione, 1965-1985

L’opinione generale predicata dai media è che l’inflazione elevata è il risultato dell’aumento dei prezzi del petrolio. Shock di approvvigionamento E il conseguente aumento dei prezzi della benzina ha fatto salire i prezzi di tutte le altre materie prime.Questo è chiamato Il costo guida l’inflazioneSecondo la teoria economica keynesiana prevalente all’epoca, l’inflazione dovrebbe essere correlata negativamente con il tasso di disoccupazione e positivamente con la crescita economica. L’aumento dei prezzi del petrolio avrebbe dovuto contribuire alla crescita economica.

In effetti, gli anni ’70 sono stati un’era di aumento dei prezzi e aumento della disoccupazione. I periodi di debole crescita economica possono essere spiegati come il risultato dell’inflazione guidata dal costo degli alti prezzi del petrolio.Questo non soddisfa Teoria economica keynesiana.

Un principio economico fondato è che eccessivo fluidità L’offerta di denaro può causare Inflazione dei prezziLa politica monetaria negli anni ’70 era espansiva, il che può aiutare a spiegare l’inflazione dilagante in quel momento.

Inflazione: un fenomeno monetario

Milton Friedman è un economista americano che ha vinto il Premio Nobel nel 1976 per il suo lavoro sul consumo, la storia e la teoria della valuta e per la sua dimostrazione della complessità della valuta. Politica di stabilizzazione. In un discorso del 2003, il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, Dì:

“Il quadro monetario di Friedman è così influente, almeno nelle sue linee generali, è quasi identico al quadro monetario moderno.

Teoria monetaria …I suoi pensieri sono penetrati nell’età moderna

macroeconomia La più grande trappola nel leggerlo oggi è non essere in grado di apprezzare l’originalità o anche la natura rivoluzionaria dei suoi pensieri rispetto alle opinioni tradizionali dell’epoca. ”



Milton Friedman non crede che i costi guidino l’inflazione. Ritiene che “l’inflazione sia ovunque un fenomeno monetario”. In altre parole, crede che se l’offerta di moneta non viene aumentata, il prezzo non aumenterà. Per controllare gli effetti distruttivi dell’inflazione sull’economia negli anni ’70, la Fed dovrebbe adottare una politica monetaria restrittiva.Questo è finalmente accaduto nel 1979, quando il presidente della Fed Paul Volcker ha proposto monetarista Metti in pratica la teoria. Ciò ha spinto i tassi di interesse a livelli a due cifre, ridotto l’inflazione e fatto precipitare l’economia in recessione.





Il tasso effettivo sui fondi federali, 1965-1985

In un discorso del 2003, Ben Bernanke disse degli anni ’70: “La credibilità della Fed come combattente per l’inflazione è andata persa e le aspettative di inflazione hanno iniziato a salire”. La perdita di credibilità della Fed aumenta significativamente il costo del raggiungimento degli obiettivi DeflazioneLa gravità della peggiore recessione del dopoguerra nel 1981-82 illustra chiaramente il pericolo di lasciare che l’inflazione sfugga al controllo.

È proprio perché la politica monetaria dei 15 anni precedenti non ha ancorato le aspettative di inflazione e ha sprecato la credibilità della Fed, questa recessione è stata così profonda.Poiché l’inflazione e le aspettative di inflazione rimangono elevate quando la Fed si stringe, l’impatto dell’aumento tasso d’interesse Sono principalmente la produzione e l’occupazione, non i prezzi che continuano ad aumentare.

Deflazione e deflazione La deflazione è un rallentamento temporaneo dell’inflazione, mentre la deflazione è l’opposto dell’inflazione e rappresenta un calo dei prezzi in tutta l’economia.

Un segno della perdita di credibilità della Fed è un comportamento a lungo termine Tasso di interesse nominaleAd esempio, il tasso di rendimento Buono del Tesoro a 10 anni Ha raggiunto un picco del 15,84% nel settembre 1981. Quasi due anni dopo che la Federal Reserve di Volcker ha annunciato il suo piano di deflazione nell’ottobre 1979. Mostra che le aspettative di inflazione a lungo termine sono ancora a doppia cifra. Milton Friedman ha finalmente permesso alla Fed di riguadagnare credibilità.

Linea di fondo

A dir poco, il lavoro di un governatore di banca centrale è impegnativo. Grazie ad economisti come Milton Friedman, la teoria e la pratica economica sono migliorate molto, ma le sfide continuano a emergere. Con lo sviluppo dell’economia, la politica monetaria ei suoi metodi di applicazione devono continuare ad adattarsi per mantenere l’equilibrio economico.